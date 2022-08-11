  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
01478 丘鈦科技
即時 按盤價 升4.850 +0.730 (+17.718%)
大手異動

11/08/2022 15:42

《異動股》丘鈦科技升逾２０％突破２０天線，報４﹒９６元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》丘鈦科技（０１４７８）升２０﹒３９％，報４﹒９６元，升
穿２０天線（４﹒４９２元），最高價４﹒９６元，最低價４﹒１３元；成交９４１﹒２萬股，
成交金額４４４１﹒２７萬元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１４４２﹒３４萬元
。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額６７﹒１萬元，加權平均成交價４﹒７１６元
；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額４３１﹒９４萬元，加權平均成交價
４﹒７３１元。
　　現時，恒生指數報２００４４，升４３３點或２﹒２１％；恒生中國企業指數報６８０９，
升１６５點或２﹒４９％；恒生科技指數報４３１５，升１４２點或３﹒４％；主板成交
７１５﹒２７億元。
　　上證綜合指數報３２８１，升５１點或１﹒６％，成交４２７３﹒９９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７４，升２５０點或２﹒０５％，成交２８３０﹒１２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　４﹒９６０　變動　　　　　＋２０﹒３９％
　　最高價　　　　　４﹒９６０　最低價　　　　　　４﹒１３０
　　成交股數　　９４１﹒２萬股　成交金額　　４４４１﹒２７萬
　　１０天平均　　　４﹒３７５　歷史波幅％　　　３６﹒３９３
　　２０天平均　　　４﹒４９２　加權平均價　　　　４﹒７１９
　　５０天平均　　　４﹒９９７　ＲＳＩ１４　　　５７﹒９８５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１４４２﹒３４萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　丘鈦科技（０１４７８）　　　　　４﹒９６　＋２０﹒３９
　　賽晶科技（００５８０）　　　　　２﹒４８　　＋０﹒８１
　　威雅利（００８５４）　　　　　　４﹒２５　　＋２﹒１６
　　時捷（０１１８４）　　　　　　　３﹒５５　　＋１﹒１４
　　高偉電子（０１４１５）　　　　１６﹒５４　　＋３﹒６３
　　匯聚科技（０１７２９）　　　　　２﹒２７　＋１１﹒２７
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　　１５﹒０８　　＋３﹒４３
　　舜宇光學科技（０２３８２）　１２１﹒００　　＋８﹒７２
　　威勝控股（０３３９３）　　　　　２﹒５８　　＋１﹒９８
　　光麗科技（０６０３６）　　　　　０﹒３７　　－３﹒９０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰11/08/2022 09:43  《異動股》丘鈦科技等２家公司上午９：４２異動

其他大手異動
More

10/08/2022 09:39  《異動股》舜宇跌２％，７月手機鏡頭出貨量按年跌１５％

09/08/2022 09:38  《異動股》丘鈦（１４７８）升逾１％，惟中期少賺七成

15/07/2022 09:28  《異動股》舜宇（２３８２）低開近３％，料中期少賺４５至５０％

08/07/2022 09:26  《異動股》丘鈦（１４７８）低開近２％，料中期盈利跌最多７０％

27/06/2022 10:53  《異動股》誼礫等２家公司上午１０：５２異動

備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金