《異動股》佳兆業資本升近４１％突破５０天線，報０﹒４５元

《經濟通通訊社１２日專訊》佳兆業資本（００９３６）升４０﹒６２％，報０﹒４５元，
升穿５０天線（０﹒３２８元），最高價０﹒４５元，創１個月新高，最低價０﹒３９元；成交
３萬股，成交金額１﹒２９萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒２９萬元。現
時最大淨被動賣出券商為滙信理財，金額１﹒２９萬元，加權平均成交價０﹒４３元。
現時，恒生指數報２００５８，跌２３點或０﹒１２％；恒生中國企業指數報６８１５，跌
８點或０﹒１２％；恒生科技指數報４３１９，跌７點或０﹒１７％；主板成交２３４﹒３９億
元。
上證綜合指數報３２７９，跌２點或０﹒０６％，成交１４７４﹒３５億元人民幣。
深證成份指數報１２４４７，跌２６點或０﹒２１％，成交９０４億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒４５０ 變動 ＋４０﹒６２％
最高價 ０﹒４５０ 最低價 ０﹒３９０
成交股數 ３萬股 成交金額 １﹒２９萬
１０天平均 ０﹒２９０ 歷史波幅％ １６２﹒０６１
２０天平均 ０﹒２９４ 加權平均價 ０﹒４３０
５０天平均 ０﹒３２８ ＲＳＩ１４ ９２﹒６１４
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股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒２９
萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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佳兆業資本（００９３６） ０﹒４５０ ＋４０﹒６２
昊天國際建投（０１３４１） ０﹒３３０ 無升跌
ＢＥＮＧ ＳＯＯＮ ＭＡＣＨ（０１９８７） ０﹒１９９ －０﹒５０
明樑控股（０８１５２） ０﹒０６０ 無升跌
維亮控股（０８６１２） ０﹒０９５ ＋１﹒０６
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（ｅｄ）
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