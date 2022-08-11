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02020 安踏體育
即時 按盤價 升87.450 +4.750 (+5.744%)
大手異動

11/08/2022 15:34

《異動股》安踏體育漲逾５％突破１０天線，報８７﹒１５元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》安踏體育（０２０２０）升５﹒３８％，報８７﹒１５元，升
穿１０天線（８５﹒６６元），最高價８７﹒１５元，最低價８３﹒５５元；成交６３７﹒２２
萬股，成交金額５﹒４５億元；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入８５２７﹒９１萬元
。現時最大淨被動買入券商為摩根大通，金額６２７０﹒９９萬元，加權平均成交價
８５﹒４８３元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額５０６７﹒３５萬元，加權平均成交價
８５﹒５２５元。
　　現時，恒生指數報２００４３，升４３２點或２﹒２％；恒生中國企業指數報６８０６，升
１６２點或２﹒４５％；恒生科技指數報４３１０，升１３７點或３﹒２８％；主板成交
７００﹒０６億元。
　　上證綜合指數報３２８１，升５１點或１﹒６％，成交４２７３﹒９９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７４，升２５０點或２﹒０５％，成交２８３０﹒１２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　８７﹒１５０　變動　　　　＋５﹒３８％
　　最高價　　　　　８７﹒１５０　最低價　　　８３﹒５５０
　　成交股數　　６３７﹒２２萬股　成交金額　　　５﹒４５億
　　１０天平均　　　８５﹒６６０　歷史波幅％　３１﹒０９７
　　２０天平均　　　８８﹒７３５　加權平均價　８５﹒５３９
　　５０天平均　　　９０﹒３４１　ＲＳＩ１４　４７﹒１４８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率５８：４２，資金淨主動買入８５２７﹒９１萬元
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　安踏體育（０２０２０）　８７﹒１５　＋５﹒３８
　　潤啤（００２９１）　　　５４﹒４０　＋３﹒３２
　　特步國際（０１３６８）　１２﹒５２　＋５﹒０３
　　頤海國際（０１５７９）　２１﹒００　＋０﹒２４
　　百威亞太（０１８７６）　２２﹒９５　＋１﹒７７
　　申洲國際（０２３１３）　８３﹒２５　＋６﹒４６
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３４﹒５０　＋０﹒８８
　　李寧（０２３３１）　　　６６﹒７０　＋６﹒８１
　　海底撈（０６８６２）　　１５﹒６４　＋３﹒９９
　　九毛九（０９９２２）　　１７﹒７６　＋１﹒４９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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09/08/2022 09:57  《大手成交》安踏體育一手１００萬股交叉盤，涉資８４９５萬元

備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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