《異動股》創科實業（００６６９）跌逾３％，報９３﹒５５元

《經濟通通訊社１２日專訊》創科實業（００６６９）跌３﹒０１％，報９３﹒５５元，最
低價９３﹒５５元，最高價９６﹒２元；成交１６３﹒７７萬股，成交金額１﹒５５億元；主動
買沽比率５２：４８，資金淨主動買入５１３﹒６１萬元。現時最大淨被動買入券商為大和資本
市場香港，金額１６５５﹒９７萬元，加權平均成交價９４﹒５４８元；現時最大淨被動賣出券
商為摩根大通，金額７２８﹒０３萬元，加權平均成交價９４﹒６９６元。
現時，恒生指數報２００３３，跌４９點或０﹒２４％；恒生中國企業指數報６８０４，跌
１８點或０﹒２８％；恒生科技指數報４３０９，跌１６點或０﹒３９％；主板成交
２５１﹒３２億元。
上證綜合指數報３２７８，跌３點或０﹒１１％，成交１５９８﹒５６億元人民幣。
深證成份指數報１２４３５，跌３８點或０﹒３１％，成交９８５﹒７５億元人民幣。
基本資料
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現價 ９３﹒５５０ 變動 －３﹒０１％
最高價 ９６﹒２００ 最低價 ９３﹒５５０
成交股數 １６３﹒７７萬股 成交金額 １﹒５５億
１０天平均 ９０﹒５３０ 歷史波幅％ ６２﹒６０９
２０天平均 ８９﹒９９８ 加權平均價 ９４﹒６７５
５０天平均 ８９﹒２５２ ＲＳＩ１４ ５５﹒１４６
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股份狀態：主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入５１３﹒６１萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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創科實業（００６６９） ９３﹒５５０ －３﹒０１
中國海外諾信（００４６４） ０﹒４０５ 無升跌
海信家電（００９２１） ９﹒３６０ －０﹒４３
科利實業控股（０１４５５） ０﹒２０８ ＋２﹒９７
ＪＳ環球生活（０１６９１） ８﹒６５０ －０﹒１２
ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８） ５﹒２６０ ＋１﹒１５
泉峰控股（０２２８５） ４０﹒７００ 無升跌
海爾智家（０６６９０） ２３﹒９５０ ＋０﹒６３
思摩爾（０６９６９） １７﹒４２０ －１﹒５８
無縫綠色（０８１５０） ０﹒１３２ 無升跌
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（ｅｄ）
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