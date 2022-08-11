《異動股》太古Ａ漲逾１０％突破２５０天線，報４９﹒７５元

《經濟通通訊社１１日專訊》太古Ａ（０００１９）升１０﹒０７％，報４９﹒７５元，升
穿２５０天線（４５﹒６４８元），最高價４９﹒８元，創１個月新高，最低價４５﹒５５元；
成交５３１﹒９２萬股，成交金額２﹒５６億元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入
７５１６﹒７８萬元。現時最大淨被動買入券商為摩根士丹利，金額５６９﹒５４萬元，加權平
均成交價４９﹒０８９元；現時最大淨被動賣出券商為花旗環球金融亞洲，金額１１７５﹒０８
萬元，加權平均成交價４９﹒０９８元。
現時，恒生指數報２００４９，升４３８點或２﹒２４％；恒生中國企業指數報６８１４，
升１６９點或２﹒５６％；恒生科技指數報４３２０，升１４６點或３﹒５１％；主板成交
７５４﹒０９億元。
上證綜合指數報３２８１，升５１點或１﹒６％，成交４２７３﹒９９億元人民幣。
深證成份指數報１２４７４，升２５０點或２﹒０５％，成交２８３０﹒１２億元人民幣。
基本資料
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現價 ４９﹒７５０ 變動 ＋１０﹒０７％
最高價 ４９﹒８００ 最低價 ４５﹒５５０
成交股數 ５３１﹒９２萬股 成交金額 ２﹒５６億
１０天平均 ４５﹒０６０ 歷史波幅％ ２１﹒０４６
２０天平均 ４５﹒０４５ 加權平均價 ４８﹒１５２
５０天平均 ４６﹒１５１ ＲＳＩ１４ ７１﹒３０２
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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入
７５１６﹒７８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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太古Ａ（０００１９） ４９﹒７５０ ＋１０﹒０７
長和（００００１） ５２﹒５００ ＋０﹒８６
太古Ｂ（０００８７） ８﹒０１０ ＋９﹒７３
信德集團（００２４２） １﹒３９０ ＋１﹒４６
中信股份（００２６７） ８﹒５４０ ＋０﹒９５
上實（００３６３） １０﹒８６０ ＋１﹒８８
復星國際（００６５６） ６﹒０１０ ＋３﹒２６
新創建（００６５９） ７﹒７００ ＋３﹒７７
寶新金融（０１２８２） ０﹒０３９ 無升跌
華盛國際控股（０１３２３） ０﹒１３０ ＋４﹒８４
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（ｅｄ）
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