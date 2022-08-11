《異動股》新世界（０００１７）升近３％，報２７﹒１５元

《經濟通通訊社１１日專訊》新世界（０００１７）升２﹒６５％，報２７﹒１５元，最高

價２７﹒２５元，最低價２６﹒８５元；成交３２７﹒４９萬股，成交金額８８５５﹒４１萬元

；主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入１６８９﹒２６萬元。現時最大淨被動買入券商為

富瑞金融集團，金額３７４﹒１８萬元，加權平均成交價２７﹒００６元；現時最大淨被動賣出

券商為美銀，金額９７３﹒１１萬元，加權平均成交價２７﹒０２７元。

現時，恒生指數報２００３６，升４２５點或２﹒１７％；恒生中國企業指數報６８０４，

升１６０點或２﹒４２％；恒生科技指數報４３１０，升１３６點或３﹒２７％；主板成交

７０９﹒４８億元。

上證綜合指數報３２８１，升５１點或１﹒６％，成交４２７３﹒９９億元人民幣。

深證成份指數報１２４７４，升２５０點或２﹒０５％，成交２８３０﹒１２億元人民幣。



基本資料

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現價 ２７﹒１５０ 變動 ＋２﹒６５％

最高價 ２７﹒２５０ 最低價 ２６﹒８５０

成交股數 ３２７﹒４９萬股 成交金額 ８８５５﹒４１萬

１０天平均 ２６﹒２５０ 歷史波幅％ １８﹒００１

２０天平均 ２６﹒２８５ 加權平均價 ２７﹒０４０

５０天平均 ２７﹒５６７ ＲＳＩ１４ ５６﹒７０３

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股份狀態：主動買沽比率６３：３７，資金淨主動買入１６８９﹒２６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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新世界（０００１７） ２７﹒１５ ＋２﹒６５

新地（０００１６） ９５﹒７０ ＋１﹒７５

中海外（００６８８） １９﹒８８ －１﹒３４

旭輝控股集團（００８８４） １﹒８８ －２﹒５９

龍湖（００９６０） ２１﹒９５ ＋５﹒０２

潤地（０１１０９） ３０﹒２５ －１﹒４７

長實（０１１１３） ５４﹒８０ ＋０﹒５５

碧桂園（０２００７） ２﹒３４ ＋０﹒４３

萬科企業（０２２０２） １３﹒７６ ＋０﹒１５

綠城（０３９００） １４﹒２０ －１﹒３９

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（ｅｄ）

