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03669 永達汽車
即時 按盤價 跌6.110 -0.050 (-0.812%)
大手異動

12/08/2022 09:01

《大手成交》永達汽車一手２００萬股市前交易，涉資１２２６萬元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》永達汽車（０３６６９）於市前９：００ａｍ錄得１手２００
萬股市前交易，每股造６﹒１２９元，較上日收市價低０﹒５％，涉資１２２５﹒８萬元。
（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 16:56
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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