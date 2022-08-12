《異動股》佳兆業資本升近４１％突破５０天線，報０﹒４５元

《經濟通通訊社１２日專訊》佳兆業資本（００９３６）升４０﹒６２％，報０﹒４５元，

升穿５０天線（０﹒３２８元），最高價０﹒４５元，創１個月新高，最低價０﹒３９元；成交

３萬股，成交金額１﹒２９萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒２９萬元。現

時最大淨被動賣出券商為滙信理財，金額１﹒２９萬元，加權平均成交價０﹒４３元。

現時，恒生指數報２００５８，跌２３點或０﹒１２％；恒生中國企業指數報６８１５，跌

８點或０﹒１２％；恒生科技指數報４３１９，跌７點或０﹒１７％；主板成交２３４﹒３９億

元。

上證綜合指數報３２７９，跌２點或０﹒０６％，成交１４７４﹒３５億元人民幣。

深證成份指數報１２４４７，跌２６點或０﹒２１％，成交９０４億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒４５０ 變動 ＋４０﹒６２％

最高價 ０﹒４５０ 最低價 ０﹒３９０

成交股數 ３萬股 成交金額 １﹒２９萬

１０天平均 ０﹒２９０ 歷史波幅％ １６２﹒０６１

２０天平均 ０﹒２９４ 加權平均價 ０﹒４３０

５０天平均 ０﹒３２８ ＲＳＩ１４ ９２﹒６１４

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股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒２９

萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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佳兆業資本（００９３６） ０﹒４５０ ＋４０﹒６２

昊天國際建投（０１３４１） ０﹒３３０ 無升跌

ＢＥＮＧ ＳＯＯＮ ＭＡＣＨ（０１９８７） ０﹒１９９ －０﹒５０

明樑控股（０８１５２） ０﹒０６０ 無升跌

維亮控股（０８６１２） ０﹒０９５ ＋１﹒０６

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（ｅｄ）

