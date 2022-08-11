《異動股》安踏體育漲逾５％突破１０天線，報８７﹒１５元

《經濟通通訊社１１日專訊》安踏體育（０２０２０）升５﹒３８％，報８７﹒１５元，升

穿１０天線（８５﹒６６元），最高價８７﹒１５元，最低價８３﹒５５元；成交６３７﹒２２

萬股，成交金額５﹒４５億元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入８５２７﹒９１萬元

。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額６２７０﹒９９萬元，加權平均成交價

８５﹒４８３元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額５０６７﹒３５萬元，加權平均成交價

８５﹒５２５元。

現時，恒生指數報２００４３，升４３２點或２﹒２％；恒生中國企業指數報６８０６，升

１６２點或２﹒４５％；恒生科技指數報４３１０，升１３７點或３﹒２８％；主板成交

７００﹒０６億元。

上證綜合指數報３２８１，升５１點或１﹒６％，成交４２７３﹒９９億元人民幣。

深證成份指數報１２４７４，升２５０點或２﹒０５％，成交２８３０﹒１２億元人民幣。



基本資料

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現價 ８７﹒１５０ 變動 ＋５﹒３８％

最高價 ８７﹒１５０ 最低價 ８３﹒５５０

成交股數 ６３７﹒２２萬股 成交金額 ５﹒４５億

１０天平均 ８５﹒６６０ 歷史波幅％ ３１﹒０９７

２０天平均 ８８﹒７３５ 加權平均價 ８５﹒５３９

５０天平均 ９０﹒３４１ ＲＳＩ１４ ４７﹒１４８

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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入８５２７﹒９１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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安踏體育（０２０２０） ８７﹒１５ ＋５﹒３８

潤啤（００２９１） ５４﹒４０ ＋３﹒３２

特步國際（０１３６８） １２﹒５２ ＋５﹒０３

頤海國際（０１５７９） ２１﹒００ ＋０﹒２４

百威亞太（０１８７６） ２２﹒９５ ＋１﹒７７

申洲國際（０２３１３） ８３﹒２５ ＋６﹒４６

蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒５０ ＋０﹒８８

李寧（０２３３１） ６６﹒７０ ＋６﹒８１

海底撈（０６８６２） １５﹒６４ ＋３﹒９９

九毛九（０９９２２） １７﹒７６ ＋１﹒４９

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（ｅｄ）

