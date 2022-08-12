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02380 中國電力
即時 按盤價 升3.940 +0.220 (+5.914%)
大手異動

12/08/2022 09:56

《中資異動》中國電力升近５％突破１０天線，報３﹒９元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中國電力（０２３８０）升４﹒８４％，報３﹒９元，升穿
１０天線（３﹒８６３元），最高價３﹒９１元，最低價３﹒６７元；成交１８８１﹒４萬股，
成交金額７２１２﹒３９萬元；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入３０３７﹒０１萬元
。現時最大淨被動買入券商為花旗環球金融亞洲，金額２６８﹒４８萬元，加權平均成交價
３﹒８２８元；現時最大淨被動賣出券商為摩根大通，金額３７４﹒９２萬元，加權平均成交價
３﹒８３元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒９８％。
　　現時，恒生指數報２００４０，跌４１點或０﹒２１％；恒生中國企業指數報６８０６，跌
１６點或０﹒２４％；恒生科技指數報４３２０，跌６點或０﹒１５％；主板成交１８０﹒２５
億元。
　　上證綜合指數報３２７９，跌１點或０﹒０６％，成交１０９３﹒４３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４４５，跌２８點或０﹒２３％，成交６５８﹒２９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　３﹒９００　變動　　　　　　＋４﹒８４％
　　最高價　　　　　　３﹒９１０　最低價　　　　　　３﹒６７０
　　成交股數　　１８８１﹒４萬股　成交金額　　７２１２﹒３９萬
　　１０天平均　　　　３﹒８６３　歷史波幅％　　　３４﹒５５９
　　２０天平均　　　　４﹒２１４　加權平均價　　　　３﹒８３４
　　５０天平均　　　　４﹒４８７　ＲＳＩ１４　　　３７﹒１６３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線；主動買沽比率７１：２９，資金淨主動買入３０３７﹒０１萬元；暫
連升２日，累計升幅５﹒９８％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國電力（０２３８０）　　　　３﹒９０　＋４﹒８４
　　潤電（００８３６）　　　　　１３﹒５２　＋２﹒７４
　　華能國電（００９０２）　　　　３﹒６５　＋５﹒１９
　　大唐發電（００９９１）　　　　１﹒３９　＋２﹒２１
　　長江基建集團（０１０３８）　４９﹒７０　－０﹒２０
　　華電國際（０１０７１）　　　　２﹒９４　＋５﹒００
　　中廣核電（０１８１６）　　　　１﹒８３　＋０﹒５５
　　港燈（０２６３８）　　　　　　７﹒１８　＋０﹒１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 16:58
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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