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00019 太古股份公司Ａ
即時 按盤價 升49.900 +4.700 (+10.398%)
大手異動

11/08/2022 15:55

《異動股》太古Ａ漲逾１０％突破２５０天線，報４９﹒７５元

　　《經濟通通訊社１１日專訊》太古Ａ（０００１９）升１０﹒０７％，報４９﹒７５元，升
穿２５０天線（４５﹒６４８元），最高價４９﹒８元，創１個月新高，最低價４５﹒５５元；
成交５３１﹒９２萬股，成交金額２﹒５６億元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入
７５１６﹒７８萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額５６９﹒５４萬元，加權平
均成交價４９﹒０８９元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額１１７５﹒０８
萬元，加權平均成交價４９﹒０９８元。
　　現時，恒生指數報２００４９，升４３８點或２﹒２４％；恒生中國企業指數報６８１４，
升１６９點或２﹒５６％；恒生科技指數報４３２０，升１４６點或３﹒５１％；主板成交
７５４﹒０９億元。
　　上證綜合指數報３２８１，升５１點或１﹒６％，成交４２７３﹒９９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７４，升２５０點或２﹒０５％，成交２８３０﹒１２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　４９﹒７５０　變動　　　　＋１０﹒０７％
　　最高價　　　　　４９﹒８００　最低價　　　　４５﹒５５０
　　成交股數　　５３１﹒９２萬股　成交金額　　　　２﹒５６億
　　１０天平均　　　４５﹒０６０　歷史波幅％　　２１﹒０４６
　　２０天平均　　　４５﹒０４５　加權平均價　　４８﹒１５２
　　５０天平均　　　４６﹒１５１　ＲＳＩ１４　　７１﹒３０２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入
７５１６﹒７８萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　太古Ａ（０００１９）　　　　４９﹒７５０　＋１０﹒０７
　　長和（００００１）　　　　　５２﹒５００　　＋０﹒８６
　　太古Ｂ（０００８７）　　　　　８﹒０１０　　＋９﹒７３
　　信德集團（００２４２）　　　　１﹒３９０　　＋１﹒４６
　　中信股份（００２６７）　　　　８﹒５４０　　＋０﹒９５
　　上實（００３６３）　　　　　１０﹒８６０　　＋１﹒８８
　　復星國際（００６５６）　　　　６﹒０１０　　＋３﹒２６
　　新創建（００６５９）　　　　　７﹒７００　　＋３﹒７７
　　寶新金融（０１２８２）　　　　０﹒０３９　　　　無升跌
　　華盛國際控股（０１３２３）　　０﹒１３０　　＋４﹒８４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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13/06/2022 10:13  《大手成交》太古Ａ一手約２５萬股交叉盤，涉資１２０７萬元

備註： 即時報價更新時間為 11/08/2022 17:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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