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02057 中通快遞－ＳＷ
即時 按盤價 跌205.000 -0.800 (-0.389%)
大手異動

12/08/2022 09:39

《大手成交》中通快遞－ＳＷ一手約６萬股交叉盤，涉１１３９萬元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中通快遞－ＳＷ（０２０５７）於９：３８ａｍ錄得１手
５﹒５６萬股交叉盤，每股造２０５元，較上日收市價低０﹒３９％，涉資１１３８﹒７８萬元

　　中通快遞－ＳＷ現價無升跌，報２０５﹒８元；成交５﹒９２萬股，成交金額
１２１４﹒６５萬元，主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入３﹒０６萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 16:57
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