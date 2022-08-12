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00102 凱升控股
即時 按盤價 升0.199 +0.024 (+13.714%)
大手異動

12/08/2022 09:43

《異動股》凱升控股漲２０％突破２０天線，報０﹒２１元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》凱升控股（００１０２）升２０％，報０﹒２１元，升穿２０
天線（０﹒２０８元），最高價０﹒２１３元，最低價０﹒１８元；成交１０１３﹒６萬股，成
交金額２０１﹒６３萬元；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入７４﹒８２萬元。現時最
大淨被動買入券商為招銀國際證券，金額１９﹒４３萬元，加權平均成交價０﹒１９７元；現時
最大淨被動賣出券商為富途證券國際，金額９﹒９７萬元，加權平均成交價０﹒２０１元。
　　現時，恒生指數報２００５２，跌２９點或０﹒１５％；恒生中國企業指數報６８１０，跌
１３點或０﹒１９％；恒生科技指數報４３１９，跌７點或０﹒１７％；主板成交１１６﹒４８
億元。
　　上證綜合指數報３２７５，跌５點或０﹒１８％，成交７０５﹒９２億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３５，跌３８點或０﹒３１％，成交４２０﹒０６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒２１０　變動　　　　＋２０﹒００％
　　最高價　　　　　　０﹒２１３　最低價　　　　　０﹒１８０
　　成交股數　　１０１３﹒６萬股　成交金額　　２０１﹒６３萬
　　１０天平均　　　　０﹒１８１　歷史波幅％　１４７﹒４６８
　　２０天平均　　　　０﹒２０８　加權平均價　　　０﹒１９９
　　５０天平均　　　　０﹒１４２　ＲＳＩ１４　　６１﹒６７８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６９：３１，資金淨主動買入７４﹒８２萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　凱升控股（００１０２）　　　０﹒２１０　＋２０﹒００
　　銀娛（０００２７）　　　　４７﹒４５０　　＋０﹒５３
　　新濠（００２００）　　　　　５﹒２１０　　－１﹒３３
　　信德集團（００２４２）　　　１﹒４００　　＋１﹒４５
　　澳博（００８８０）　　　　　２﹒８７０　　－２﹒３８
　　永利澳門（０１１２８）　　　４﹒８６０　　　　無升跌
　　ＯＫＵＲＡ（０１６５５）　　０﹒４１５　　－１﹒１９
　　金沙（０１９２８）　　　　１７﹒９２０　　＋０﹒２２
　　美高梅（０２２８２）　　　　４﹒０６０　　－１﹒４６
　　金界控股（０３９１８）　　　７﹒０６０　　－０﹒１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 16:58
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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