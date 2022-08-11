《異動股》丘鈦科技升逾２０％突破２０天線，報４﹒９６元

《經濟通通訊社１１日專訊》丘鈦科技（０１４７８）升２０﹒３９％，報４﹒９６元，升

穿２０天線（４﹒４９２元），最高價４﹒９６元，最低價４﹒１３元；成交９４１﹒２萬股，

成交金額４４４１﹒２７萬元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１４４２﹒３４萬元

。現時最大淨被動買入券商為高盛亞洲證券，金額６７﹒１萬元，加權平均成交價４﹒７１６元

；現時最大淨被動賣出券商為中國創盈市場服務，金額４３１﹒９４萬元，加權平均成交價

４﹒７３１元。

現時，恒生指數報２００４４，升４３３點或２﹒２１％；恒生中國企業指數報６８０９，

升１６５點或２﹒４９％；恒生科技指數報４３１５，升１４２點或３﹒４％；主板成交

７１５﹒２７億元。

上證綜合指數報３２８１，升５１點或１﹒６％，成交４２７３﹒９９億元人民幣。

深證成份指數報１２４７４，升２５０點或２﹒０５％，成交２８３０﹒１２億元人民幣。



基本資料

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現價 ４﹒９６０ 變動 ＋２０﹒３９％

最高價 ４﹒９６０ 最低價 ４﹒１３０

成交股數 ９４１﹒２萬股 成交金額 ４４４１﹒２７萬

１０天平均 ４﹒３７５ 歷史波幅％ ３６﹒３９３

２０天平均 ４﹒４９２ 加權平均價 ４﹒７１９

５０天平均 ４﹒９９７ ＲＳＩ１４ ５７﹒９８５

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入１４４２﹒３４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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丘鈦科技（０１４７８） ４﹒９６ ＋２０﹒３９

賽晶科技（００５８０） ２﹒４８ ＋０﹒８１

威雅利（００８５４） ４﹒２５ ＋２﹒１６

時捷（０１１８４） ３﹒５５ ＋１﹒１４

高偉電子（０１４１５） １６﹒５４ ＋３﹒６３

匯聚科技（０１７２９） ２﹒２７ ＋１１﹒２７

瑞聲科技（０２０１８） １５﹒０８ ＋３﹒４３

舜宇光學科技（０２３８２） １２１﹒００ ＋８﹒７２

威勝控股（０３３９３） ２﹒５８ ＋１﹒９８

光麗科技（０６０３６） ０﹒３７ －３﹒９０

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（ｅｄ）

