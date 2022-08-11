《異動股》靈寶黃金高開１４％，中期盈利１﹒８億人幣升逾２倍

《經濟通通訊社１１日專訊》靈寶黃金（０３３３０）中期盈利上升，現價升１４﹒２９％

，報１﹒０４元，該股成交約１１萬股，涉資１２萬元；山東黃金（０１７８７）無升跌，報

１３﹒８８元；招金礦業（０１８１８）無升跌，報７﹒５７元；中國黃金國際（０２０９９）

無升跌，報２１﹒８５元。

靈寶黃金公布，截至６月３０日止未經審核之中期純利約１﹒７９億元人民幣，比去年同期

增加約２﹒４８倍，每股盈利２０﹒８分，不派中期股息。

該集團指，收入約３８﹒８２億元人民幣，同比去年增加約７５﹒３％，因生產金錠約

９１７２公斤，比去年同期增加約３７０３公斤，主因加強礦山單位管理，推動重點礦山單位滿

負荷組織生產，進一步釋放生產潛力；採礦分部整體產量較去年同期增加約１﹒３９倍；冶煉廠

能滿荷運載，整體金錠產量提升；同時提高資金使用效率，增加冶煉分部自供應商採購合質金的

金錠產量。

該集團指，截至６月底擁有３３個採探礦權，面積２４６﹒７１平方公里。總黃金儲備及資

源約１３４﹒７４噸。

現時，恒生指數報１９８４０，升２２９點或升１﹒１７％，主板成交１７﹒７２億元。國

企指數報６７２６，升８２點或升１﹒２４％。恒生科技指數報４２４４，升７０點或升

１﹒６９％。

即月期指新報１９８１２，升２４６點，低水２９點。即月國指期貨報６７３０，升９０點

，高水４點。即月科指期貨新報４２４３，升６５點，低水１點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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靈寶黃金（０３３３０） １﹒０４元 升１４﹒２９％

山東黃金（０１７８７） １３﹒８８元 無升跌

招金礦業（０１８１８） ７﹒５７元 無升跌

中國黃金國際（０２０９９） ２１﹒８５元 無升跌

紫金（０２８９９） ９﹒３元 升２﹒３１％

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（ｅｒ）

