《經濟通通訊社１２日專訊》金蝶國際（００２６８）於９：３２ａｍ錄得１手１５０萬股
交叉盤，每股造１７﹒１４元，與上日收市價相同，涉資２５７１萬元。
金蝶國際現價升０﹒２３％，報１７﹒１８元；成交２１２﹒３萬股，成交金額
３６３４﹒０２萬元，主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入５４﹒９５萬元。（ｒｗ）
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12/08/2022 09:33
《大手成交》金蝶國際一手１５０萬股交叉盤，涉資２５７１萬元
《經濟通通訊社１２日專訊》金蝶國際（００２６８）於９：３２ａｍ錄得１手１５０萬股
交叉盤，每股造１７﹒１４元，與上日收市價相同，涉資２５７１萬元。
金蝶國際現價升０﹒２３％，報１７﹒１８元；成交２１２﹒３萬股，成交金額
３６３４﹒０２萬元，主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入５４﹒９５萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 12/08/2022 16:56
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