《異動股》天齊鋰業升近３％，Ａ股獲納入ＭＳＣＩ新興市場指數

《經濟通通訊社１２日專訊》天齊鋰業（０９６９６）升２﹒８６％，報８８元，最高價

８８元，創上市新高，最低價８５元；成交５０﹒１６萬股，成交金額４３４３﹒７萬元；主動

買沽比率６６：３４，資金淨主動買入１３７４﹒３８萬元。現時最大淨被動買入券商為盈透證

券香港，金額３４３﹒９８萬元，加權平均成交價８６﹒２１４元；現時最大淨被動賣出券商為

中國國際金融，金額６３４﹒１８萬元，加權平均成交價８６﹒７５５元。

ＭＳＣＩ宣布，ＭＳＣＩ全球指數（ＭＳＣＩ ＡＣＷＩ Ｉｎｄｅｘ）將納入１３隻股份

，並剔除８隻股份。按公司總市值計算，ＭＳＣＩ新興市場指數新增最大的三支證券分別是天齊

鋰業、鹽湖股份和同仁堂。

現時，恒生指數報２００７１，跌１１點或０﹒０６％；恒生中國企業指數報６８１４，跌

８點或０﹒１３％；恒生科技指數報４３２６，跌不足１點；主板成交１０６﹒１５億元。

上證綜合指數報３２７９，跌１點或０﹒０６％，成交６２４﹒４６億元人民幣。

深證成份指數報１２４５３，跌２０點或０﹒１７％，成交３７２﹒０４億元人民幣。



基本資料

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現價 ８８﹒０００ 變動 ＋２﹒８６％

最高價 ８８﹒０００ 最低價 ８５﹒０００

成交股數 ５０﹒１６萬股 成交金額 ４３４３﹒７萬

１０天平均 ８２﹒１２５ 歷史波幅％ ３３﹒５１９

２０天平均 ８０﹒６４０ 加權平均價 ８６﹒５９３

５０天平均 － ＲＳＩ１４ ６５﹒８２２

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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入１３７４﹒３８萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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天齊鋰業（０９６９６） ８８﹒００ ＋２﹒８６

綠科科技國際（００１９５） ０﹒７８ －２﹒５０

中廣核（０１１６４） ０﹒９２ ＋１３﹒５８

五礦資源（０１２０８） ２﹒４０ －０﹒４１

贛鋒鋰業（０１７７２） ７４﹒５５ ＋１﹒７１

中國石墨（０２２３７） ０﹒６７ －１﹒４７

金川國際（０２３６２） ０﹒８１ 無升跌

洛鉬（０３９９３） ３﹒８８ ＋０﹒２６

烯石電車新材料（０６１２８） １﹒１３ －３﹒４２

金力永磁（０６６８０） ３３﹒８５ －０﹒２９

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（ｈｃ）

