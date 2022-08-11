《異動股》閱文集團升近５％突破１０天線，報３１﹒１５元

《經濟通通訊社１１日專訊》閱文集團（００７７２）升４﹒７１％，報３１﹒１５元，升

穿１０天線（３０﹒３６元），最高價３１﹒３元，最低價２９﹒８元；成交１２２﹒６６萬股

，成交金額３７３４﹒０３萬元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２５２﹒６１萬元

。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１７２﹒０１萬元，加權平均成交價３０﹒３３１

元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額２２５﹒２２萬元，加權平均成交價３０﹒３８３元

。

現時，恒生指數報２００３９，升４２８點或２﹒１８％；恒生中國企業指數報６８０５，

升１６１點或２﹒４３％；恒生科技指數報４３０９，升１３６點或３﹒２６％；主板成交

６２９﹒０５億元。

上證綜合指數報３２７９，升４９點或１﹒５５％，成交４０２４﹒４９億元人民幣。

深證成份指數報１２４７２，升２４９點或２﹒０４％，成交２６７３﹒２４億元人民幣。



基本資料

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現價 ３１﹒１５０ 變動 ＋４﹒７１％

最高價 ３１﹒３００ 最低價 ２９﹒８００

成交股數 １２２﹒６６萬股 成交金額 ３７３４﹒０３萬

１０天平均 ３０﹒３６０ 歷史波幅％ ４０﹒２９０

２０天平均 ３１﹒９４５ 加權平均價 ３０﹒４４１

５０天平均 ３４﹒２００ ＲＳＩ１４ ４４﹒０９５

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２５２﹒６１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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閱文集團（００７７２） ３１﹒１５０ ＋４﹒７１

東方企控集團（０００１８） ０﹒７００ 無升跌

超媒體控股（０００７２） ０﹒３００ 無升跌

經濟日報（００４２３） １﹒２００ 無升跌

萬華媒體（００４２６） ０﹒１３４ ＋３﹒０８

新華文軒（００８１１） ５﹒１９０ ＋１﹒１７

北青傳媒（０１０００） ０﹒５９０ ＋１﹒７２

星島（０１１０５） ０﹒４３０ 無升跌

十方控股（０１８３１） ０﹒６００ －１﹒６４

ＴＯＭ（０２３８３） ０﹒７５０ ＋１﹒３５

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（ｅｄ）

