《異動股》太古Ａ太古Ｂ升幅擴大至近１０％，擬回購４０億元股份

《經濟通通訊社１１日專訊》太古Ａ（０００１９）現價升９﹒５１％，報４９﹒５元，該

股成交約３２５萬股，涉資１﹒５４億元，盤中高見４９﹒６元，最低見４５﹒５５元；太古Ｂ

（０００８７）升９﹒８６％，報８﹒０２元；太地（０１９７２）跌０﹒１１％，報１８﹒７

元。

太古股份有限公司宣布，透過於公開市場回購公司的普通Ａ股和Ｂ股，回購股份的金額最多

為４０億港元。股份回購計劃的資金將以公司可用資本和現金儲備撥付。

回購股份數目不超過公司於２０２２年５月１２日已發行任何類別股份總數的１０％，並將

在公司２０２２年股東周年大會上授予的股份回購授權到期時，或回購的股份總值達到４０億港

元時（以較早者為準）結束。

現時，恒生指數報２００１３，升４０２點或升２﹒０５％，主板成交５５９﹒１９億元。

國企指數報６７９３，升１４９點或升２﹒２５％。恒生科技指數報４３０１，升１２７點或升

３﹒０６％。

即月期指新報１９９９１，升４２５點，低水２３點。即月國指期貨報６７９７，升１５７

點，高水４點。即月科指期貨新報４３０３，升１２５點，高水１點。

上證綜合指數報３２７８，升４８點或升１﹒５０％，成交３４２１﹒２２億元人民幣。

深證成份指數報１２４５６，升２３３點或升１﹒９１％，成交２２８３﹒５９億元人民幣

。





表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

太古Ａ（０００１９） ４９﹒５元 升９﹒５１％

太古Ｂ（０００８７） ８﹒０２元 升９﹒８６％

太地（０１９７２） １８﹒７元 跌０﹒１１％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｐｃ）



