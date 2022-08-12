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00669 創科實業
即時 按盤價 跌94.200 -2.250 (-2.333%)
大手異動

12/08/2022 10:21

《異動股》創科實業（００６６９）跌逾３％，報９３﹒５５元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》創科實業（００６６９）跌３﹒０１％，報９３﹒５５元，最
低價９３﹒５５元，最高價９６﹒２元；成交１６３﹒７７萬股，成交金額１﹒５５億元；主動
買沽比率５２：４８，資金淨主動買入５１３﹒６１萬元。現時最大淨被動買入券商為大和資本
市場香港，金額１６５５﹒９７萬元，加權平均成交價９４﹒５４８元；現時最大淨被動賣出券
商為摩根大通，金額７２８﹒０３萬元，加權平均成交價９４﹒６９６元。
　　現時，恒生指數報２００３３，跌４９點或０﹒２４％；恒生中國企業指數報６８０４，跌
１８點或０﹒２８％；恒生科技指數報４３０９，跌１６點或０﹒３９％；主板成交
２５１﹒３２億元。
　　上證綜合指數報３２７８，跌３點或０﹒１１％，成交１５９８﹒５６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４３５，跌３８點或０﹒３１％，成交９８５﹒７５億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　９３﹒５５０　變動　　　　－３﹒０１％
　　最高價　　　　　９６﹒２００　最低價　　　９３﹒５５０
　　成交股數　　１６３﹒７７萬股　成交金額　　　１﹒５５億
　　１０天平均　　　９０﹒５３０　歷史波幅％　６２﹒６０９
　　２０天平均　　　８９﹒９９８　加權平均價　９４﹒６７５
　　５０天平均　　　８９﹒２５２　ＲＳＩ１４　５５﹒１４６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入５１３﹒６１萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　創科實業（００６６９）　　　９３﹒５５０　－３﹒０１
　　中國海外諾信（００４６４）　　０﹒４０５　　　無升跌
　　海信家電（００９２１）　　　　９﹒３６０　－０﹒４３
　　科利實業控股（０１４５５）　　０﹒２０８　＋２﹒９７
　　ＪＳ環球生活（０１６９１）　　８﹒６５０　－０﹒１２
　　ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８）　　５﹒２６０　＋１﹒１５
　　泉峰控股（０２２８５）　　　４０﹒７００　　　無升跌
　　海爾智家（０６６９０）　　　２３﹒９５０　＋０﹒６３
　　思摩爾（０６９６９）　　　　１７﹒４２０　－１﹒５８
　　無縫綠色（０８１５０）　　　　０﹒１３２　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 16:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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