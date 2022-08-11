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00618 北大資源
即時 按盤價 升0.235 +0.073 (+45.062%)
大手異動

11/08/2022 09:50

《異動股》北大資源（６１８）達成復牌指引，升幅擴大至逾６０％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》北大資源（００６１８）現價升６０﹒４９％，報０﹒２６元
，該股成交約５９０萬股，涉資１３４萬元，盤中高見０﹒２６元，最低見０﹒１７元；中海外
（００６８８）升０﹒７４％，報２０﹒３元；龍湖（００９６０）升９﹒０９％，報２２﹒８
元；潤地（０１１０９）升０﹒６５％，報３０﹒９元。
　　北大資源公布，停牌逾１年後，由於已達成復牌指引，已向聯交所申請股份自今日上午９時
起恢復於聯交所買賣。
　　該集團指，應其要求，自去年４月２６日起停牌，聯交所實施６項復牌指引，而有關指引已
達成，故申請復牌。
　　現時，恒生指數報１９８４３，升２３２點或升１﹒１９％，主板成交１５１﹒１３億元。
國企指數報６７２９，升８５點或升１﹒２８％。恒生科技指數報４２４３，升６９點或升
１﹒６７％。
　　即月期指新報１９８１９，升２５３點，低水２５點。即月國指期貨報６７３１，升９１點
，高水２點。即月科指期貨新報４２４６，升６８點，高水２點。
　　上證綜合指數報３２４４，升１４點或升０﹒４４％，成交８５１﹒０６億元人民幣。深證
成份指數報１２２８８，升６５點或升０﹒５３％，成交５２４﹒１２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　北大資源（００６１８）　　０﹒２６元　升６０﹒４９％
　　中海外（００６８８）　　　２０﹒３元　　升０﹒７４％
　　龍湖（００９６０）　　　　２２﹒８元　　升９﹒０９％
　　潤地（０１１０９）　　　　３０﹒９元　　升０﹒６５％
　　ＥＳＲ（０１８２１）　　１９﹒６２元　　升０﹒８２％
　　碧桂園（０２００７）　　　２﹒３９元　　升２﹒５８％
　　萬科企業（０２２０２）　１３﹒８６元　　升０﹒８７％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 13:16
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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