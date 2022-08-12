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06098 碧桂園服務
即時 按盤價 升14.560 +0.400 (+2.825%)
大手異動

12/08/2022 09:34

《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌近３％，報１３﹒７４元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌２﹒９７％，報１３﹒７４元，
最低價１３﹒７２元，最高價１４﹒１６元；成交６９﹒５萬股，成交金額９６８﹒２萬元；主
動買沽比率１３：８７，資金淨主動賣出６１９﹒２５萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信
貸證券香港，金額１６５﹒２６萬元，加權平均成交價１３﹒９４３元；現時最大淨被動賣出券
商為美銀，金額２０﹒５６萬元，加權平均成交價１４﹒０１６元。
　　現時，恒生指數報２００８６，升３點或０﹒０２％；恒生中國企業指數報６８２１，跌２
點或０﹒０３％；恒生科技指數報４３３４，升７點或０﹒１８％；主板成交６４﹒８６億元。
　　上證綜合指數報３２７６，跌５點或０﹒１７％，成交２９６﹒９９億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４４４，跌２９點或０﹒２３％，成交１８１﹒９８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１３﹒７４０　變動　　　　　－２﹒９７％
　　最高價　　　１４﹒１６０　最低價　　　　１３﹒７２０
　　成交股數　　６９﹒５萬股　成交金額　　　９６８﹒２萬
　　１０天平均　１４﹒３７２　歷史波幅％　１１９﹒２６７
　　２０天平均　１７﹒５４８　加權平均價　　１３﹒９３１
　　５０天平均　２５﹒３８２　ＲＳＩ１４　　２８﹒１４８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率１３：８７，資金淨主動賣出６１９﹒２５萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１３﹒７４　－２﹒９７
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒１８　－０﹒４６
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒０２　－１﹒３１
　　新城悅服務（０１７５５）　　　６﹒１０　－２﹒４０
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　４﹒２９　－４﹒６７
　　雅生活（０３３１９）　　　　　８﹒２０　＋０﹒２４
　　美的置業（０３９９０）　　　　８﹒２９　－１﹒７８
　　保利物業（０６０４９）　　　４０﹒３０　－１﹒７１
　　金科服務（０９６６６）　　　１０﹒８０　－０﹒３７
　　建業新生活（０９９８３）　　　３﹒２６　－２﹒６９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 16:57
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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