《異動股》中梁控股（２７７２）跌逾１％創新低，報０﹒８５元

《經濟通通訊社１２日專訊》中梁控股（０２７７２）跌１﹒１６％，報０﹒８５元，最低
價０﹒８３元，創上市新低，最高價０﹒８８元；成交７０﹒６萬股，成交金額６０﹒１８萬元
；主動買沽比率７：９３，資金淨主動賣出５１﹒７４萬元。現時最大淨被動買入券商為中國創
盈市場服務，金額３０﹒３３萬元，加權平均成交價０﹒８５７元；現時最大淨被動賣出券商為
瑞士信貸證券香港，金額１﹒４８萬元，加權平均成交價０﹒８６元。
現時，恒生指數報２００４９，跌３２點或０﹒１６％；恒生中國企業指數報６８１０，跌
１２點或０﹒１８％；恒生科技指數報４３２４，跌２點或０﹒０６％；主板成交１８４﹒１４
億元。
上證綜合指數報３２７９，跌１點或０﹒０６％，成交１１１４﹒２４億元人民幣。
深證成份指數報１２４４７，跌２６點或０﹒２１％，成交６６７﹒６５億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ０﹒８５０ 變動 －１﹒１６％
最高價 ０﹒８８０ 最低價 ０﹒８３０
成交股數 ７０﹒６萬股 成交金額 ６０﹒１８萬
１０天平均 ０﹒８９４ 歷史波幅％ ５２﹒１３８
２０天平均 ０﹒９１４ 加權平均價 ０﹒８５２
５０天平均 １﹒２１２ ＲＳＩ１４ ３０﹒４１８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創上市新低；主動買沽比率７：９３，資金淨主動賣出５１﹒７４萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中梁控股（０２７７２） ０﹒８５ －１﹒１６
新地（０００１６） ９５﹒４５ －０﹒４２
中海外（００６８８） １９﹒５２ －２﹒２０
旭輝控股集團（００８８４） １﹒８２ －３﹒１９
龍湖（００９６０） ２０﹒５５ －７﹒０１
潤地（０１１０９） ２９﹒７５ －２﹒３０
長實（０１１１３） ５４﹒３５ －０﹒８２
ＥＳＲ（０１８２１） １９﹒６２ －１﹒０１
碧桂園（０２００７） ２﹒３２ －２﹒５２
萬科企業（０２２０２） １３﹒７２ －０﹒７２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動