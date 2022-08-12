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09696 天齊鋰業
即時 按盤價 跌85.250 -0.300 (-0.351%)
大手異動

12/08/2022 09:41

《異動股》天齊鋰業升近３％，Ａ股獲納入ＭＳＣＩ新興市場指數

　　《經濟通通訊社１２日專訊》天齊鋰業（０９６９６）升２﹒８６％，報８８元，最高價
８８元，創上市新高，最低價８５元；成交５０﹒１６萬股，成交金額４３４３﹒７萬元；主動
買沽比率６６：３４，資金淨主動買入１３７４﹒３８萬元。現時最大淨被動買入券商為盈透證
券香港，金額３４３﹒９８萬元，加權平均成交價８６﹒２１４元；現時最大淨被動賣出券商為
中國國際金融，金額６３４﹒１８萬元，加權平均成交價８６﹒７５５元。
　　ＭＳＣＩ宣布，ＭＳＣＩ全球指數（ＭＳＣＩ　ＡＣＷＩ　Ｉｎｄｅｘ）將納入１３隻股份
，並剔除８隻股份。按公司總市值計算，ＭＳＣＩ新興市場指數新增最大的三支證券分別是天齊
鋰業、鹽湖股份和同仁堂。
　　現時，恒生指數報２００７１，跌１１點或０﹒０６％；恒生中國企業指數報６８１４，跌
８點或０﹒１３％；恒生科技指數報４３２６，跌不足１點；主板成交１０６﹒１５億元。
　　上證綜合指數報３２７９，跌１點或０﹒０６％，成交６２４﹒４６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５３，跌２０點或０﹒１７％，成交３７２﹒０４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　８８﹒０００　變動　　　　　＋２﹒８６％
　　最高價　　　　８８﹒０００　最低價　　　　８５﹒０００
　　成交股數　　５０﹒１６萬股　成交金額　　４３４３﹒７萬
　　１０天平均　　８２﹒１２５　歷史波幅％　　３３﹒５１９
　　２０天平均　　８０﹒６４０　加權平均價　　８６﹒５９３
　　５０天平均　　　　　　　－　ＲＳＩ１４　　６５﹒８２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新高；主動買沽比率６６：３４，資金淨主動買入１３７４﹒３８萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　天齊鋰業（０９６９６）　　　　８８﹒００　　＋２﹒８６
　　綠科科技國際（００１９５）　　　０﹒７８　　－２﹒５０
　　中廣核（０１１６４）　　　　　　０﹒９２　＋１３﹒５８
　　五礦資源（０１２０８）　　　　　２﹒４０　　－０﹒４１
　　贛鋒鋰業（０１７７２）　　　　７４﹒５５　　＋１﹒７１
　　中國石墨（０２２３７）　　　　　０﹒６７　　－１﹒４７
　　金川國際（０２３６２）　　　　　０﹒８１　　　　無升跌
　　洛鉬（０３９９３）　　　　　　　３﹒８８　　＋０﹒２６
　　烯石電車新材料（０６１２８）　　１﹒１３　　－３﹒４２
　　金力永磁（０６６８０）　　　　３３﹒８５　　－０﹒２９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 16:58
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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