《中概異動》百度升近５％突破１００天線，報１３６﹒６元

《經濟通通訊社１１日專訊》百度（０９８８８）升５％，報１３６﹒６元，較ＡＤＲ收市
高出１﹒１％，升穿１００天線（１３５﹒００２元），最高價１３６﹒７元，最低價
１３３﹒４元；成交２４９﹒１６萬股，成交金額３﹒３６億元；主動買沽比率５６：４４，資
金淨主動買入３３８６﹒４３萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１１４７﹒１６
萬元，加權平均成交價１３４﹒７９６元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額
１５８６﹒０５萬元，加權平均成交價１３４﹒９４５元。
現時，恒生指數報２００７５，升４６４點或２﹒３７％；恒生中國企業指數報６８１７，
升１７３點或２﹒６１％；恒生科技指數報４３１９，升１４５點或３﹒４８％；主板成交
５８９﹒７５億元。
上證綜合指數報３２７７，升４７點或１﹒４８％，成交３６１４﹒７５億元人民幣。
深證成份指數報１２４５８，升２３５點或１﹒９３％，成交２４１７﹒４７億元人民幣。
基本資料
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現價 １３６﹒６００ 變動 ＋５﹒００％
最高價 １３６﹒７００ 最低價 １３３﹒４００
成交股數 ２４９﹒１６萬股 成交金額 ３﹒３６億
１０天平均 １３３﹒６１０ 歷史波幅％ ４２﹒８２４
２０天平均 １３６﹒２４５ 加權平均價 １３４﹒６９９
５０天平均 １４１﹒６７０ ＲＳＩ１４ ４９﹒２２２
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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入３３８６﹒４３萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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百度（０９８８８） １３６﹒６０ ＋５﹒００
騰訊（００７００） ３０２﹒００ ＋２﹒１６
快手（０１０２４） ７５﹒３０ ＋１﹒６９
小米（０１８１０） １２﹒０６ ＋４﹒６９
理想汽車（０２０１５） １２４﹒３０ ＋３﹒０７
美團（０３６９０） １７６﹒２０ ＋３﹒８９
京東集團（０９６１８） ２２１﹒８０ ＋１﹒５６
小鵬汽車（０９８６８） ９０﹒６５ ＋４﹒８６
阿里（０９９８８） ９２﹒２０ ＋４﹒８３
網易（０９９９９） １４１﹒７０ ＋３﹒５８
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（ｅｄ）
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