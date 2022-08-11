《中資異動》潤藥升逾４％突破１０天線，報４﹒６７元

《經濟通通訊社１１日專訊》潤藥（０３３２０）升４﹒４７％，報４﹒６７元，升穿１０

天線（４﹒５６４元），最高價４﹒７元，最低價４﹒４５元；成交９０２﹒０３萬股，成交金

額４１６１﹒８４萬元；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入７７５﹒６６萬元。現時最

大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額２３０﹒８８萬元，加權平均成交價４﹒６０６元

；現時最大淨被動賣出券商為摩根士丹利，金額５７４﹒１萬元，加權平均成交價４﹒６２２元

。

現時，恒生指數報２００４３，升４３２點或２﹒２１％；恒生中國企業指數報６８０６，

升１６２點或２﹒４５％；恒生科技指數報４３１１，升１３７點或３﹒３１％；主板成交

６０７﹒０６億元。

上證綜合指數報３２７８，升４８點或１﹒５％，成交３７５９﹒０７億元人民幣。

深證成份指數報１２４６６，升２４２點或１﹒９８％，成交２５０９﹒５１億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒６７０ 變動 ＋４﹒４７％

最高價 ４﹒７００ 最低價 ４﹒４５０

成交股數 ９０２﹒０３萬股 成交金額 ４１６１﹒８４萬

１０天平均 ４﹒５６４ 歷史波幅％ ４２﹒４３９

２０天平均 ４﹒７５３ 加權平均價 ４﹒６１４

５０天平均 ４﹒８５０ ＲＳＩ１４ ４６﹒５５０

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率６０：４０，資金淨主動買入７７５﹒６６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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潤藥（０３３２０） ４﹒６７ ＋４﹒４７

阿里健康（００２４１） ４﹒６３ ＋２﹒８９

中國中藥（００５７０） ３﹒２２ ＋３﹒８７

中國生物製藥（０１１７７） ４﹒４５ ＋１﹒８３

信達生物（０１８０１） ３６﹒３５ ＋７﹒５４

藥明生物（０２２６９） ７１﹒６０ ＋５﹒９２

海吉亞醫療（０６０７８） ４４﹒２５ ＋０﹒３４

康希諾（０６１８５） ６５﹒２０ ＋３﹒４９

京東健康（０６６１８） ６１﹒５５ ＋２﹒２４

康方生物（０９９２６） ２２﹒７０ ＋４﹒３７

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（ｅｄ）

