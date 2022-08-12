《異動股》大凌集團升近３０％突破２０天線，報０﹒１１８元

《經濟通通訊社１２日專訊》大凌集團（００２１１）升２９﹒６７％，報０﹒１１８元，

升穿２０天線（０﹒１０２元），最高價０﹒１１９元，最低價０﹒１元；成交２１４萬股，成

交金額２２﹒９２萬元；主動買沽比率７９：２１，資金淨主動買入１２﹒４２萬元。現時最大

淨被動買入券商為招銀國際證券，金額８５６０元，加權平均成交價０﹒１０７元；現時最大淨

被動賣出券商為交銀國際證券，金額３萬元，加權平均成交價０﹒１元。

現時，恒生指數報２００７７，跌４點或０﹒０２％；恒生中國企業指數報６８１５，跌８

點或０﹒１２％；恒生科技指數報４３２８，升１點或０﹒０３％；主板成交７１﹒１億元。

上證綜合指數報３２７４，跌６點或０﹒２％，成交３４９﹒１６億元人民幣。

深證成份指數報１２４３６，跌３７點或０﹒３％，成交２１０﹒１５億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１１８ 變動 ＋２９﹒６７％

最高價 ０﹒１１９ 最低價 ０﹒１００

成交股數 ２１４萬股 成交金額 ２２﹒９２萬

１０天平均 ０﹒１００ 歷史波幅％ ２２５﹒０８９

２０天平均 ０﹒１０２ 加權平均價 ０﹒１０７

５０天平均 ０﹒１２６ ＲＳＩ１４ ６１﹒９９３

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７９：２１，資金淨主動買入１２﹒４２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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大凌集團（００２１１） ０﹒１１８ ＋２９﹒６７

東建國際（００３２９） ３﹒４６０ ＋０﹒８７

港交所（００３８８） ３４７﹒４００ －０﹒１７

海通國際（００６６５） ０﹒９００ 無升跌

國聯證券（０１４５６） ４﹒５２０ ＋０﹒８９

中金（０３９０８） １４﹒５００ ＋０﹒４２

中信証券（０６０３０） １６﹒５８０ －０﹒６０

光大證券（０６１７８） ５﹒２１０ －０﹒９５

海通證券（０６８３７） ５﹒４１０ ＋０﹒１９

中國銀河（０６８８１） ４﹒１００ 無升跌

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（ｅｄ）

