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02331 李寧
即時 按盤價 升70.100 +3.200 (+4.783%)
大手異動

12/08/2022 09:30

《異動股》李寧（０２３３１）升逾４％，報６９﹒７元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》李寧（０２３３１）升４﹒１９％，報６９﹒７元，最高價
６９﹒７元，最低價６８﹒８元；成交８３﹒３８萬股，成交金額５７０４﹒０８萬元；主動買
沽比率７３：２７，資金淨主動買入９９７﹒６６萬元。現時最大淨被動買入券商為興證國際證
券，金額１６３﹒３２萬元，加權平均成交價６９﹒５元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金
額１７４﹒６５萬元，加權平均成交價６９﹒１６９元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅
１１﹒６１％。
　　現時，恒生指數報２０１５５，升７３點或０﹒３６％；恒生中國企業指數報６８５２，升
２９點或０﹒４３％；恒生科技指數報４３５５，升２９點或０﹒６７％；主板成交２６﹒８億
元。
　　上證綜合指數報３２７５，跌５點或０﹒１８％，成交３６﹒７６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５３，跌２０點或０﹒１７％，成交２０﹒１６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　６９﹒７００　變動　　　　　　＋４﹒１９％
　　最高價　　　　６９﹒７００　最低價　　　　　６８﹒８００
　　成交股數　　８３﹒３８萬股　成交金額　　５７０４﹒０８萬
　　１０天平均　　６５﹒２１０　歷史波幅％　　　４１﹒９２７
　　２０天平均　　６６﹒０００　加權平均價　　　６８﹒４１１
　　５０天平均　　６６﹒５３３　ＲＳＩ１４　　　５８﹒２５７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：主動買沽比率７３：２７，資金淨主動買入９９７﹒６６萬元；暫連升２日，累計升
幅１１﹒６１％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　李寧（０２３３１）　　　６９﹒７０　＋４﹒１９
　　頤海國際（０１５７９）　２１﹒１０　－０﹒４７
　　澳優（０１７１７）　　　　６﹒１３　　　無升跌
　　百威亞太（０１８７６）　２３﹒００　　　無升跌
　　安踏體育（０２０２０）　８８﹒４０　＋１﹒０９
　　申洲國際（０２３１３）　８４﹒４０　＋０﹒４２
　　蒙牛乳業（０２３１９）　３４﹒４５　－０﹒７２
　　滔搏（０６１１０）　　　　６﹒４８　－０﹒３１
　　中國飛鶴（０６１８６）　　７﹒０５　－０﹒２８
　　海底撈（０６８６２）　　１５﹒７２　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 16:56
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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