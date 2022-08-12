《異動股》李寧（０２３３１）升逾４％，報６９﹒７元

《經濟通通訊社１２日專訊》李寧（０２３３１）升４﹒１９％，報６９﹒７元，最高價

６９﹒７元，最低價６８﹒８元；成交８３﹒３８萬股，成交金額５７０４﹒０８萬元；主動買

沽比率７３：２７，資金淨主動買入９９７﹒６６萬元。現時最大淨被動買入券商為興證國際證

券，金額１６３﹒３２萬元，加權平均成交價６９﹒５元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金

額１７４﹒６５萬元，加權平均成交價６９﹒１６９元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅

１１﹒６１％。

現時，恒生指數報２０１５５，升７３點或０﹒３６％；恒生中國企業指數報６８５２，升

２９點或０﹒４３％；恒生科技指數報４３５５，升２９點或０﹒６７％；主板成交２６﹒８億

元。

上證綜合指數報３２７５，跌５點或０﹒１８％，成交３６﹒７６億元人民幣。

深證成份指數報１２４５３，跌２０點或０﹒１７％，成交２０﹒１６億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ６９﹒７００ 變動 ＋４﹒１９％

最高價 ６９﹒７００ 最低價 ６８﹒８００

成交股數 ８３﹒３８萬股 成交金額 ５７０４﹒０８萬

１０天平均 ６５﹒２１０ 歷史波幅％ ４１﹒９２７

２０天平均 ６６﹒０００ 加權平均價 ６８﹒４１１

５０天平均 ６６﹒５３３ ＲＳＩ１４ ５８﹒２５７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入９９７﹒６６萬元；暫連升２日，累計升

幅１１﹒６１％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

李寧（０２３３１） ６９﹒７０ ＋４﹒１９

頤海國際（０１５７９） ２１﹒１０ －０﹒４７

澳優（０１７１７） ６﹒１３ 無升跌

百威亞太（０１８７６） ２３﹒００ 無升跌

安踏體育（０２０２０） ８８﹒４０ ＋１﹒０９

申洲國際（０２３１３） ８４﹒４０ ＋０﹒４２

蒙牛乳業（０２３１９） ３４﹒４５ －０﹒７２

滔搏（０６１１０） ６﹒４８ －０﹒３１

中國飛鶴（０６１８６） ７﹒０５ －０﹒２８

海底撈（０６８６２） １５﹒７２ 無升跌

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

