《經濟通通訊社１１日專訊》財險（０２３２８）於２：２０ｐｍ錄得２手共３００萬股交
叉盤，每股造７﹒５８５元，較上日收市價高０﹒６％，涉資２２７５﹒５萬元。
財險現價升０﹒５３％，報７﹒５８元；成交１４１７﹒２３萬股，成交金額１﹒０７億元
，主動買沽比率５０：５０，資金淨主動買入３０﹒２８萬元。（ｒｗ）
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11/08/2022 14:21
《大手成交》財險兩手共３００萬股交叉盤，涉資２２７６萬元
《經濟通通訊社１１日專訊》財險（０２３２８）於２：２０ｐｍ錄得２手共３００萬股交
叉盤，每股造７﹒５８５元，較上日收市價高０﹒６％，涉資２２７５﹒５萬元。
財險現價升０﹒５３％，報７﹒５８元；成交１４１７﹒２３萬股，成交金額１﹒０７億元
，主動買沽比率５０：５０，資金淨主動買入３０﹒２８萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 11/08/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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