《異動股》閱文集團升近５％突破１０天線，報３１﹒１５元

《經濟通通訊社１１日專訊》閱文集團（００７７２）升４﹒７１％，報３１﹒１５元，升
穿１０天線（３０﹒３６元），最高價３１﹒３元，最低價２９﹒８元；成交１２２﹒６６萬股
，成交金額３７３４﹒０３萬元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２５２﹒６１萬元
。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額１７２﹒０１萬元，加權平均成交價３０﹒３３１
元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額２２５﹒２２萬元，加權平均成交價３０﹒３８３元
。
現時，恒生指數報２００３９，升４２８點或２﹒１８％；恒生中國企業指數報６８０５，
升１６１點或２﹒４３％；恒生科技指數報４３０９，升１３６點或３﹒２６％；主板成交
６２９﹒０５億元。
上證綜合指數報３２７９，升４９點或１﹒５５％，成交４０２４﹒４９億元人民幣。
深證成份指數報１２４７２，升２４９點或２﹒０４％，成交２６７３﹒２４億元人民幣。
基本資料
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現價 ３１﹒１５０ 變動 ＋４﹒７１％
最高價 ３１﹒３００ 最低價 ２９﹒８００
成交股數 １２２﹒６６萬股 成交金額 ３７３４﹒０３萬
１０天平均 ３０﹒３６０ 歷史波幅％ ４０﹒２９０
２０天平均 ３１﹒９４５ 加權平均價 ３０﹒４４１
５０天平均 ３４﹒２００ ＲＳＩ１４ ４４﹒０９５
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入２５２﹒６１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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閱文集團（００７７２） ３１﹒１５０ ＋４﹒７１
東方企控集團（０００１８） ０﹒７００ 無升跌
超媒體控股（０００７２） ０﹒３００ 無升跌
經濟日報（００４２３） １﹒２００ 無升跌
萬華媒體（００４２６） ０﹒１３４ ＋３﹒０８
新華文軒（００８１１） ５﹒１９０ ＋１﹒１７
北青傳媒（０１０００） ０﹒５９０ ＋１﹒７２
星島（０１１０５） ０﹒４３０ 無升跌
十方控股（０１８３１） ０﹒６００ －１﹒６４
ＴＯＭ（０２３８３） ０﹒７５０ ＋１﹒３５
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（ｅｄ）
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