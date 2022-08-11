《異動股》北大資源（６１８）達成復牌指引，升幅擴大至逾６０％

《經濟通通訊社１１日專訊》北大資源（００６１８）現價升６０﹒４９％，報０﹒２６元
，該股成交約５９０萬股，涉資１３４萬元，盤中高見０﹒２６元，最低見０﹒１７元；中海外
（００６８８）升０﹒７４％，報２０﹒３元；龍湖（００９６０）升９﹒０９％，報２２﹒８
元；潤地（０１１０９）升０﹒６５％，報３０﹒９元。
北大資源公布，停牌逾１年後，由於已達成復牌指引，已向聯交所申請股份自今日上午９時
起恢復於聯交所買賣。
該集團指，應其要求，自去年４月２６日起停牌，聯交所實施６項復牌指引，而有關指引已
達成，故申請復牌。
現時，恒生指數報１９８４３，升２３２點或升１﹒１９％，主板成交１５１﹒１３億元。
國企指數報６７２９，升８５點或升１﹒２８％。恒生科技指數報４２４３，升６９點或升
１﹒６７％。
即月期指新報１９８１９，升２５３點，低水２５點。即月國指期貨報６７３１，升９１點
，高水２點。即月科指期貨新報４２４６，升６８點，高水２點。
上證綜合指數報３２４４，升１４點或升０﹒４４％，成交８５１﹒０６億元人民幣。深證
成份指數報１２２８８，升６５點或升０﹒５３％，成交５２４﹒１２億元人民幣。
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
北大資源（００６１８） ０﹒２６元 升６０﹒４９％
中海外（００６８８） ２０﹒３元 升０﹒７４％
龍湖（００９６０） ２２﹒８元 升９﹒０９％
潤地（０１１０９） ３０﹒９元 升０﹒６５％
ＥＳＲ（０１８２１） １９﹒６２元 升０﹒８２％
碧桂園（０２００７） ２﹒３９元 升２﹒５８％
萬科企業（０２２０２） １３﹒８６元 升０﹒８７％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｒ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動