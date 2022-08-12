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00174 盛洋投資
即時 按盤價 跌0.470 -0.030 (-6.000%)
大手異動

12/08/2022 09:44

《異動股》盛洋投資漲５８％突破２５０天線，報０﹒７９元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》盛洋投資（００１７４）升５８％，報０﹒７９元，升穿
２５０天線（０﹒７５３元），最高價０﹒７９元，創１個月新高，最低價０﹒５５元；成交
７﹒４萬股，成交金額４﹒８１萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入４﹒８１萬元
。現時最大淨被動賣出券商為元宇證券，金額２﹒１萬元，加權平均成交價０﹒７元。
　　現時，恒生指數報２００２９，跌５２點或０﹒２６％；恒生中國企業指數報６８０２，跌
２１點或０﹒３１％；恒生科技指數報４３１４，跌１２點或０﹒３％；主板成交１２１﹒６８
億元。
　　上證綜合指數報３２７８，跌３點或０﹒１％，成交７４２﹒４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４４５，跌２８點或０﹒２３％，成交４４４﹒０８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒７９０　變動　　　　＋５８﹒００％
　　最高價　　　０﹒７９０　最低價　　　　　０﹒５５０
　　成交股數　　７﹒４萬股　成交金額　　　　４﹒８１萬
　　１０天平均　０﹒６０８　歷史波幅％　１２４﹒２５３
　　２０天平均　０﹒６３８　加權平均價　　　０﹒６５０
　　５０天平均　０﹒６７８　ＲＳＩ１４　　７４﹒８２７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２５０天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入
４﹒８１萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盛洋投資（００１７４）　　　　　０﹒７９０　＋５８﹒００
　　中達集團控股（００１３９）　　　０﹒０３３　　　　無升跌
　　光控（００１６５）　　　　　　　５﹒９００　　＋０﹒８５
　　中國投資開發（００２０４）　　　０﹒０５４　　－３﹒５７
　　中投基金（００６１２）　　　　　４﹒７００　　＋０﹒４３
　　首程控股（００６９７）　　　　　１﹒２８０　　－０﹒７８
　　惠理集團（００８０６）　　　　　２﹒４３０　　＋０﹒８３
　　中國信達（０１３５９）　　　　　１﹒０７０　　－０﹒９３
　　中國華融（０２７９９）　　　　　０﹒３３５　　　　無升跌
　　諾亞控股（０６６８６）　　　２８１﹒４００　　＋７﹒８２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 16:58
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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