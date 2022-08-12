《經濟通通訊社１２日專訊》中通快遞－ＳＷ（０２０５７）於９：３８ａｍ錄得１手
５﹒５６萬股交叉盤，每股造２０５元，較上日收市價低０﹒３９％，涉資１１３８﹒７８萬元
。
中通快遞－ＳＷ現價無升跌，報２０５﹒８元；成交５﹒９２萬股，成交金額
１２１４﹒６５萬元，主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入３﹒０６萬元。（ｒｗ）
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12/08/2022 09:39
《大手成交》中通快遞－ＳＷ一手約６萬股交叉盤，涉１１３９萬元
《經濟通通訊社１２日專訊》中通快遞－ＳＷ（０２０５７）於９：３８ａｍ錄得１手
５﹒５６萬股交叉盤，每股造２０５元，較上日收市價低０﹒３９％，涉資１１３８﹒７８萬元
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中通快遞－ＳＷ現價無升跌，報２０５﹒８元；成交５﹒９２萬股，成交金額
１２１４﹒６５萬元，主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入３﹒０６萬元。（ｒｗ）
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|備註：
|即時報價更新時間為 12/08/2022 16:57
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