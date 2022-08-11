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00669 創科實業
即時 按盤價 升96.500 +9.500 (+10.920%)
大手異動

11/08/2022 09:23

《異動股》創科（６６９）高開逾１０％，中期純利增一成兼增派息

　　《經濟通通訊社１１日專訊》創科實業（００６６９）現價升１０﹒３４％，報９６元，該
股成交約４０萬股，涉資３８０９萬元。
　　創科實業公布，截至今年６月底止六個月，純利５﹒７８億美元，按年升１０﹒３９％，每
股基本盈利３１﹒５９美仙，派中期息１２﹒２３美仙，按年升１１﹒８％。期內，營業額
７０﹒３４億美元，升１０﹒０１％；毛利２７﹒４７億美元，升１１﹒４３％；毛利率增加
０﹒５個百分點至３９﹒１％。
　　績後多間大行下調創科目標價，但維持正面評級，下表列部分大行對創科最新評級：
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　大行╱券商　目標價變動　　　　　　　　　評級變動　　
　　　　　　　　（元）　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　大和　　　　１６５﹒００→１３５﹒００　維持買入　　
　　花旗　　　　１４５﹒００→１３５﹒００　維持買入　　
　　大摩　　　　１４５﹒００→１２７﹒００　維持增加比重
　　富瑞　　　　１１７﹒８９→１１３﹒９１　維持買入　　
　　匯證　　　　１０８﹒００→１０１﹒００　維持買入　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
　　現時，恒生指數報１９８４０，升２２９點或升１﹒１７％，主板成交１７﹒７２億元。國
企指數報６７２６，升８２點或升１﹒２４％。恒生科技指數報４２４４，升７０點或升
１﹒６９％。
　　即月期指新報１９８２２，升２５６點，低水１９點。即月國指期貨報６７３５，升９５點
，高水９點。即月科指期貨新報４２４８，升７０點，高水１０點。（ｈｃ）

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05/08/2022 09:02  《大手成交》創科實業一手約９２萬股市前交易，涉資８２８４萬元

備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 13:15
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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