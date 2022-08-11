《經濟通通訊社１１日專訊》美東汽車（０１２６８）於２：４２ｐｍ錄得１手１００萬股
交叉盤，每股造１７﹒３７元，較上日收市價高４﹒８９％，涉資１７３７萬元。
美東汽車現價升５﹒０７％，報１７﹒４元；成交５３２﹒４９萬股，成交金額
９２４５﹒３８萬元，主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出７４４﹒４８萬元。（ｒｗ）
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11/08/2022 14:43
《大手成交》美東汽車一手１００萬股交叉盤，涉資１７３７萬元
《經濟通通訊社１１日專訊》美東汽車（０１２６８）於２：４２ｐｍ錄得１手１００萬股
交叉盤，每股造１７﹒３７元，較上日收市價高４﹒８９％，涉資１７３７萬元。
美東汽車現價升５﹒０７％，報１７﹒４元；成交５３２﹒４９萬股，成交金額
９２４５﹒３８萬元，主動買沽比率４４：５６，資金淨主動賣出７４４﹒４８萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 11/08/2022 17:59
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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