《異動股》盛洋投資漲５８％突破２５０天線，報０﹒７９元

《經濟通通訊社１２日專訊》盛洋投資（００１７４）升５８％，報０﹒７９元，升穿

２５０天線（０﹒７５３元），最高價０﹒７９元，創１個月新高，最低價０﹒５５元；成交

７﹒４萬股，成交金額４﹒８１萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入４﹒８１萬元

。現時最大淨被動賣出券商為元宇證券，金額２﹒１萬元，加權平均成交價０﹒７元。

現時，恒生指數報２００２９，跌５２點或０﹒２６％；恒生中國企業指數報６８０２，跌

２１點或０﹒３１％；恒生科技指數報４３１４，跌１２點或０﹒３％；主板成交１２１﹒６８

億元。

上證綜合指數報３２７８，跌３點或０﹒１％，成交７４２﹒４億元人民幣。

深證成份指數報１２４４５，跌２８點或０﹒２３％，成交４４４﹒０８億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒７９０ 變動 ＋５８﹒００％

最高價 ０﹒７９０ 最低價 ０﹒５５０

成交股數 ７﹒４萬股 成交金額 ４﹒８１萬

１０天平均 ０﹒６０８ 歷史波幅％ １２４﹒２５３

２０天平均 ０﹒６３８ 加權平均價 ０﹒６５０

５０天平均 ０﹒６７８ ＲＳＩ１４ ７４﹒８２７

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股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入

４﹒８１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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盛洋投資（００１７４） ０﹒７９０ ＋５８﹒００

中達集團控股（００１３９） ０﹒０３３ 無升跌

光控（００１６５） ５﹒９００ ＋０﹒８５

中國投資開發（００２０４） ０﹒０５４ －３﹒５７

中投基金（００６１２） ４﹒７００ ＋０﹒４３

首程控股（００６９７） １﹒２８０ －０﹒７８

惠理集團（００８０６） ２﹒４３０ ＋０﹒８３

中國信達（０１３５９） １﹒０７０ －０﹒９３

中國華融（０２７９９） ０﹒３３５ 無升跌

諾亞控股（０６６８６） ２８１﹒４００ ＋７﹒８２

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（ｅｄ）

