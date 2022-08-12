《中資異動》京東物流（０２６１８）跌逾５％，報１４﹒３６元

《經濟通通訊社１２日專訊》京東物流（０２６１８）跌５﹒２８％，報１４﹒３６元，最

低價１４﹒３２元，創１個月新低，最高價１５﹒０４元；成交２０１﹒７２萬股，成交金額

２９６１﹒６４萬元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出２３７﹒７萬元。現時最大淨

被動買入券商為中國投資信息，金額３４５﹒０３萬元，加權平均成交價１４﹒６６１元；現時

最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額２９９﹒４２萬元，加權平均成交價１４﹒７０７元。

現時，恒生指數報２００５３，跌２９點或０﹒１５％；恒生中國企業指數報６８０７，跌

１５點或０﹒２３％；恒生科技指數報４３２１，跌５點或０﹒１２％；主板成交９７﹒３９億

元。

上證綜合指數報３２７６，跌４點或０﹒１５％，成交５５５﹒９４億元人民幣。

深證成份指數報１２４３５，跌３８點或０﹒３１％，成交３３３﹒９２億元人民幣。



基本資料

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現價 １４﹒３６０ 變動 －５﹒２８％

最高價 １５﹒０４０ 最低價 １４﹒３２０

成交股數 ２０１﹒７２萬股 成交金額 ２９６１﹒６４萬

１０天平均 １５﹒４０２ 歷史波幅％ ３８﹒２５４

２０天平均 １５﹒９５７ 加權平均價 １４﹒６８２

５０天平均 １６﹒１３６ ＲＳＩ１４ ３３﹒８１６

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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出２３７﹒７萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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京東物流（０２６１８） １４﹒３６０ －５﹒２８

嘉里物流（００６３６） １５﹒５８０ 無升跌

北京建設（００９２５） ０﹒０７８ －１﹒２７

中通快遞－ＳＷ（０２０５７） ２０５﹒８００ 無升跌

快狗打車（０２２４６） ７﹒３００ ＋２﹒５３

盛良物流（０８２９２） ０﹒７７０ 無升跌

安能物流（０９９５６） ３﹒７２０ 無升跌

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（ｅｄ）

