《異動股》天齊鋰業升近３％，Ａ股獲納入ＭＳＣＩ新興市場指數

《經濟通通訊社１２日專訊》天齊鋰業（０９６９６）升２﹒８６％，報８８元，最高價
８８元，創上市新高，最低價８５元；成交５０﹒１６萬股，成交金額４３４３﹒７萬元；主動
買沽比率６６：３４，資金淨主動買入１３７４﹒３８萬元。現時最大淨被動買入券商為盈透證
券香港，金額３４３﹒９８萬元，加權平均成交價８６﹒２１４元；現時最大淨被動賣出券商為
中國國際金融，金額６３４﹒１８萬元，加權平均成交價８６﹒７５５元。
ＭＳＣＩ宣布，ＭＳＣＩ全球指數（ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ Ｉｎｄｅｘ）將納入１３隻股份
，並剔除８隻股份。按公司總市值計算，ＭＳＣＩ新興市場指數新增最大的三支證券分別是天齊
鋰業、鹽湖股份和同仁堂。
現時，恒生指數報２００７１，跌１１點或０﹒０６％；恒生中國企業指數報６８１４，跌
８點或０﹒１３％；恒生科技指數報４３２６，跌不足１點；主板成交１０６﹒１５億元。
上證綜合指數報３２７９，跌１點或０﹒０６％，成交６２４﹒４６億元人民幣。
深證成份指數報１２４５３，跌２０點或０﹒１７％，成交３７２﹒０４億元人民幣。
基本資料
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現價 ８８﹒０００ 變動 ＋２﹒８６％
最高價 ８８﹒０００ 最低價 ８５﹒０００
成交股數 ５０﹒１６萬股 成交金額 ４３４３﹒７萬
１０天平均 ８２﹒１２５ 歷史波幅％ ３３﹒５１９
２０天平均 ８０﹒６４０ 加權平均價 ８６﹒５９３
５０天平均 － ＲＳＩ１４ ６５﹒８２２
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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入１３７４﹒３８萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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天齊鋰業（０９６９６） ８８﹒００ ＋２﹒８６
綠科科技國際（００１９５） ０﹒７８ －２﹒５０
中廣核（０１１６４） ０﹒９２ ＋１３﹒５８
五礦資源（０１２０８） ２﹒４０ －０﹒４１
贛鋒鋰業（０１７７２） ７４﹒５５ ＋１﹒７１
中國石墨（０２２３７） ０﹒６７ －１﹒４７
金川國際（０２３６２） ０﹒８１ 無升跌
洛鉬（０３９９３） ３﹒８８ ＋０﹒２６
烯石電車新材料（０６１２８） １﹒１３ －３﹒４２
金力永磁（０６６８０） ３３﹒８５ －０﹒２９
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（ｈｃ）
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