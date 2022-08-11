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09868 小鵬汽車－Ｗ
即時 按盤價 升90.250 +3.800 (+4.396%)
大手異動

11/08/2022 09:44

《異動股》蔚來（９８６６）升逾６％，隔晚美股造好

　　《經濟通通訊社１１日專訊》蔚來（０９８６６）現價升６﹒１４％，報１５５﹒５元，該
股成交約６萬股，涉資８６８萬元。
　　美國７月份通脹回落之餘更低於市場預期，按年升８﹒５％，美股情緒高漲，道指升５３５
點，納指升２﹒８９％。中概股升跌互見，但新能源車股向好，蔚來（ＮＩＯ）升４﹒５９％收
報２０﹒０５美元，理想（ＬＩ）升２﹒１１％收報３１﹒５２美元。
　　港股新能源車股反彈；小鵬汽車（０９８６８）升２﹒９５％，報８９元；理想汽車
（０２０１５）升１﹒４９％，報１２２﹒４元；比亞迪（０１２１１）升１﹒５７％，報
２８４元。
　　現時，恒生指數報１９８６３，升２５２點或升１﹒２９％，主板成交８７﹒２３億元。國
企指數報６７３３，升８９點或升１﹒３４％。恒生科技指數報４２５６，升８３點或升
１﹒９９％。
　　即月期指新報１９８３３，升２６７點，低水３０點。即月國指期貨報６７３３，升９３點
，平水。即月科指期貨新報４２５８，升８０點，低水３點。
　　上證綜合指數報３２４０，升１０點或升０﹒３３％，成交４３７﹒２１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２２７７，升５４點或升０﹒４５％，成交７２８﹒３６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　蔚來（０９８６６）　　　１５５﹒５０元　升６﹒１４％
　　小鵬汽車（０９８６８）　　８９﹒００元　升２﹒９５％
　　理想汽車（０２０１５）　１２２﹒４０元　升１﹒４９％
　　比亞迪（０１２１１）　　２８４﹒００元　升１﹒５７％
　　吉利汽車（００１７５）　　１７﹒０４元　升０﹒１２％
　　長汽（０２３３３）　　　　１１﹒４６元　升０﹒８８％
　　廣汽集團（０２２３８）　　　７﹒２５元　升０﹒８３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 13:16
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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