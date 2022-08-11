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00019 太古股份公司Ａ
即時 按盤價 升49.900 +4.700 (+10.398%)
大手異動

11/08/2022 13:04

《異動股》太古扭虧增派息兼宣布股份回購，太古Ａ太古Ｂ升逾６％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》太古Ａ（０００１９）現價升６﹒１９％，報４８元，該股成
交約１６７萬股，涉資７６６９萬元。太古Ｂ（０００８７）升６﹒１６％，報７﹒７５元。
　　太古Ａ（０００１９）及太古Ｂ（０００８７）公布，截至今年６月底止中期虧轉盈，錄得
純利１８﹒９１億元，而去年同期則為虧損７﹒９２億元，太Ａ每股盈利１﹒２６元，太Ｂ每股
盈利０﹒２５元。太Ａ派中期息１﹒１５元，太Ｂ派息０﹒２３元，兩者均按年升１５％。期內
收益４４５﹒９６億元，按年跌４﹒６％，營業溢利６７﹒６億元，按年升４２％。
　　另外，太古Ａ及太古Ｂ公布，透過於公開市場回購公司的普通Ａ股和Ｂ股，回購股份的金額
最多為４０億港元。股份回購計劃的資金將以公司可用資本和現金儲備撥付。
　　現時，恒生指數報１９９７３，升３６２點或升１﹒８５％，主板成交４４２﹒１３億元。
國企指數報６７７５，升１３１點或升１﹒９８％。恒生科技指數報４２９１，升１１７點或升
２﹒８１％。
　　即月期指新報１９９４８，升３８２點，低水２５點。即月國指期貨報６７７９，升１３９
點，高水３點。即月科指期貨新報４２９０，升１１２點，高水１０點。
　　上證綜合指數報３２７０，升４０點或升１﹒２５％，成交２５４２﹒５９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３２，升２０８點或升１﹒７１％，成交３９３３﹒９４億元人民幣

　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　太古Ａ（０００１９）　４８﹒００元　升６﹒１９％
　　太古Ｂ（０００８７）　　７﹒７５元　升６﹒１６％
　　太地（０１９７２）　　１８﹒８０元　升０﹒４３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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