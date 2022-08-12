《經濟通通訊社１２日專訊》ＧＸ中國電車（０２８４５）於９：０３ａｍ錄得１手７﹒８
萬股交叉盤，每股造１５１﹒８８４元，較上日收市價高０﹒３９％，涉資１１８４﹒７萬元。
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12/08/2022 09:04
《大手成交》ＧＸ中國電車一手約８萬股交叉盤，涉資１１８５萬元
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萬股交叉盤，每股造１５１﹒８８４元，較上日收市價高０﹒３９％，涉資１１８４﹒７萬元。
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下一篇新聞︰11/08/2022 09:10 《大手成交》ＧＸ中國電車一手約１２萬股交叉盤，涉１８５９萬元
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16/06/2022 10:45 《大手成交》ＧＸ中國電車一手約１４萬股交叉盤，涉２１０９萬元
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08/03/2022 10:11 《大手成交》ＧＸ中國電車一手約１３萬股交叉盤，涉１８７０萬元
|備註：
|即時報價更新時間為 12/08/2022 16:56
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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