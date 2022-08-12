《異動股》信義光能（００９６８）跌逾３％，報１１﹒９２元

《經濟通通訊社１２日專訊》信義光能（００９６８）跌３﹒０９％，報１１﹒９２元，最

低價１１﹒９２元，最高價１２﹒４元；成交１２７５萬股，成交金額１﹒５５億元；主動買沽

比率４５：５５，資金淨主動賣出８３０﹒６２萬元。現時最大淨被動買入券商為海通國際證券

，金額６５８﹒１１萬元，加權平均成交價１２﹒０８９元；現時最大淨被動賣出券商為中信里

昂證券，金額１１１０﹒８４萬元，加權平均成交價１２﹒０７８元。

現時，恒生指數報２００４３，跌３８點或０﹒１９％；恒生中國企業指數報６８０９，跌

１３點或０﹒２％；恒生科技指數報４３２２，跌３點或０﹒０９％；主板成交１８７﹒１７億

元。

上證綜合指數報３２８１，跌不足１點，成交１１３６﹒９３億元人民幣。

深證成份指數報１２４５０，跌２３點或０﹒１９％，成交６８４﹒４２億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 １１﹒９２０ 變動 －３﹒０９％

最高價 １２﹒４００ 最低價 １１﹒９２０

成交股數 １２７５萬股 成交金額 １﹒５５億

１０天平均 １２﹒３３８ 歷史波幅％ ４６﹒３０８

２０天平均 １２﹒４２３ 加權平均價 １２﹒１４９

５０天平均 １２﹒５７０ ＲＳＩ１４ ４３﹒８８３

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：主動買沽比率４５：５５，資金淨主動賣出８３０﹒６２萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

信義光能（００９６８） １１﹒９２０ －３﹒０９

協鑫新能源（００４５１） ０﹒１３１ －１﹒５０

北京能源國際（００６８６） ０﹒２２３ －２﹒６２

卡姆丹克太陽能（００７１２） ０﹒２７５ －５﹒１７

陽光能源（００７５７） ０﹒３２５ 無升跌

順風清潔能源（０１１６５） ０﹒０４６ －２﹒１３

新特能源（０１７９９） ２０﹒８５０ －１﹒８８

金風科技（０２２０８） １４﹒６２０ ＋０﹒２７

協鑫科技（０３８００） ２﹒９１０ －５﹒２１

福萊特玻璃（０６８６５） ２５﹒９００ －２﹒４５

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

