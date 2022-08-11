《異動股》丘鈦科技升逾２０％突破２０天線，報４﹒９６元

《經濟通通訊社１１日專訊》丘鈦科技（０１４７８）升２０﹒３９％，報４﹒９６元，升
穿２０天線（４﹒４９２元），最高價４﹒９６元，最低價４﹒１３元；成交９４１﹒２萬股，
成交金額４４４１﹒２７萬元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１４４２﹒３４萬元
。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額６７﹒１萬元，加權平均成交價４﹒７１６元
；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額４３１﹒９４萬元，加權平均成交價
４﹒７３１元。
現時，恒生指數報２００４４，升４３３點或２﹒２１％；恒生中國企業指數報６８０９，
升１６５點或２﹒４９％；恒生科技指數報４３１５，升１４２點或３﹒４％；主板成交
７１５﹒２７億元。
上證綜合指數報３２８１，升５１點或１﹒６％，成交４２７３﹒９９億元人民幣。
深證成份指數報１２４７４，升２５０點或２﹒０５％，成交２８３０﹒１２億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ４﹒９６０ 變動 ＋２０﹒３９％
最高價 ４﹒９６０ 最低價 ４﹒１３０
成交股數 ９４１﹒２萬股 成交金額 ４４４１﹒２７萬
１０天平均 ４﹒３７５ 歷史波幅％ ３６﹒３９３
２０天平均 ４﹒４９２ 加權平均價 ４﹒７１９
５０天平均 ４﹒９９７ ＲＳＩ１４ ５７﹒９８５
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１４４２﹒３４萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
丘鈦科技（０１４７８） ４﹒９６ ＋２０﹒３９
賽晶科技（００５８０） ２﹒４８ ＋０﹒８１
威雅利（００８５４） ４﹒２５ ＋２﹒１６
時捷（０１１８４） ３﹒５５ ＋１﹒１４
高偉電子（０１４１５） １６﹒５４ ＋３﹒６３
匯聚科技（０１７２９） ２﹒２７ ＋１１﹒２７
瑞聲科技（０２０１８） １５﹒０８ ＋３﹒４３
舜宇光學科技（０２３８２） １２１﹒００ ＋８﹒７２
威勝控股（０３３９３） ２﹒５８ ＋１﹒９８
光麗科技（０６０３６） ０﹒３７ －３﹒９０
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動