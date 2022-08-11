  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
09888 百度集團－ＳＷ
即時 按盤價 升136.800 +6.700 (+5.150%)
大手異動

11/08/2022 14:22

《中概異動》百度升近５％突破１００天線，報１３６﹒６元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》百度（０９８８８）升５％，報１３６﹒６元，較ＡＤＲ收市
高出１﹒１％，升穿１００天線（１３５﹒００２元），最高價１３６﹒７元，最低價
１３３﹒４元；成交２４９﹒１６萬股，成交金額３﹒３６億元；主動買沽比率５６：４４，資
金淨主動買入３３８６﹒４３萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１１４７﹒１６
萬元，加權平均成交價１３４﹒７９６元；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額
１５８６﹒０５萬元，加權平均成交價１３４﹒９４５元。
　　現時，恒生指數報２００７５，升４６４點或２﹒３７％；恒生中國企業指數報６８１７，
升１７３點或２﹒６１％；恒生科技指數報４３１９，升１４５點或３﹒４８％；主板成交
５８９﹒７５億元。
　　上證綜合指數報３２７７，升４７點或１﹒４８％，成交３６１４﹒７５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５８，升２３５點或１﹒９３％，成交２４１７﹒４７億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１３６﹒６００　變動　　　　　＋５﹒００％
　　最高價　　　　１３６﹒７００　最低價　　　１３３﹒４００
　　成交股數　　２４９﹒１６萬股　成交金額　　　　３﹒３６億
　　１０天平均　　１３３﹒６１０　歷史波幅％　　４２﹒８２４
　　２０天平均　　１３６﹒２４５　加權平均價　１３４﹒６９９
　　５０天平均　　１４１﹒６７０　ＲＳＩ１４　　４９﹒２２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入３３８６﹒４３萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　百度（０９８８８）　　　１３６﹒６０　＋５﹒００
　　騰訊（００７００）　　　３０２﹒００　＋２﹒１６
　　快手（０１０２４）　　　　７５﹒３０　＋１﹒６９
　　小米（０１８１０）　　　　１２﹒０６　＋４﹒６９
　　理想汽車（０２０１５）　１２４﹒３０　＋３﹒０７
　　美團（０３６９０）　　　１７６﹒２０　＋３﹒８９
　　京東集團（０９６１８）　２２１﹒８０　＋１﹒５６
　　小鵬汽車（０９８６８）　　９０﹒６５　＋４﹒８６
　　阿里（０９９８８）　　　　９２﹒２０　＋４﹒８３
　　網易（０９９９９）　　　１４１﹒７０　＋３﹒５８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰10/08/2022 14:43  《異動股》阿里挫近３％，傳早期投資者將持倉由美ＡＤＲ轉倉香港

其他大手異動
More

04/08/2022 14:21  《異動股》汽車之家漲逾１０％，中期盈利７﹒３億人幣降４７％

04/08/2022 09:41  《異動股》東北電氣等５家公司上午９：４０異動

03/08/2022 09:23  《中概異動》科技股造好，阿里巴巴反彈逾４％；京東高開近３％

02/08/2022 10:45  《異動股》百度等３家公司上午１０：４４異動

29/07/2022 14:06  《中概異動》百度跌近５％失守１００天線，報１３１﹒８元

備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金