《異動股》創科實業（００６６９）跌逾３％，報９３﹒５５元

《經濟通通訊社１２日專訊》創科實業（００６６９）跌３﹒０１％，報９３﹒５５元，最

低價９３﹒５５元，最高價９６﹒２元；成交１６３﹒７７萬股，成交金額１﹒５５億元；主動

買沽比率５２：４８，資金淨主動買入５１３﹒６１萬元。現時最大淨被動買入券商為大和資本

市場香港，金額１６５５﹒９７萬元，加權平均成交價９４﹒５４８元；現時最大淨被動賣出券

商為摩根大通，金額７２８﹒０３萬元，加權平均成交價９４﹒６９６元。

現時，恒生指數報２００３３，跌４９點或０﹒２４％；恒生中國企業指數報６８０４，跌

１８點或０﹒２８％；恒生科技指數報４３０９，跌１６點或０﹒３９％；主板成交

２５１﹒３２億元。

上證綜合指數報３２７８，跌３點或０﹒１１％，成交１５９８﹒５６億元人民幣。

深證成份指數報１２４３５，跌３８點或０﹒３１％，成交９８５﹒７５億元人民幣。



基本資料

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現價 ９３﹒５５０ 變動 －３﹒０１％

最高價 ９６﹒２００ 最低價 ９３﹒５５０

成交股數 １６３﹒７７萬股 成交金額 １﹒５５億

１０天平均 ９０﹒５３０ 歷史波幅％ ６２﹒６０９

２０天平均 ８９﹒９９８ 加權平均價 ９４﹒６７５

５０天平均 ８９﹒２５２ ＲＳＩ１４ ５５﹒１４６

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股份狀態：主動買沽比率５２：４８，資金淨主動買入５１３﹒６１萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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創科實業（００６６９） ９３﹒５５０ －３﹒０１

中國海外諾信（００４６４） ０﹒４０５ 無升跌

海信家電（００９２１） ９﹒３６０ －０﹒４３

科利實業控股（０１４５５） ０﹒２０８ ＋２﹒９７

ＪＳ環球生活（０１６９１） ８﹒６５０ －０﹒１２

ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８） ５﹒２６０ ＋１﹒１５

泉峰控股（０２２８５） ４０﹒７００ 無升跌

海爾智家（０６６９０） ２３﹒９５０ ＋０﹒６３

思摩爾（０６９６９） １７﹒４２０ －１﹒５８

無縫綠色（０８１５０） ０﹒１３２ 無升跌

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（ｅｄ）

