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02328 中國財險
即時 按盤價 升7.590 +0.050 (+0.663%)
大手異動

11/08/2022 14:21

《大手成交》財險兩手共３００萬股交叉盤，涉資２２７６萬元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》財險（０２３２８）於２：２０ｐｍ錄得２手共３００萬股交
叉盤，每股造７﹒５８５元，較上日收市價高０﹒６％，涉資２２７５﹒５萬元。
　　財險現價升０﹒５３％，報７﹒５８元；成交１４１７﹒２３萬股，成交金額１﹒０７億元
，主動買沽比率５０：５０，資金淨主動買入３０﹒２８萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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