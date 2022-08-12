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00211 大凌集團
即時 按盤價 升0.100 +0.009 (+9.890%)
大手異動

12/08/2022 09:35

《異動股》大凌集團升近３０％突破２０天線，報０﹒１１８元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》大凌集團（００２１１）升２９﹒６７％，報０﹒１１８元，
升穿２０天線（０﹒１０２元），最高價０﹒１１９元，最低價０﹒１元；成交２１４萬股，成
交金額２２﹒９２萬元；主動買沽比率７９：２１，資金淨主動買入１２﹒４２萬元。現時最大
淨被動買入券商為招銀國際證券，金額８５６０元，加權平均成交價０﹒１０７元；現時最大淨
被動賣出券商為交銀國際證券，金額３萬元，加權平均成交價０﹒１元。
　　現時，恒生指數報２００７７，跌４點或０﹒０２％；恒生中國企業指數報６８１５，跌８
點或０﹒１２％；恒生科技指數報４３２８，升１點或０﹒０３％；主板成交７１﹒１億元。
　　上證綜合指數報３２７４，跌６點或０﹒２％，成交３４９﹒１６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３６，跌３７點或０﹒３％，成交２１０﹒１５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒１１８　變動　　　　＋２９﹒６７％
　　最高價　　　０﹒１１９　最低價　　　　　０﹒１００
　　成交股數　　２１４萬股　成交金額　　　２２﹒９２萬
　　１０天平均　０﹒１００　歷史波幅％　２２５﹒０８９
　　２０天平均　０﹒１０２　加權平均價　　　０﹒１０７
　　５０天平均　０﹒１２６　ＲＳＩ１４　　６１﹒９９３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率７９：２１，資金淨主動買入１２﹒４２萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　大凌集團（００２１１）　　　０﹒１１８　＋２９﹒６７
　　東建國際（００３２９）　　　３﹒４６０　　＋０﹒８７
　　港交所（００３８８）　　３４７﹒４００　　－０﹒１７
　　海通國際（００６６５）　　　０﹒９００　　　　無升跌
　　國聯證券（０１４５６）　　　４﹒５２０　　＋０﹒８９
　　中金（０３９０８）　　　　１４﹒５００　　＋０﹒４２
　　中信証券（０６０３０）　　１６﹒５８０　　－０﹒６０
　　光大證券（０６１７８）　　　５﹒２１０　　－０﹒９５
　　海通證券（０６８３７）　　　５﹒４１０　　＋０﹒１９
　　中國銀河（０６８８１）　　　４﹒１００　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 16:57
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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