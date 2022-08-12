《經濟通通訊社１２日專訊》騰訊（００７００）於９：５９ａｍ錄得１手１５萬股交叉盤
，每股造３０１﹒３元，較上日收市價低０﹒７６％，涉資４５１９﹒５萬元。
騰訊現價跌０﹒７９％，報３０１﹒２元；成交１７５﹒６８萬股，成交金額５﹒３１億元
，主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出２６３９﹒１１萬元。（ｒｗ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
12/08/2022 10:00
《大手成交》騰訊一手１５萬股交叉盤，涉資４５２０萬元
《經濟通通訊社１２日專訊》騰訊（００７００）於９：５９ａｍ錄得１手１５萬股交叉盤
，每股造３０１﹒３元，較上日收市價低０﹒７６％，涉資４５１９﹒５萬元。
騰訊現價跌０﹒７９％，報３０１﹒２元；成交１７５﹒６８萬股，成交金額５﹒３１億元
，主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出２６３９﹒１１萬元。（ｒｗ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
上一篇新聞︰12/08/2022 15:03 《大手成交》騰訊一手１３萬股交叉盤，涉資３９３５萬元
下一篇新聞︰11/08/2022 09:31 《異動股》靈寶黃金等７家公司上午９：３０異動
12/08/2022 15:26 《大手成交》騰訊一手１３萬股交叉盤，涉資３９３２萬元
11/08/2022 09:23 《中概異動》阿里巴巴高開３％，軟銀提前結算預付遠期合約
10/08/2022 14:43 《異動股》阿里挫近３％，傳早期投資者將持倉由美ＡＤＲ轉倉香港
09/08/2022 09:22 《中概異動》阿里高開逾１％，尋聯交所批准豁免遵守部分上市規則
09/08/2022 09:02 《大手成交》京東集團等３家公司上午９：０１市前大手交易
|備註：
|即時報價更新時間為 12/08/2022 16:58
|港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰