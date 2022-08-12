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02618 京東物流
即時 按盤價 跌14.400 -0.760 (-5.013%)
大手異動

12/08/2022 09:39

《中資異動》京東物流（０２６１８）跌逾５％，報１４﹒３６元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》京東物流（０２６１８）跌５﹒２８％，報１４﹒３６元，最
低價１４﹒３２元，創１個月新低，最高價１５﹒０４元；成交２０１﹒７２萬股，成交金額
２９６１﹒６４萬元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出２３７﹒７萬元。現時最大淨
被動買入券商為中國投資信息，金額３４５﹒０３萬元，加權平均成交價１４﹒６６１元；現時
最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額２９９﹒４２萬元，加權平均成交價１４﹒７０７元。
　　現時，恒生指數報２００５３，跌２９點或０﹒１５％；恒生中國企業指數報６８０７，跌
１５點或０﹒２３％；恒生科技指數報４３２１，跌５點或０﹒１２％；主板成交９７﹒３９億
元。
　　上證綜合指數報３２７６，跌４點或０﹒１５％，成交５５５﹒９４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３５，跌３８點或０﹒３１％，成交３３３﹒９２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１４﹒３６０　變動　　　　　　－５﹒２８％
　　最高價　　　　　１５﹒０４０　最低價　　　　　１４﹒３２０
　　成交股數　　２０１﹒７２萬股　成交金額　　２９６１﹒６４萬
　　１０天平均　　　１５﹒４０２　歷史波幅％　　　３８﹒２５４
　　２０天平均　　　１５﹒９５７　加權平均價　　　１４﹒６８２
　　５０天平均　　　１６﹒１３６　ＲＳＩ１４　　　３３﹒８１６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出２３７﹒７萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　京東物流（０２６１８）　　　　　１４﹒３６０　－５﹒２８
　　嘉里物流（００６３６）　　　　　１５﹒５８０　　　無升跌
　　北京建設（００９２５）　　　　　　０﹒０７８　－１﹒２７
　　中通快遞－ＳＷ（０２０５７）　２０５﹒８００　　　無升跌
　　快狗打車（０２２４６）　　　　　　７﹒３００　＋２﹒５３
　　盛良物流（０８２９２）　　　　　　０﹒７７０　　　無升跌
　　安能物流（０９９５６）　　　　　　３﹒７２０　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 16:58
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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