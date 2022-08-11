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03330 靈寶黃金
即時 按盤價 升0.980 +0.070 (+7.692%)
大手異動

11/08/2022 09:24

《異動股》靈寶黃金高開１４％，中期盈利１﹒８億人幣升逾２倍

　　《經濟通通訊社１１日專訊》靈寶黃金（０３３３０）中期盈利上升，現價升１４﹒２９％
，報１﹒０４元，該股成交約１１萬股，涉資１２萬元；山東黃金（０１７８７）無升跌，報
１３﹒８８元；招金礦業（０１８１８）無升跌，報７﹒５７元；中國黃金國際（０２０９９）
無升跌，報２１﹒８５元。
　　靈寶黃金公布，截至６月３０日止未經審核之中期純利約１﹒７９億元人民幣，比去年同期
增加約２﹒４８倍，每股盈利２０﹒８分，不派中期股息。
　　該集團指，收入約３８﹒８２億元人民幣，同比去年增加約７５﹒３％，因生產金錠約
９１７２公斤，比去年同期增加約３７０３公斤，主因加強礦山單位管理，推動重點礦山單位滿
負荷組織生產，進一步釋放生產潛力；採礦分部整體產量較去年同期增加約１﹒３９倍；冶煉廠
能滿荷運載，整體金錠產量提升；同時提高資金使用效率，增加冶煉分部自供應商採購合質金的
金錠產量。
　　該集團指，截至６月底擁有３３個採探礦權，面積２４６﹒７１平方公里。總黃金儲備及資
源約１３４﹒７４噸。
　　現時，恒生指數報１９８４０，升２２９點或升１﹒１７％，主板成交１７﹒７２億元。國
企指數報６７２６，升８２點或升１﹒２４％。恒生科技指數報４２４４，升７０點或升
１﹒６９％。
　　即月期指新報１９８１２，升２４６點，低水２９點。即月國指期貨報６７３０，升９０點
，高水４點。即月科指期貨新報４２４３，升６５點，低水１點。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　靈寶黃金（０３３３０）　　　　１﹒０４元　升１４﹒２９％
　　山東黃金（０１７８７）　　　１３﹒８８元　　　　　無升跌
　　招金礦業（０１８１８）　　　　７﹒５７元　　　　　無升跌
　　中國黃金國際（０２０９９）　２１﹒８５元　　　　　無升跌
　　紫金（０２８９９）　　　　　　　９﹒３元　　升２﹒３１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 13:15
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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