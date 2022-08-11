《異動股》東風集團高開２％，７月銷量２４萬輛，按年升２４％

《經濟通通訊社１１日專訊》東風集團股份（００４８９）７月汽車銷量按年上升，現價升

２﹒３４％，報５﹒２５元，該股成交約３９萬股，涉資２０２萬元；吉利汽車（００１７５）

升１﹒６５％，報１７﹒３元；比亞迪（０１２１１）升１﹒７２％，報２８４﹒４元；廣汽集

團（０２２３８）升１﹒３９％，報７﹒２９元。

東風集團公布，７月汽車銷量約２３﹒８４萬輛，比去年同期增加約２３﹒９５％，其中新

能源汽車銷量約３﹒０９萬輛，同比增長１﹒１６倍。該集團指，今年首７個月汽車銷量約

１４７﹒２６萬輛，比去年同期減少８﹒９２％，其中新能源汽車銷量約１６萬輛，同比增

１﹒６９倍。

該集團指，６月國家開始實施購置稅減半政策，部分地區也推出促進汽車消費政策，釋放汽

車消費需求，乘用車市場保持較快增長勢頭。該集團乘用車銷量亦連續兩個月保持大幅度增長。

與６月相比，７月乘用車單月銷售同比、環比均呈增長態勢。其中東風自主乘用車銷量跑贏大市

。

該集團指，７月新能源汽車零售銷量持續走高，預計除供應改善外，消費者對新能源產品的

接受度逐漸提高，預計年底補貼退坡前，新能源市場將持續增長。

該集團指，７月汽車產量約２５﹒３萬輛，同比增長３８％，而今年首７個月產量約１４９

萬輛，跌７﹒１３％。

現時，恒生指數報１９８４０，升２２９點或升１﹒１７％，主板成交１７﹒７２億元。國

企指數報６７２６，升８２點或升１﹒２４％。恒生科技指數報４２４４，升７０點或升

１﹒６９％。

即月期指新報１９８１９，升２５３點，低水２２點。即月國指期貨報６７３２，升９２點

，高水６點。即月科指期貨新報４２４４，升６６點，平水。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

東風集團股份（００４８９） ５﹒２５元 升２﹒３４％

吉利汽車（００１７５） １７﹒３元 升１﹒６５％

比亞迪（０１２１１） ２８４﹒４元 升１﹒７２％

廣汽集團（０２２３８） ７﹒２９元 升１﹒３９％

長汽（０２３３３） １１﹒５元 升１﹒２３％

蔚來（０９８６６） １５４﹒７元 升５﹒６％

理想汽車（０２０１５） １２３﹒３元 升２﹒２４％

小鵬汽車（０９８６８） ８８﹒４５元 升２﹒３１％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｒ）

