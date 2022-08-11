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00772 閱文集團
即時 按盤價 升31.000 +1.250 (+4.202%)
大手異動

11/08/2022 14:49

《異動股》閱文集團升近５％突破１０天線，報３１﹒１５元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》閱文集團（００７７２）升４﹒７１％，報３１﹒１５元，升
穿１０天線（３０﹒３６元），最高價３１﹒３元，最低價２９﹒８元；成交１２２﹒６６萬股
，成交金額３７３４﹒０３萬元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２５２﹒６１萬元
。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１７２﹒０１萬元，加權平均成交價３０﹒３３１
元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額２２５﹒２２萬元，加權平均成交價３０﹒３８３元

　　現時，恒生指數報２００３９，升４２８點或２﹒１８％；恒生中國企業指數報６８０５，
升１６１點或２﹒４３％；恒生科技指數報４３０９，升１３６點或３﹒２６％；主板成交
６２９﹒０５億元。
　　上證綜合指數報３２７９，升４９點或１﹒５５％，成交４０２４﹒４９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７２，升２４９點或２﹒０４％，成交２６７３﹒２４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　３１﹒１５０　變動　　　　　　＋４﹒７１％
　　最高價　　　　　３１﹒３００　最低價　　　　　２９﹒８００
　　成交股數　　１２２﹒６６萬股　成交金額　　３７３４﹒０３萬
　　１０天平均　　　３０﹒３６０　歷史波幅％　　　４０﹒２９０
　　２０天平均　　　３１﹒９４５　加權平均價　　　３０﹒４４１
　　５０天平均　　　３４﹒２００　ＲＳＩ１４　　　４４﹒０９５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２５２﹒６１萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　閱文集團（００７７２）　　　３１﹒１５０　＋４﹒７１
　　東方企控集團（０００１８）　　０﹒７００　　　無升跌
　　超媒體控股（０００７２）　　　０﹒３００　　　無升跌
　　經濟日報（００４２３）　　　　１﹒２００　　　無升跌
　　萬華媒體（００４２６）　　　　０﹒１３４　＋３﹒０８
　　新華文軒（００８１１）　　　　５﹒１９０　＋１﹒１７
　　北青傳媒（０１０００）　　　　０﹒５９０　＋１﹒７２
　　星島（０１１０５）　　　　　　０﹒４３０　　　無升跌
　　十方控股（０１８３１）　　　　０﹒６００　－１﹒６４
　　ＴＯＭ（０２３８３）　　　　　０﹒７５０　＋１﹒３５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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