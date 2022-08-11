《異動股》蔚來（９８６６）升逾６％，隔晚美股造好

《經濟通通訊社１１日專訊》蔚來（０９８６６）現價升６﹒１４％，報１５５﹒５元，該

股成交約６萬股，涉資８６８萬元。

美國７月份通脹回落之餘更低於市場預期，按年升８﹒５％，美股情緒高漲，道指升５３５

點，納指升２﹒８９％。中概股升跌互見，但新能源車股向好，蔚來（ＮＩＯ）升４﹒５９％收

報２０﹒０５美元，理想（ＬＩ）升２﹒１１％收報３１﹒５２美元。

港股新能源車股反彈；小鵬汽車（０９８６８）升２﹒９５％，報８９元；理想汽車

（０２０１５）升１﹒４９％，報１２２﹒４元；比亞迪（０１２１１）升１﹒５７％，報

２８４元。

現時，恒生指數報１９８６３，升２５２點或升１﹒２９％，主板成交８７﹒２３億元。國

企指數報６７３３，升８９點或升１﹒３４％。恒生科技指數報４２５６，升８３點或升

１﹒９９％。

即月期指新報１９８３３，升２６７點，低水３０點。即月國指期貨報６７３３，升９３點

，平水。即月科指期貨新報４２５８，升８０點，低水３點。

上證綜合指數報３２４０，升１０點或升０﹒３３％，成交４３７﹒２１億元人民幣。

深證成份指數報１２２７７，升５４點或升０﹒４５％，成交７２８﹒３６億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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蔚來（０９８６６） １５５﹒５０元 升６﹒１４％

小鵬汽車（０９８６８） ８９﹒００元 升２﹒９５％

理想汽車（０２０１５） １２２﹒４０元 升１﹒４９％

比亞迪（０１２１１） ２８４﹒００元 升１﹒５７％

吉利汽車（００１７５） １７﹒０４元 升０﹒１２％

長汽（０２３３３） １１﹒４６元 升０﹒８８％

廣汽集團（０２２３８） ７﹒２５元 升０﹒８３％

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（ｈｃ）

