《異動股》創科（６６９）高開逾１０％，中期純利增一成兼增派息

《經濟通通訊社１１日專訊》創科實業（００６６９）現價升１０﹒３４％，報９６元，該
股成交約４０萬股，涉資３８０９萬元。
創科實業公布，截至今年６月底止六個月，純利５﹒７８億美元，按年升１０﹒３９％，每
股基本盈利３１﹒５９美仙，派中期息１２﹒２３美仙，按年升１１﹒８％。期內，營業額
７０﹒３４億美元，升１０﹒０１％；毛利２７﹒４７億美元，升１１﹒４３％；毛利率增加
０﹒５個百分點至３９﹒１％。
績後多間大行下調創科目標價，但維持正面評級，下表列部分大行對創科最新評級：
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大行╱券商 目標價變動 評級變動
（元）
大和 １６５﹒００→１３５﹒００ 維持買入
花旗 １４５﹒００→１３５﹒００ 維持買入
大摩 １４５﹒００→１２７﹒００ 維持增加比重
富瑞 １１７﹒８９→１１３﹒９１ 維持買入
匯證 １０８﹒００→１０１﹒００ 維持買入
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現時，恒生指數報１９８４０，升２２９點或升１﹒１７％，主板成交１７﹒７２億元。國
企指數報６７２６，升８２點或升１﹒２４％。恒生科技指數報４２４４，升７０點或升
１﹒６９％。
即月期指新報１９８２２，升２５６點，低水１９點。即月國指期貨報６７３５，升９５點
，高水９點。即月科指期貨新報４２４８，升７０點，高水１０點。（ｈｃ）
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