《中資異動》京東物流（０２６１８）跌逾５％，報１４﹒３６元

《經濟通通訊社１２日專訊》京東物流（０２６１８）跌５﹒２８％，報１４﹒３６元，最
低價１４﹒３２元，創１個月新低，最高價１５﹒０４元；成交２０１﹒７２萬股，成交金額
２９６１﹒６４萬元；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出２３７﹒７萬元。現時最大淨
被動買入券商為中國投資信息，金額３４５﹒０３萬元，加權平均成交價１４﹒６６１元；現時
最大淨被動賣出券商為瑞銀，金額２９９﹒４２萬元，加權平均成交價１４﹒７０７元。
現時，恒生指數報２００５３，跌２９點或０﹒１５％；恒生中國企業指數報６８０７，跌
１５點或０﹒２３％；恒生科技指數報４３２１，跌５點或０﹒１２％；主板成交９７﹒３９億
元。
上證綜合指數報３２７６，跌４點或０﹒１５％，成交５５５﹒９４億元人民幣。
深證成份指數報１２４３５，跌３８點或０﹒３１％，成交３３３﹒９２億元人民幣。
基本資料
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現價 １４﹒３６０ 變動 －５﹒２８％
最高價 １５﹒０４０ 最低價 １４﹒３２０
成交股數 ２０１﹒７２萬股 成交金額 ２９６１﹒６４萬
１０天平均 １５﹒４０２ 歷史波幅％ ３８﹒２５４
２０天平均 １５﹒９５７ 加權平均價 １４﹒６８２
５０天平均 １６﹒１３６ ＲＳＩ１４ ３３﹒８１６
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股份狀態：創１個月新低；主動買沽比率４６：５４，資金淨主動賣出２３７﹒７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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京東物流（０２６１８） １４﹒３６０ －５﹒２８
嘉里物流（００６３６） １５﹒５８０ 無升跌
北京建設（００９２５） ０﹒０７８ －１﹒２７
中通快遞－ＳＷ（０２０５７） ２０５﹒８００ 無升跌
快狗打車（０２２４６） ７﹒３００ ＋２﹒５３
盛良物流（０８２９２） ０﹒７７０ 無升跌
安能物流（０９９５６） ３﹒７２０ 無升跌
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（ｅｄ）
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