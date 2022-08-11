《異動股》龍湖（９６０）高開近６％，知情者稱商票逾期是造謠

《經濟通通訊社１１日專訊》龍湖（００９６０）今天開市反彈，現價升５﹒５％，報

２２﹒０５元，該股成交約８１萬股，涉資１７３５萬元；中海外（００６８８）升０﹒９９％

，報２０﹒３５元；旭輝控股集團（００８８４）升２﹒０７％，報１﹒９７元；潤地

（０１１０９）升０﹒９８％，報３１元。

針對坊間傳言內房龍湖集團商票逾期的情況，內媒《２１世紀經濟報道》引述接近龍湖的知

情人士表示：「龍湖去年就不開商票了，沒有商票逾期，（傳聞）純屬造謠。」上海票據交易所

票據信息披露平台亦無顯示龍湖存在無商票逾期情況。

龍湖港股上日午後突然崩跌，一度瀉近兩成低見２０﹒１港元，收盤仍插１６﹒４％報

２０﹒９港元，創逾三年新低，為全日表現最差藍籌。

內房股集體走低，碧桂園（０２００７）跳水逾７％，寶龍地產（０１２３８），合景泰富

集團（０１８１３），旭輝控股集團均跌超過５％。

現時，恒生指數報１９８４０，升２２９點或升１﹒１７％，主板成交１７﹒７２億元。國

企指數報６７２６，升８２點或升１﹒２４％。恒生科技指數報４２４４，升７０點或升

１﹒６９％。

即月期指新報１９８２８，升２６２點，低水１３點。即月國指期貨報６７３４，升９４點

，高水８點。即月科指期貨新報４２４８，升７０點，高水４點。

上證綜合指數報３２４３，升１３點或升０﹒４２％，成交２６﹒８２億元人民幣。深證成

份指數報１２２８７，升６４點或升０﹒５３％，成交１５﹒００億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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龍湖（００９６０） ２２﹒０５元 升５﹒５％

中海外（００６８８） ２０﹒３５元 升０﹒９９％

旭輝控股集團（００８８４） １﹒９７元 升２﹒０７％

潤地（０１１０９） ３１元 升０﹒９８％

寶龍地產（０１２３８） １﹒０１元 升３﹒０６％

合景泰富集團（０１８１３） １﹒４７元 無升跌

碧桂園（０２００７） ２﹒３８元 升２﹒１５％

萬科企業（０２２０２） １３﹒８２元 升０﹒５８％

雅居樂（０３３８３） ２﹒３４元 無升跌

綠城（０３９００） １４﹒６８元 升１﹒９４％

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（ｅｒ）

