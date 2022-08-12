《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌近３％，報１３﹒７４元

《經濟通通訊社１２日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌２﹒９７％，報１３﹒７４元，

最低價１３﹒７２元，最高價１４﹒１６元；成交６９﹒５萬股，成交金額９６８﹒２萬元；主

動買沽比率１３：８７，資金淨主動賣出６１９﹒２５萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信

貸證券香港，金額１６５﹒２６萬元，加權平均成交價１３﹒９４３元；現時最大淨被動賣出券

商為美銀，金額２０﹒５６萬元，加權平均成交價１４﹒０１６元。

現時，恒生指數報２００８６，升３點或０﹒０２％；恒生中國企業指數報６８２１，跌２

點或０﹒０３％；恒生科技指數報４３３４，升７點或０﹒１８％；主板成交６４﹒８６億元。

上證綜合指數報３２７６，跌５點或０﹒１７％，成交２９６﹒９９億元人民幣。

深證成份指數報１２４４４，跌２９點或０﹒２３％，成交１８１﹒９８億元人民幣。



基本資料

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現價 １３﹒７４０ 變動 －２﹒９７％

最高價 １４﹒１６０ 最低價 １３﹒７２０

成交股數 ６９﹒５萬股 成交金額 ９６８﹒２萬

１０天平均 １４﹒３７２ 歷史波幅％ １１９﹒２６７

２０天平均 １７﹒５４８ 加權平均價 １３﹒９３１

５０天平均 ２５﹒３８２ ＲＳＩ１４ ２８﹒１４８

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股份狀態：主動買沽比率１３：８７，資金淨主動賣出６１９﹒２５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園服務（０６０９８） １３﹒７４ －２﹒９７

世茂服務（００８７３） ２﹒１８ －０﹒４６

融創服務（０１５１６） ３﹒０２ －１﹒３１

新城悅服務（０１７５５） ６﹒１０ －２﹒４０

旭輝永升服務（０１９９５） ４﹒２９ －４﹒６７

雅生活（０３３１９） ８﹒２０ ＋０﹒２４

美的置業（０３９９０） ８﹒２９ －１﹒７８

保利物業（０６０４９） ４０﹒３０ －１﹒７１

金科服務（０９６６６） １０﹒８０ －０﹒３７

建業新生活（０９９８３） ３﹒２６ －２﹒６９

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（ｅｄ）

