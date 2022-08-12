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00936 佳兆業資本
即時 按盤價 跌0.315 -0.005 (-1.563%)
大手異動

12/08/2022 10:14

《異動股》佳兆業資本升近４１％突破５０天線，報０﹒４５元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》佳兆業資本（００９３６）升４０﹒６２％，報０﹒４５元，
升穿５０天線（０﹒３２８元），最高價０﹒４５元，創１個月新高，最低價０﹒３９元；成交
３萬股，成交金額１﹒２９萬元；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒２９萬元。現
時最大淨被動賣出券商為滙信理財，金額１﹒２９萬元，加權平均成交價０﹒４３元。
　　現時，恒生指數報２００５８，跌２３點或０﹒１２％；恒生中國企業指數報６８１５，跌
８點或０﹒１２％；恒生科技指數報４３１９，跌７點或０﹒１７％；主板成交２３４﹒３９億
元。
　　上證綜合指數報３２７９，跌２點或０﹒０６％，成交１４７４﹒３５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４４７，跌２６點或０﹒２１％，成交９０４億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒４５０　變動　　　　＋４０﹒６２％
　　最高價　　　０﹒４５０　最低價　　　　　０﹒３９０
　　成交股數　　　　３萬股　成交金額　　　　１﹒２９萬
　　１０天平均　０﹒２９０　歷史波幅％　１６２﹒０６１
　　２０天平均　０﹒２９４　加權平均價　　　０﹒４３０
　　５０天平均　０﹒３２８　ＲＳＩ１４　　９２﹒６１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿５０天線，創１個月新高；主動買沽比率１００：０，資金淨主動買入１﹒２９
萬元
　
　　　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　佳兆業資本（００９３６）　　　　　　　　　　０﹒４５０　＋４０﹒６２
　　昊天國際建投（０１３４１）　　　　　　　　　０﹒３３０　　　　無升跌
　　ＢＥＮＧ　ＳＯＯＮ　ＭＡＣＨ（０１９８７）　０﹒１９９　　－０﹒５０
　　明樑控股（０８１５２）　　　　　　　　　　　０﹒０６０　　　　無升跌
　　維亮控股（０８６１２）　　　　　　　　　　　０﹒０９５　　＋１﹒０６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 16:58
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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