《中概異動》百度升近５％突破１００天線，報１３６﹒６元

《經濟通通訊社１１日專訊》百度（０９８８８）升５％，報１３６﹒６元，較ＡＤＲ收市

高出１﹒１％，升穿１００天線（１３５﹒００２元），最高價１３６﹒７元，最低價

１３３﹒４元；成交２４９﹒１６萬股，成交金額３﹒３６億元；主動買沽比率５６：４４，資

金淨主動買入３３８６﹒４３萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１１４７﹒１６

萬元，加權平均成交價１３４﹒７９６元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額

１５８６﹒０５萬元，加權平均成交價１３４﹒９４５元。

現時，恒生指數報２００７５，升４６４點或２﹒３７％；恒生中國企業指數報６８１７，

升１７３點或２﹒６１％；恒生科技指數報４３１９，升１４５點或３﹒４８％；主板成交

５８９﹒７５億元。

上證綜合指數報３２７７，升４７點或１﹒４８％，成交３６１４﹒７５億元人民幣。

深證成份指數報１２４５８，升２３５點或１﹒９３％，成交２４１７﹒４７億元人民幣。



基本資料

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現價 １３６﹒６００ 變動 ＋５﹒００％

最高價 １３６﹒７００ 最低價 １３３﹒４００

成交股數 ２４９﹒１６萬股 成交金額 ３﹒３６億

１０天平均 １３３﹒６１０ 歷史波幅％ ４２﹒８２４

２０天平均 １３６﹒２４５ 加權平均價 １３４﹒６９９

５０天平均 １４１﹒６７０ ＲＳＩ１４ ４９﹒２２２

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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入３３８６﹒４３萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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百度（０９８８８） １３６﹒６０ ＋５﹒００

騰訊（００７００） ３０２﹒００ ＋２﹒１６

快手（０１０２４） ７５﹒３０ ＋１﹒６９

小米（０１８１０） １２﹒０６ ＋４﹒６９

理想汽車（０２０１５） １２４﹒３０ ＋３﹒０７

美團（０３６９０） １７６﹒２０ ＋３﹒８９

京東集團（０９６１８） ２２１﹒８０ ＋１﹒５６

小鵬汽車（０９８６８） ９０﹒６５ ＋４﹒８６

阿里（０９９８８） ９２﹒２０ ＋４﹒８３

網易（０９９９９） １４１﹒７０ ＋３﹒５８

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（ｅｄ）

