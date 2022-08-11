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00489 東風集團股份
即時 按盤價 升5.190 +0.060 (+1.170%)
大手異動

11/08/2022 09:26

《異動股》東風集團高開２％，７月銷量２４萬輛，按年升２４％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》東風集團股份（００４８９）７月汽車銷量按年上升，現價升
２﹒３４％，報５﹒２５元，該股成交約３９萬股，涉資２０２萬元；吉利汽車（００１７５）
升１﹒６５％，報１７﹒３元；比亞迪（０１２１１）升１﹒７２％，報２８４﹒４元；廣汽集
團（０２２３８）升１﹒３９％，報７﹒２９元。
　　東風集團公布，７月汽車銷量約２３﹒８４萬輛，比去年同期增加約２３﹒９５％，其中新
能源汽車銷量約３﹒０９萬輛，同比增長１﹒１６倍。該集團指，今年首７個月汽車銷量約
１４７﹒２６萬輛，比去年同期減少８﹒９２％，其中新能源汽車銷量約１６萬輛，同比增
１﹒６９倍。
　　該集團指，６月國家開始實施購置稅減半政策，部分地區也推出促進汽車消費政策，釋放汽
車消費需求，乘用車市場保持較快增長勢頭。該集團乘用車銷量亦連續兩個月保持大幅度增長。
與６月相比，７月乘用車單月銷售同比、環比均呈增長態勢。其中東風自主乘用車銷量跑贏大市

　　該集團指，７月新能源汽車零售銷量持續走高，預計除供應改善外，消費者對新能源產品的
接受度逐漸提高，預計年底補貼退坡前，新能源市場將持續增長。
　　該集團指，７月汽車產量約２５﹒３萬輛，同比增長３８％，而今年首７個月產量約１４９
萬輛，跌７﹒１３％。
　　現時，恒生指數報１９８４０，升２２９點或升１﹒１７％，主板成交１７﹒７２億元。國
企指數報６７２６，升８２點或升１﹒２４％。恒生科技指數報４２４４，升７０點或升
１﹒６９％。
　　即月期指新報１９８１９，升２５３點，低水２２點。即月國指期貨報６７３２，升９２點
，高水６點。即月科指期貨新報４２４４，升６６點，平水。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　東風集團股份（００４８９）　　５﹒２５元　升２﹒３４％
　　吉利汽車（００１７５）　　　　１７﹒３元　升１﹒６５％
　　比亞迪（０１２１１）　　　　２８４﹒４元　升１﹒７２％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　　７﹒２９元　升１﹒３９％
　　長汽（０２３３３）　　　　　　１１﹒５元　升１﹒２３％
　　蔚來（０９８６６）　　　　　１５４﹒７元　　升５﹒６％
　　理想汽車（０２０１５）　　　１２３﹒３元　升２﹒２４％
　　小鵬汽車（０９８６８）　　　８８﹒４５元　升２﹒３１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 13:15
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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