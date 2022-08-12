《異動股》信義光能（００９６８）跌逾３％，報１１﹒９２元

《經濟通通訊社１２日專訊》信義光能（００９６８）跌３﹒０９％，報１１﹒９２元，最
低價１１﹒９２元，最高價１２﹒４元；成交１２７５萬股，成交金額１﹒５５億元；主動買沽
比率４５：５５，資金淨主動賣出８３０﹒６２萬元。現時最大淨被動買入券商為海通國際證券
，金額６５８﹒１１萬元，加權平均成交價１２﹒０８９元；現時最大淨被動賣出券商為中信里
昂證券，金額１１１０﹒８４萬元，加權平均成交價１２﹒０７８元。
現時，恒生指數報２００４３，跌３８點或０﹒１９％；恒生中國企業指數報６８０９，跌
１３點或０﹒２％；恒生科技指數報４３２２，跌３點或０﹒０９％；主板成交１８７﹒１７億
元。
上證綜合指數報３２８１，跌不足１點，成交１１３６﹒９３億元人民幣。
深證成份指數報１２４５０，跌２３點或０﹒１９％，成交６８４﹒４２億元人民幣。
基本資料
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現價 １１﹒９２０ 變動 －３﹒０９％
最高價 １２﹒４００ 最低價 １１﹒９２０
成交股數 １２７５萬股 成交金額 １﹒５５億
１０天平均 １２﹒３３８ 歷史波幅％ ４６﹒３０８
２０天平均 １２﹒４２３ 加權平均價 １２﹒１４９
５０天平均 １２﹒５７０ ＲＳＩ１４ ４３﹒８８３
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股份狀態：主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出８３０﹒６２萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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信義光能（００９６８） １１﹒９２０ －３﹒０９
協鑫新能源（００４５１） ０﹒１３１ －１﹒５０
北京能源國際（００６８６） ０﹒２２３ －２﹒６２
卡姆丹克太陽能（００７１２） ０﹒２７５ －５﹒１７
陽光能源（００７５７） ０﹒３２５ 無升跌
順風清潔能源（０１１６５） ０﹒０４６ －２﹒１３
新特能源（０１７９９） ２０﹒８５０ －１﹒８８
金風科技（０２２０８） １４﹒６２０ ＋０﹒２７
協鑫科技（０３８００） ２﹒９１０ －５﹒２１
福萊特玻璃（０６８６５） ２５﹒９００ －２﹒４５
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（ｅｄ）
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