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00017 新世界發展
即時 按盤價 升27.100 +0.650 (+2.457%)
大手異動

11/08/2022 15:39

《異動股》新世界（０００１７）升近３％，報２７﹒１５元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》新世界（０００１７）升２﹒６５％，報２７﹒１５元，最高
價２７﹒２５元，最低價２６﹒８５元；成交３２７﹒４９萬股，成交金額８８５５﹒４１萬元
；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入１６８９﹒２６萬元。現時最大淨被動買入券商為
富瑞金融集團，金額３７４﹒１８萬元，加權平均成交價２７﹒００６元；現時最大淨被動賣出
券商為美銀，金額９７３﹒１１萬元，加權平均成交價２７﹒０２７元。
　　現時，恒生指數報２００３６，升４２５點或２﹒１７％；恒生中國企業指數報６８０４，
升１６０點或２﹒４２％；恒生科技指數報４３１０，升１３６點或３﹒２７％；主板成交
７０９﹒４８億元。
　　上證綜合指數報３２８１，升５１點或１﹒６％，成交４２７３﹒９９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７４，升２５０點或２﹒０５％，成交２８３０﹒１２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　２７﹒１５０　變動　　　　　　＋２﹒６５％
　　最高價　　　　　２７﹒２５０　最低價　　　　　２６﹒８５０
　　成交股數　　３２７﹒４９萬股　成交金額　　８８５５﹒４１萬
　　１０天平均　　　２６﹒２５０　歷史波幅％　　　１８﹒００１
　　２０天平均　　　２６﹒２８５　加權平均價　　　２７﹒０４０
　　５０天平均　　　２７﹒５６７　ＲＳＩ１４　　　５６﹒７０３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入１６８９﹒２６萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新世界（０００１７）　　　　２７﹒１５　＋２﹒６５
　　新地（０００１６）　　　　　９５﹒７０　＋１﹒７５
　　中海外（００６８８）　　　　１９﹒８８　－１﹒３４
　　旭輝控股集團（００８８４）　　１﹒８８　－２﹒５９
　　龍湖（００９６０）　　　　　２１﹒９５　＋５﹒０２
　　潤地（０１１０９）　　　　　３０﹒２５　－１﹒４７
　　長實（０１１１３）　　　　　５４﹒８０　＋０﹒５５
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒３４　＋０﹒４３
　　萬科企業（０２２０２）　　　１３﹒７６　＋０﹒１５
　　綠城（０３９００）　　　　　１４﹒２０　－１﹒３９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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