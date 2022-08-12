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02845 ＧＸ中國電車
即時 按盤價 跌149.800 -1.500 (-0.991%)
大手異動

12/08/2022 09:04

《大手成交》ＧＸ中國電車一手約８萬股交叉盤，涉資１１８５萬元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》ＧＸ中國電車（０２８４５）於９：０３ａｍ錄得１手７﹒８
萬股交叉盤，每股造１５１﹒８８４元，較上日收市價高０﹒３９％，涉資１１８４﹒７萬元。
（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 16:56
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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