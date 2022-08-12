《異動股》大凌集團升近３０％突破２０天線，報０﹒１１８元

《經濟通通訊社１２日專訊》大凌集團（００２１１）升２９﹒６７％，報０﹒１１８元，
升穿２０天線（０﹒１０２元），最高價０﹒１１９元，最低價０﹒１元；成交２１４萬股，成
交金額２２﹒９２萬元；主動買沽比率７９：２１，資金淨主動買入１２﹒４２萬元。現時最大
淨被動買入券商為招銀國際證券，金額８５６０元，加權平均成交價０﹒１０７元；現時最大淨
被動賣出券商為交銀國際證券，金額３萬元，加權平均成交價０﹒１元。
現時，恒生指數報２００７７，跌４點或０﹒０２％；恒生中國企業指數報６８１５，跌８
點或０﹒１２％；恒生科技指數報４３２８，升１點或０﹒０３％；主板成交７１﹒１億元。
上證綜合指數報３２７４，跌６點或０﹒２％，成交３４９﹒１６億元人民幣。
深證成份指數報１２４３６，跌３７點或０﹒３％，成交２１０﹒１５億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１１８ 變動 ＋２９﹒６７％
最高價 ０﹒１１９ 最低價 ０﹒１００
成交股數 ２１４萬股 成交金額 ２２﹒９２萬
１０天平均 ０﹒１００ 歷史波幅％ ２２５﹒０８９
２０天平均 ０﹒１０２ 加權平均價 ０﹒１０７
５０天平均 ０﹒１２６ ＲＳＩ１４ ６１﹒９９３
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７９：２１，資金淨主動買入１２﹒４２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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大凌集團（００２１１） ０﹒１１８ ＋２９﹒６７
東建國際（００３２９） ３﹒４６０ ＋０﹒８７
港交所（００３８８） ３４７﹒４００ －０﹒１７
海通國際（００６６５） ０﹒９００ 無升跌
國聯證券（０１４５６） ４﹒５２０ ＋０﹒８９
中金（０３９０８） １４﹒５００ ＋０﹒４２
中信証券（０６０３０） １６﹒５８０ －０﹒６０
光大證券（０６１７８） ５﹒２１０ －０﹒９５
海通證券（０６８３７） ５﹒４１０ ＋０﹒１９
中國銀河（０６８８１） ４﹒１００ 無升跌
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（ｅｄ）
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