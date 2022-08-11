《異動股》太古Ａ漲逾１０％突破２５０天線，報４９﹒７５元

《經濟通通訊社１１日專訊》太古Ａ（０００１９）升１０﹒０７％，報４９﹒７５元，升

穿２５０天線（４５﹒６４８元），最高價４９﹒８元，創１個月新高，最低價４５﹒５５元；

成交５３１﹒９２萬股，成交金額２﹒５６億元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入

７５１６﹒７８萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額５６９﹒５４萬元，加權平

均成交價４９﹒０８９元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額１１７５﹒０８

萬元，加權平均成交價４９﹒０９８元。

現時，恒生指數報２００４９，升４３８點或２﹒２４％；恒生中國企業指數報６８１４，

升１６９點或２﹒５６％；恒生科技指數報４３２０，升１４６點或３﹒５１％；主板成交

７５４﹒０９億元。

上證綜合指數報３２８１，升５１點或１﹒６％，成交４２７３﹒９９億元人民幣。

深證成份指數報１２４７４，升２５０點或２﹒０５％，成交２８３０﹒１２億元人民幣。



基本資料

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現價 ４９﹒７５０ 變動 ＋１０﹒０７％

最高價 ４９﹒８００ 最低價 ４５﹒５５０

成交股數 ５３１﹒９２萬股 成交金額 ２﹒５６億

１０天平均 ４５﹒０６０ 歷史波幅％ ２１﹒０４６

２０天平均 ４５﹒０４５ 加權平均價 ４８﹒１５２

５０天平均 ４６﹒１５１ ＲＳＩ１４ ７１﹒３０２

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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入

７５１６﹒７８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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太古Ａ（０００１９） ４９﹒７５０ ＋１０﹒０７

長和（００００１） ５２﹒５００ ＋０﹒８６

太古Ｂ（０００８７） ８﹒０１０ ＋９﹒７３

信德集團（００２４２） １﹒３９０ ＋１﹒４６

中信股份（００２６７） ８﹒５４０ ＋０﹒９５

上實（００３６３） １０﹒８６０ ＋１﹒８８

復星國際（００６５６） ６﹒０１０ ＋３﹒２６

新創建（００６５９） ７﹒７００ ＋３﹒７７

寶新金融（０１２８２） ０﹒０３９ 無升跌

華盛國際控股（０１３２３） ０﹒１３０ ＋４﹒８４

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（ｅｄ）

