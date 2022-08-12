《中資異動》中國電力升近５％突破１０天線，報３﹒９元

《經濟通通訊社１２日專訊》中國電力（０２３８０）升４﹒８４％，報３﹒９元，升穿
１０天線（３﹒８６３元），最高價３﹒９１元，最低價３﹒６７元；成交１８８１﹒４萬股，
成交金額７２１２﹒３９萬元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入３０３７﹒０１萬元
。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額２６８﹒４８萬元，加權平均成交價
３﹒８２８元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額３７４﹒９２萬元，加權平均成交價
３﹒８３元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒９８％。
現時，恒生指數報２００４０，跌４１點或０﹒２１％；恒生中國企業指數報６８０６，跌
１６點或０﹒２４％；恒生科技指數報４３２０，跌６點或０﹒１５％；主板成交１８０﹒２５
億元。
上證綜合指數報３２７９，跌１點或０﹒０６％，成交１０９３﹒４３億元人民幣。
深證成份指數報１２４４５，跌２８點或０﹒２３％，成交６５８﹒２９億元人民幣。
基本資料
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現價 ３﹒９００ 變動 ＋４﹒８４％
最高價 ３﹒９１０ 最低價 ３﹒６７０
成交股數 １８８１﹒４萬股 成交金額 ７２１２﹒３９萬
１０天平均 ３﹒８６３ 歷史波幅％ ３４﹒５５９
２０天平均 ４﹒２１４ 加權平均價 ３﹒８３４
５０天平均 ４﹒４８７ ＲＳＩ１４ ３７﹒１６３
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股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入３０３７﹒０１萬元；暫
連升２日，累計升幅５﹒９８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國電力（０２３８０） ３﹒９０ ＋４﹒８４
潤電（００８３６） １３﹒５２ ＋２﹒７４
華能國電（００９０２） ３﹒６５ ＋５﹒１９
大唐發電（００９９１） １﹒３９ ＋２﹒２１
長江基建集團（０１０３８） ４９﹒７０ －０﹒２０
華電國際（０１０７１） ２﹒９４ ＋５﹒００
中廣核電（０１８１６） １﹒８３ ＋０﹒５５
港燈（０２６３８） ７﹒１８ ＋０﹒１４
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（ｅｄ）
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