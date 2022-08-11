《異動股》安踏體育漲逾５％突破１０天線，報８７﹒１５元

《經濟通通訊社１１日專訊》安踏體育（０２０２０）升５﹒３８％，報８７﹒１５元，升
穿１０天線（８５﹒６６元），最高價８７﹒１５元，最低價８３﹒５５元；成交６３７﹒２２
萬股，成交金額５﹒４５億元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入８５２７﹒９１萬元
。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額６２７０﹒９９萬元，加權平均成交價
８５﹒４８３元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額５０６７﹒３５萬元，加權平均成交價
８５﹒５２５元。
現時，恒生指數報２００４３，升４３２點或２﹒２％；恒生中國企業指數報６８０６，升
１６２點或２﹒４５％；恒生科技指數報４３１０，升１３７點或３﹒２８％；主板成交
７００﹒０６億元。
上證綜合指數報３２８１，升５１點或１﹒６％，成交４２７３﹒９９億元人民幣。
深證成份指數報１２４７４，升２５０點或２﹒０５％，成交２８３０﹒１２億元人民幣。
基本資料
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現價 ８７﹒１５０ 變動 ＋５﹒３８％
最高價 ８７﹒１５０ 最低價 ８３﹒５５０
成交股數 ６３７﹒２２萬股 成交金額 ５﹒４５億
１０天平均 ８５﹒６６０ 歷史波幅％ ３１﹒０９７
２０天平均 ８８﹒７３５ 加權平均價 ８５﹒５３９
５０天平均 ９０﹒３４１ ＲＳＩ１４ ４７﹒１４８
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入８５２７﹒９１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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安踏體育（０２０２０） ８７﹒１５ ＋５﹒３８
潤啤（００２９１） ５４﹒４０ ＋３﹒３２
特步國際（０１３６８） １２﹒５２ ＋５﹒０３
頤海國際（０１５７９） ２１﹒００ ＋０﹒２４
百威亞太（０１８７６） ２２﹒９５ ＋１﹒７７
申洲國際（０２３１３） ８３﹒２５ ＋６﹒４６
蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒５０ ＋０﹒８８
李寧（０２３３１） ６６﹒７０ ＋６﹒８１
海底撈（０６８６２） １５﹒６４ ＋３﹒９９
九毛九（０９９２２） １７﹒７６ ＋１﹒４９
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（ｅｄ）
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