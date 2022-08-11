《異動股》新世界（０００１７）升近３％，報２７﹒１５元

《經濟通通訊社１１日專訊》新世界（０００１７）升２﹒６５％，報２７﹒１５元，最高
價２７﹒２５元，最低價２６﹒８５元；成交３２７﹒４９萬股，成交金額８８５５﹒４１萬元
；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入１６８９﹒２６萬元。現時最大淨被動買入券商為
富瑞金融集團，金額３７４﹒１８萬元，加權平均成交價２７﹒００６元；現時最大淨被動賣出
券商為美銀，金額９７３﹒１１萬元，加權平均成交價２７﹒０２７元。
現時，恒生指數報２００３６，升４２５點或２﹒１７％；恒生中國企業指數報６８０４，
升１６０點或２﹒４２％；恒生科技指數報４３１０，升１３６點或３﹒２７％；主板成交
７０９﹒４８億元。
上證綜合指數報３２８１，升５１點或１﹒６％，成交４２７３﹒９９億元人民幣。
深證成份指數報１２４７４，升２５０點或２﹒０５％，成交２８３０﹒１２億元人民幣。
基本資料
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現價 ２７﹒１５０ 變動 ＋２﹒６５％
最高價 ２７﹒２５０ 最低價 ２６﹒８５０
成交股數 ３２７﹒４９萬股 成交金額 ８８５５﹒４１萬
１０天平均 ２６﹒２５０ 歷史波幅％ １８﹒００１
２０天平均 ２６﹒２８５ 加權平均價 ２７﹒０４０
５０天平均 ２７﹒５６７ ＲＳＩ１４ ５６﹒７０３
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股份狀態：主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入１６８９﹒２６萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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新世界（０００１７） ２７﹒１５ ＋２﹒６５
新地（０００１６） ９５﹒７０ ＋１﹒７５
中海外（００６８８） １９﹒８８ －１﹒３４
旭輝控股集團（００８８４） １﹒８８ －２﹒５９
龍湖（００９６０） ２１﹒９５ ＋５﹒０２
潤地（０１１０９） ３０﹒２５ －１﹒４７
長實（０１１１３） ５４﹒８０ ＋０﹒５５
碧桂園（０２００７） ２﹒３４ ＋０﹒４３
萬科企業（０２２０２） １３﹒７６ ＋０﹒１５
綠城（０３９００） １４﹒２０ －１﹒３９
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（ｅｄ）
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