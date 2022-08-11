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00293 國泰航空
即時 按盤價 升8.770 +0.170 (+1.977%)
大手異動

11/08/2022 09:24

《異動股》國泰（２９３）高開近１％，中期虧損收窄至５０億元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》國泰（００２９３）中期虧損收窄，現價升０﹒７％，報
８﹒６６元，該股成交約５５萬股，涉資４７３萬元；美蘭空港（００３５７）無升跌，報
１９﹒７２元；東航（００６７０）無升跌，報２﹒７８元；國航（００７５３）升０﹒６５％
，報６﹒１６元。
　　國泰航空宣布，截至今年６月底止中期，錄得虧損４９﹒９９億元，去年同期錄得虧損
７５﹒６５億元，每股普通虧損８２﹒３仙，不派息。
　　期內，收益１８５﹒５１億元，按年升１７％。
　
＊中期客運收益增１﹒７８倍＊
　
　　期內，可載客量減少２６﹒６％；客運收益按年增加１﹒７８倍至２０﹒６８億元；收入乘
客千米數增加１﹒３倍。上半年運載乘客３３﹒５萬人次，平均每日載客１８５３人次，按年增
加１﹒１３倍；運載率為５９﹒２％，去年同期為１８﹒９％。
　　貨運業務方面，可用貨物噸千米數減少３１％，整體載貨噸數減少４﹒２％至５２﹒６萬噸
；貨運收益為１２１﹒４８億元，按年增加９﹒３％；運載率７５﹒８％，去年同期為
８１﹒４％，收益率上升６９﹒７％至５﹒７２元。
　　非燃油成本較２０２１年上半年減少４﹒９％至１６０﹒５６億元；燃油成本總額（未計燃
油對沖的影響）按年增加１４﹒５８億元，即５４﹒８％。
　　另外，受駐港機組人員檢疫要求及嚴格旅遊限制影響，香港快運上半年虧損收窄至８﹒２４
億元，去年同期虧損９﹒７６億元。
　
　
＊料未來１８－２４個月聘逾４０００名前線員工＊
　
　　國泰航空主席賀以禮於業績報告表示，展望未來，最新對入境旅客檢疫要求的調整預計有助
提升旅遊意欲，集團目標是在２０２２年底逐步將可載客量及可載貨量分別增至疫情前水平的
２５％及６５％。集團相信，下半年旗下航空公司及附屬公司的表現將較上半年為佳。然而，來
自聯屬公司的業績仍會面對極大挑戰。
　　賀以禮指出，由於預期將會重開邊境，集團的團隊正為迎接通關後全球旅遊需求增加而積極
作好準備。為此，集團開始將停泊於外地的飛機調回香港，並已展開全面的招聘計劃，期望在未
來１８至２４個月內招聘超過４０００名前線員工，以應付公司的營運需要。
　　現時，恒生指數報１９８４０，升２２９點或升１﹒１７％，主板成交１７﹒７２億元。國
企指數報６７２６，升８２點或升１﹒２４％。恒生科技指數報４２４４，升７０點或升
１﹒６９％。
　　即月期指新報１９８１８，升２５２點，低水２３點。即月國指期貨報６７３１，升９１點
，高水５點。即月科指期貨新報４２４５，升６７點，高水１點。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　國泰（００２９３）　　　　　　８﹒６６元　　升０﹒７％
　　美蘭空港（００３５７）　　　１９﹒７２元　　　　無升跌
　　東航（００６７０）　　　　　　２﹒７８元　　　　無升跌
　　國航（００７５３）　　　　　　６﹒１６元　升０﹒６５％
　　南航（０１０５５）　　　　　　４﹒２１元　　　　無升跌
　　中銀航空租賃（０２５８８）　　　　６７元　升３﹒５５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 13:15
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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