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00753 中國國航
即時 按盤價 升6.230 +0.110 (+1.797%)
大手異動

11/08/2022 14:42

《異動股》內地三大航企齊漲逾１％，將恢復倫敦直航

　　《經濟通通訊社１１日專訊》內地三大航空股報升。國航（００７５３）現價升１﹒９６％
，報６﹒２４元，該股成交約３３７萬股，涉資２０８０萬元，盤中高見６﹒２５元，最低見
６﹒１３元；東航（００６７０）升１﹒０８％，報２﹒８１元；南航（０１０５５）升
１﹒１９％，報４﹒２６元。
　　國航表示，今日復航ＣＡ９３７北京－倫敦航線，周六（１３日）恢復ＣＡ８４９上海－倫
敦航線；東航方面，ＭＵ５５上海－倫敦航線明日復航；８月１７日，南航ＣＺ３０３廣州－倫
敦復航；８月１９日，首都航空ＪＤ４３１青島－倫敦復航。
　　全國昨日新增本土陽性個案急增至近２０００宗，較前日翻倍，防疫形勢嚴峻。衛健委新聞
發言人米鋒昨日在發布會上表示，目前，海南三亞新冠疫情仍處於高位進展期；新疆、內蒙古、
廣東等省份多地疫情仍處於快速發展階段，存在一定社會面傳播風險。米鋒介紹，近期周邊國家
疫情快速反彈，中國外防輸入壓力持續增大。
　　現時，恒生指數報２００５７，升４４６點或升２﹒２８％，主板成交６１９﹒５７億元。
國企指數報６８１２，升１６８點或升２﹒５４％。恒生科技指數報４３１５，升１４１點或升
３﹒３９％。
　　即月期指新報２００３３，升４６７點，低水２４點。即月國指期貨報６８１２，升１７２
點，低水１點。即月科指期貨新報４３１８，升１４０點，高水３點。
　　上證綜合指數報３２８１，升５１點或升１﹒５８％，成交３８９３﹒０７億元人民幣。深
證成份指數報１２４７４，升２５１點或升２﹒０５％，成交２５９０﹒８４億元人民幣。
　
　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　國航（００７５３）　６﹒２４元　升１﹒９６％
　　東航（００６７０）　２﹒８１元　升１﹒０８％
　　南航（０１０５５）　４﹒２６元　升１﹒１９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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