《異動股》太古扭虧增派息兼宣布股份回購，太古Ａ太古Ｂ升逾６％

《經濟通通訊社１１日專訊》太古Ａ（０００１９）現價升６﹒１９％，報４８元，該股成

交約１６７萬股，涉資７６６９萬元。太古Ｂ（０００８７）升６﹒１６％，報７﹒７５元。

太古Ａ（０００１９）及太古Ｂ（０００８７）公布，截至今年６月底止中期虧轉盈，錄得

純利１８﹒９１億元，而去年同期則為虧損７﹒９２億元，太Ａ每股盈利１﹒２６元，太Ｂ每股

盈利０﹒２５元。太Ａ派中期息１﹒１５元，太Ｂ派息０﹒２３元，兩者均按年升１５％。期內

收益４４５﹒９６億元，按年跌４﹒６％，營業溢利６７﹒６億元，按年升４２％。

另外，太古Ａ及太古Ｂ公布，透過於公開市場回購公司的普通Ａ股和Ｂ股，回購股份的金額

最多為４０億港元。股份回購計劃的資金將以公司可用資本和現金儲備撥付。

現時，恒生指數報１９９７３，升３６２點或升１﹒８５％，主板成交４４２﹒１３億元。

國企指數報６７７５，升１３１點或升１﹒９８％。恒生科技指數報４２９１，升１１７點或升

２﹒８１％。

即月期指新報１９９４８，升３８２點，低水２５點。即月國指期貨報６７７９，升１３９

點，高水３點。即月科指期貨新報４２９０，升１１２點，高水１０點。

上證綜合指數報３２７０，升４０點或升１﹒２５％，成交２５４２﹒５９億元人民幣。

深證成份指數報１２４３２，升２０８點或升１﹒７１％，成交３９３３﹒９４億元人民幣

。



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

太古Ａ（０００１９） ４８﹒００元 升６﹒１９％

太古Ｂ（０００８７） ７﹒７５元 升６﹒１６％

太地（０１９７２） １８﹒８０元 升０﹒４３％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

