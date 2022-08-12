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00700 騰訊控股
即時 按盤價 升304.200 +0.600 (+0.198%)
大手異動

12/08/2022 10:00

《大手成交》騰訊一手１５萬股交叉盤，涉資４５２０萬元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》騰訊（００７００）於９：５９ａｍ錄得１手１５萬股交叉盤
，每股造３０１﹒３元，較上日收市價低０﹒７６％，涉資４５１９﹒５萬元。
　　騰訊現價跌０﹒７９％，報３０１﹒２元；成交１７５﹒６８萬股，成交金額５﹒３１億元
，主動買沽比率４７：５３，資金淨主動賣出２６３９﹒１１萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 16:58
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