  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00968 信義光能
即時 按盤價 跌11.940 -0.360 (-2.927%)
大手異動

12/08/2022 09:58

《異動股》信義光能（００９６８）跌逾３％，報１１﹒９２元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》信義光能（００９６８）跌３﹒０９％，報１１﹒９２元，最
低價１１﹒９２元，最高價１２﹒４元；成交１２７５萬股，成交金額１﹒５５億元；主動買沽
比率４５：５５，資金淨主動賣出８３０﹒６２萬元。現時最大淨被動買入券商為海通國際證券
，金額６５８﹒１１萬元，加權平均成交價１２﹒０８９元；現時最大淨被動賣出券商為中信里
昂證券，金額１１１０﹒８４萬元，加權平均成交價１２﹒０７８元。
　　現時，恒生指數報２００４３，跌３８點或０﹒１９％；恒生中國企業指數報６８０９，跌
１３點或０﹒２％；恒生科技指數報４３２２，跌３點或０﹒０９％；主板成交１８７﹒１７億
元。
　　上證綜合指數報３２８１，跌不足１點，成交１１３６﹒９３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５０，跌２３點或０﹒１９％，成交６８４﹒４２億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　１１﹒９２０　變動　　　　－３﹒０９％
　　最高價　　　１２﹒４００　最低價　　　１１﹒９２０
　　成交股數　　１２７５萬股　成交金額　　　１﹒５５億
　　１０天平均　１２﹒３３８　歷史波幅％　４６﹒３０８
　　２０天平均　１２﹒４２３　加權平均價　１２﹒１４９
　　５０天平均　１２﹒５７０　ＲＳＩ１４　４３﹒８８３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出８３０﹒６２萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　信義光能（００９６８）　　　　１１﹒９２０　－３﹒０９
　　協鑫新能源（００４５１）　　　　０﹒１３１　－１﹒５０
　　北京能源國際（００６８６）　　　０﹒２２３　－２﹒６２
　　卡姆丹克太陽能（００７１２）　　０﹒２７５　－５﹒１７
　　陽光能源（００７５７）　　　　　０﹒３２５　　　無升跌
　　順風清潔能源（０１１６５）　　　０﹒０４６　－２﹒１３
　　新特能源（０１７９９）　　　　２０﹒８５０　－１﹒８８
　　金風科技（０２２０８）　　　　１４﹒６２０　＋０﹒２７
　　協鑫科技（０３８００）　　　　　２﹒９１０　－５﹒２１
　　福萊特玻璃（０６８６５）　　　２５﹒９００　－２﹒４５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰11/08/2022 09:31  《大手成交》信義光能一手約９８８萬股交叉盤，涉資１﹒２３億元

其他大手異動
More

11/08/2022 09:21  《異動股》ＲＩＭＢＡＣＯ等６家公司開市競價異動

10/08/2022 13:01  《異動股》信義光能跌逾３％失守２０天線，報１２﹒２６元

09/08/2022 11:45  《異動股》信義光能升近３％突破１００天線，報１２﹒９８元

05/08/2022 14:24  《大手成交》信義光能一手３００萬股交叉盤，涉資３７１１萬元

05/08/2022 14:21  《大手成交》信義光能一手５００萬股交叉盤，涉資６１９５萬元

備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 16:58
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金