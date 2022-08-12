《異動股》凱升控股漲２０％突破２０天線，報０﹒２１元

《經濟通通訊社１２日專訊》凱升控股（００１０２）升２０％，報０﹒２１元，升穿２０

天線（０﹒２０８元），最高價０﹒２１３元，最低價０﹒１８元；成交１０１３﹒６萬股，成

交金額２０１﹒６３萬元；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入７４﹒８２萬元。現時最

大淨被動買入券商為招銀國際證券，金額１９﹒４３萬元，加權平均成交價０﹒１９７元；現時

最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額９﹒９７萬元，加權平均成交價０﹒２０１元。

現時，恒生指數報２００５２，跌２９點或０﹒１５％；恒生中國企業指數報６８１０，跌

１３點或０﹒１９％；恒生科技指數報４３１９，跌７點或０﹒１７％；主板成交１１６﹒４８

億元。

上證綜合指數報３２７５，跌５點或０﹒１８％，成交７０５﹒９２億元人民幣。

深證成份指數報１２４３５，跌３８點或０﹒３１％，成交４２０﹒０６億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒２１０ 變動 ＋２０﹒００％

最高價 ０﹒２１３ 最低價 ０﹒１８０

成交股數 １０１３﹒６萬股 成交金額 ２０１﹒６３萬

１０天平均 ０﹒１８１ 歷史波幅％ １４７﹒４６８

２０天平均 ０﹒２０８ 加權平均價 ０﹒１９９

５０天平均 ０﹒１４２ ＲＳＩ１４ ６１﹒６７８

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入７４﹒８２萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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凱升控股（００１０２） ０﹒２１０ ＋２０﹒００

銀娛（０００２７） ４７﹒４５０ ＋０﹒５３

新濠（００２００） ５﹒２１０ －１﹒３３

信德集團（００２４２） １﹒４００ ＋１﹒４５

澳博（００８８０） ２﹒８７０ －２﹒３８

永利澳門（０１１２８） ４﹒８６０ 無升跌

ＯＫＵＲＡ（０１６５５） ０﹒４１５ －１﹒１９

金沙（０１９２８） １７﹒９２０ ＋０﹒２２

美高梅（０２２８２） ４﹒０６０ －１﹒４６

金界控股（０３９１８） ７﹒０６０ －０﹒１４

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（ｅｄ）

