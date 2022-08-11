《異動股》龍湖升幅擴大至逾８％，獲上海票交所證實無商票違約

《經濟通通訊社１１日專訊》龍湖（００９６０）升幅擴大，現價升８﹒３７％，報

２２﹒６５元，該股成交約１０１４萬股，涉資２﹒３０億元，盤中高見２３﹒２元，最低見

２２﹒０５元；中海外（００６８８）無升跌，報２０﹒１５元；旭輝控股集團（００８８４）

升２﹒０７％，報１﹒９７元；潤地（０１１０９）升０﹒３３％，報３０﹒８元。

上海票據交易所昨日發布公告稱，近日網傳龍湖集團控股有限公司存在大量商票「逾期」記

錄。經核實，截止２０２２年８月１０日，龍湖集團無商票違約和拒付記錄，相關謠傳並不屬實

。值得留意的是，交易所出面澄清一家企業的票據逾期傳聞，在國內並不多見，反映房地產行業

的信心危機有多嚴重。

早前網上流傳的消息稱，地產「尖子生」龍湖集團商票大量逾期，旗下子公司亦存在商票拒

付記錄。受此影響，龍湖股價昨日大跌，收報２０﹒９港元，跌１６﹒４％。

現時，恒生指數報１９８５１，升２４０點或升１﹒２２％，主板成交１６４﹒３４億元。

國企指數報６７３６，升９２點或升１﹒３８％。恒生科技指數報４２４９，升７６點或升

１﹒８２％。

即月期指新報１９８１６，升２５０點，低水３５點。即月國指期貨報６７３４，升９４點

，低水２點。即月科指期貨新報４２４８，升７０點，低水２點。

上證綜合指數報３２４７，升１７點或升０﹒５４％，成交９２９﹒８９億元人民幣。深證

成份指數報１２３０５，升８１點或升０﹒６７％，成交５８０﹒９２億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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龍湖（００９６０） ２２﹒６５元 升８﹒３７％

中海外（００６８８） ２０﹒１５元 無升跌

旭輝控股集團（００８８４） １﹒９７元 升２﹒０７％

潤地（０１１０９） ３０﹒８元 升０﹒３３％

寶龍地產（０１２３８） ０﹒９９元 升１﹒０２％

合景泰富集團（０１８１３） １﹒５元 升２﹒０４％

碧桂園（０２００７） ２﹒３８元 升２﹒１５％

萬科企業（０２２０２） １３﹒８元 升０﹒４４％

雅居樂（０３３８３） ２﹒３９元 升２﹒１４％

綠城（０３９００） １４﹒４元 無升跌

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（ｅｒ）

