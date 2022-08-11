《異動股》內地三大航企齊漲逾１％，將恢復倫敦直航

《經濟通通訊社１１日專訊》內地三大航空股報升。國航（００７５３）現價升１﹒９６％

，報６﹒２４元，該股成交約３３７萬股，涉資２０８０萬元，盤中高見６﹒２５元，最低見

６﹒１３元；東航（００６７０）升１﹒０８％，報２﹒８１元；南航（０１０５５）升

１﹒１９％，報４﹒２６元。

國航表示，今日復航ＣＡ９３７北京－倫敦航線，周六（１３日）恢復ＣＡ８４９上海－倫

敦航線；東航方面，ＭＵ５５上海－倫敦航線明日復航；８月１７日，南航ＣＺ３０３廣州－倫

敦復航；８月１９日，首都航空ＪＤ４３１青島－倫敦復航。

全國昨日新增本土陽性個案急增至近２０００宗，較前日翻倍，防疫形勢嚴峻。衛健委新聞

發言人米鋒昨日在發布會上表示，目前，海南三亞新冠疫情仍處於高位進展期；新疆、內蒙古、

廣東等省份多地疫情仍處於快速發展階段，存在一定社會面傳播風險。米鋒介紹，近期周邊國家

疫情快速反彈，中國外防輸入壓力持續增大。

現時，恒生指數報２００５７，升４４６點或升２﹒２８％，主板成交６１９﹒５７億元。

國企指數報６８１２，升１６８點或升２﹒５４％。恒生科技指數報４３１５，升１４１點或升

３﹒３９％。

即月期指新報２００３３，升４６７點，低水２４點。即月國指期貨報６８１２，升１７２

點，低水１點。即月科指期貨新報４３１８，升１４０點，高水３點。

上證綜合指數報３２８１，升５１點或升１﹒５８％，成交３８９３﹒０７億元人民幣。深

證成份指數報１２４７４，升２５１點或升２﹒０５％，成交２５９０﹒８４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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國航（００７５３） ６﹒２４元 升１﹒９６％

東航（００６７０） ２﹒８１元 升１﹒０８％

南航（０１０５５） ４﹒２６元 升１﹒１９％

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（ｅｒ）

