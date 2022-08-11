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03320 華潤醫藥
即時 按盤價 升4.660 +0.190 (+4.251%)
大手異動

11/08/2022 14:33

《中資異動》潤藥升逾４％突破１０天線，報４﹒６７元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》潤藥（０３３２０）升４﹒４７％，報４﹒６７元，升穿１０
天線（４﹒５６４元），最高價４﹒７元，最低價４﹒４５元；成交９０２﹒０３萬股，成交金
額４１６１﹒８４萬元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入７７５﹒６６萬元。現時最
大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額２３０﹒８８萬元，加權平均成交價４﹒６０６元
；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額５７４﹒１萬元，加權平均成交價４﹒６２２元

　　現時，恒生指數報２００４３，升４３２點或２﹒２１％；恒生中國企業指數報６８０６，
升１６２點或２﹒４５％；恒生科技指數報４３１１，升１３７點或３﹒３１％；主板成交
６０７﹒０６億元。
　　上證綜合指數報３２７８，升４８點或１﹒５％，成交３７５９﹒０７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４６６，升２４２點或１﹒９８％，成交２５０９﹒５１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　４﹒６７０　變動　　　　　　＋４﹒４７％
　　最高價　　　　　　４﹒７００　最低價　　　　　　４﹒４５０
　　成交股數　　９０２﹒０３萬股　成交金額　　４１６１﹒８４萬
　　１０天平均　　　　４﹒５６４　歷史波幅％　　　４２﹒４３９
　　２０天平均　　　　４﹒７５３　加權平均價　　　　４﹒６１４
　　５０天平均　　　　４﹒８５０　ＲＳＩ１４　　　４６﹒５５０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入７７５﹒６６萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　潤藥（０３３２０）　　　　　　４﹒６７　＋４﹒４７
　　阿里健康（００２４１）　　　　４﹒６３　＋２﹒８９
　　中國中藥（００５７０）　　　　３﹒２２　＋３﹒８７
　　中國生物製藥（０１１７７）　　４﹒４５　＋１﹒８３
　　信達生物（０１８０１）　　　３６﹒３５　＋７﹒５４
　　藥明生物（０２２６９）　　　７１﹒６０　＋５﹒９２
　　海吉亞醫療（０６０７８）　　４４﹒２５　＋０﹒３４
　　康希諾（０６１８５）　　　　６５﹒２０　＋３﹒４９
　　京東健康（０６６１８）　　　６１﹒５５　＋２﹒２４
　　康方生物（０９９２６）　　　２２﹒７０　＋４﹒３７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 17:59
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