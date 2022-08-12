《異動股》中芯跌近３％失守５０天線，報１７﹒２２元

《經濟通通訊社１２日專訊》中芯（００９８１）跌２﹒８２％，報１７﹒２２元，跌穿
５０天線（１７﹒３４５元），最低價１７﹒１８元，最高價１７﹒６２元；成交９１８﹒２１
萬股，成交金額１﹒５９億元；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出４３５１﹒３５萬元
。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額２２９６﹒９８萬元，加權平均成交價
１７﹒３２８元；現時最大淨被動賣出券商為ＡＢＮ ＡＭＲＯ ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ，金
額８８８﹒１８萬元，加權平均成交價１７﹒３４７元。
現時，恒生指數報２００５４，跌２８點或０﹒１４％；恒生中國企業指數報６８１３，跌
９點或０﹒１４％；恒生科技指數報４３１５，跌１１點或０﹒２６％；主板成交２６４﹒１７
億元。
上證綜合指數報３２８１，跌不足１點，成交１７０８﹒２６億元人民幣。
深證成份指數報１２４５４，跌１９點或０﹒１５％，成交１０５１﹒６１億元人民幣。
基本資料
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現價 １７﹒２２０ 變動 －２﹒８２％
最高價 １７﹒６２０ 最低價 １７﹒１８０
成交股數 ９１８﹒２１萬股 成交金額 １﹒５９億
１０天平均 １６﹒９５６ 歷史波幅％ ４３﹒３７０
２０天平均 １６﹒８２８ 加權平均價 １７﹒３３１
５０天平均 １７﹒３４５ ＲＳＩ１４ ５１﹒９３７
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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出４３５１﹒３５萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中芯（００９８１） １７﹒２２ －２﹒８２
金蝶國際（００２６８） １７﹒１０ －０﹒２３
寶新置地（００２９９） ０﹒５５ －３﹒５１
中國軟件國際（００３５４） ７﹒４２ －１﹒３３
騰訊（００７００） ３０１﹒００ －０﹒８６
中興（００７６３） １６﹒６４ －１﹒０７
網龍（００７７７） １５﹒５６ ＋１﹒４３
ＩＧＧ（００７９９） ３﹒０４ －０﹒９８
聯想集團（００９９２） ７﹒１１ －０﹒２８
金山軟件（０３８８８） ２５﹒２５ －１﹒３７
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（ｅｄ）
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