《異動股》中梁控股（２７７２）跌逾１％創新低，報０﹒８５元

《經濟通通訊社１２日專訊》中梁控股（０２７７２）跌１﹒１６％，報０﹒８５元，最低

價０﹒８３元，創上市新低，最高價０﹒８８元；成交７０﹒６萬股，成交金額６０﹒１８萬元

；主動買沽比率７：９３，資金淨主動賣出５１﹒７４萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創

盈市場服務，金額３０﹒３３萬元，加權平均成交價０﹒８５７元；現時最大淨被動賣出券商為

瑞士信貸證券香港，金額１﹒４８萬元，加權平均成交價０﹒８６元。

現時，恒生指數報２００４９，跌３２點或０﹒１６％；恒生中國企業指數報６８１０，跌

１２點或０﹒１８％；恒生科技指數報４３２４，跌２點或０﹒０６％；主板成交１８４﹒１４

億元。

上證綜合指數報３２７９，跌１點或０﹒０６％，成交１１１４﹒２４億元人民幣。

深證成份指數報１２４４７，跌２６點或０﹒２１％，成交６６７﹒６５億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒８５０ 變動 －１﹒１６％

最高價 ０﹒８８０ 最低價 ０﹒８３０

成交股數 ７０﹒６萬股 成交金額 ６０﹒１８萬

１０天平均 ０﹒８９４ 歷史波幅％ ５２﹒１３８

２０天平均 ０﹒９１４ 加權平均價 ０﹒８５２

５０天平均 １﹒２１２ ＲＳＩ１４ ３０﹒４１８

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股份狀態：創上市新低；主動買沽比率７：９３，資金淨主動賣出５１﹒７４萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中梁控股（０２７７２） ０﹒８５ －１﹒１６

新地（０００１６） ９５﹒４５ －０﹒４２

中海外（００６８８） １９﹒５２ －２﹒２０

旭輝控股集團（００８８４） １﹒８２ －３﹒１９

龍湖（００９６０） ２０﹒５５ －７﹒０１

潤地（０１１０９） ２９﹒７５ －２﹒３０

長實（０１１１３） ５４﹒３５ －０﹒８２

ＥＳＲ（０１８２１） １９﹒６２ －１﹒０１

碧桂園（０２００７） ２﹒３２ －２﹒５２

萬科企業（０２２０２） １３﹒７２ －０﹒７２

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（ｅｄ）

