《異動股》碧桂園服務（０６０９８）跌近３％，報１３﹒７４元

《經濟通通訊社１２日專訊》碧桂園服務（０６０９８）跌２﹒９７％，報１３﹒７４元，
最低價１３﹒７２元，最高價１４﹒１６元；成交６９﹒５萬股，成交金額９６８﹒２萬元；主
動買沽比率１３：８７，資金淨主動賣出６１９﹒２５萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信
貸證券香港，金額１６５﹒２６萬元，加權平均成交價１３﹒９４３元；現時最大淨被動賣出券
商為美銀，金額２０﹒５６萬元，加權平均成交價１４﹒０１６元。
現時，恒生指數報２００８６，升３點或０﹒０２％；恒生中國企業指數報６８２１，跌２
點或０﹒０３％；恒生科技指數報４３３４，升７點或０﹒１８％；主板成交６４﹒８６億元。
上證綜合指數報３２７６，跌５點或０﹒１７％，成交２９６﹒９９億元人民幣。
深證成份指數報１２４４４，跌２９點或０﹒２３％，成交１８１﹒９８億元人民幣。
基本資料
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現價 １３﹒７４０ 變動 －２﹒９７％
最高價 １４﹒１６０ 最低價 １３﹒７２０
成交股數 ６９﹒５萬股 成交金額 ９６８﹒２萬
１０天平均 １４﹒３７２ 歷史波幅％ １１９﹒２６７
２０天平均 １７﹒５４８ 加權平均價 １３﹒９３１
５０天平均 ２５﹒３８２ ＲＳＩ１４ ２８﹒１４８
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股份狀態：主動買沽比率１３：８７，資金淨主動賣出６１９﹒２５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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碧桂園服務（０６０９８） １３﹒７４ －２﹒９７
世茂服務（００８７３） ２﹒１８ －０﹒４６
融創服務（０１５１６） ３﹒０２ －１﹒３１
新城悅服務（０１７５５） ６﹒１０ －２﹒４０
旭輝永升服務（０１９９５） ４﹒２９ －４﹒６７
雅生活（０３３１９） ８﹒２０ ＋０﹒２４
美的置業（０３９９０） ８﹒２９ －１﹒７８
保利物業（０６０４９） ４０﹒３０ －１﹒７１
金科服務（０９６６６） １０﹒８０ －０﹒３７
建業新生活（０９９８３） ３﹒２６ －２﹒６９
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（ｅｄ）
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