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02772 中梁控股
即時 按盤價 升0.880 +0.020 (+2.326%)
大手異動

12/08/2022 09:57

《異動股》中梁控股（２７７２）跌逾１％創新低，報０﹒８５元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中梁控股（０２７７２）跌１﹒１６％，報０﹒８５元，最低
價０﹒８３元，創上市新低，最高價０﹒８８元；成交７０﹒６萬股，成交金額６０﹒１８萬元
；主動買沽比率７：９３，資金淨主動賣出５１﹒７４萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創
盈市場服務，金額３０﹒３３萬元，加權平均成交價０﹒８５７元；現時最大淨被動賣出券商為
瑞士信貸證券香港，金額１﹒４８萬元，加權平均成交價０﹒８６元。
　　現時，恒生指數報２００４９，跌３２點或０﹒１６％；恒生中國企業指數報６８１０，跌
１２點或０﹒１８％；恒生科技指數報４３２４，跌２點或０﹒０６％；主板成交１８４﹒１４
億元。
　　上證綜合指數報３２７９，跌１點或０﹒０６％，成交１１１４﹒２４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４４７，跌２６點或０﹒２１％，成交６６７﹒６５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　０﹒８５０　變動　　　　－１﹒１６％
　　最高價　　　　０﹒８８０　最低價　　　　０﹒８３０
　　成交股數　　７０﹒６萬股　成交金額　　６０﹒１８萬
　　１０天平均　　０﹒８９４　歷史波幅％　５２﹒１３８
　　２０天平均　　０﹒９１４　加權平均價　　０﹒８５２
　　５０天平均　　１﹒２１２　ＲＳＩ１４　３０﹒４１８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新低；主動買沽比率７：９３，資金淨主動賣出５１﹒７４萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中梁控股（０２７７２）　　　　０﹒８５　－１﹒１６
　　新地（０００１６）　　　　　９５﹒４５　－０﹒４２
　　中海外（００６８８）　　　　１９﹒５２　－２﹒２０
　　旭輝控股集團（００８８４）　　１﹒８２　－３﹒１９
　　龍湖（００９６０）　　　　　２０﹒５５　－７﹒０１
　　潤地（０１１０９）　　　　　２９﹒７５　－２﹒３０
　　長實（０１１１３）　　　　　５４﹒３５　－０﹒８２
　　ＥＳＲ（０１８２１）　　　　１９﹒６２　－１﹒０１
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒３２　－２﹒５２
　　萬科企業（０２２０２）　　　１３﹒７２　－０﹒７２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 16:58
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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