《異動股》中芯跌近３％失守５０天線，報１７﹒２２元

《經濟通通訊社１２日專訊》中芯（００９８１）跌２﹒８２％，報１７﹒２２元，跌穿

５０天線（１７﹒３４５元），最低價１７﹒１８元，最高價１７﹒６２元；成交９１８﹒２１

萬股，成交金額１﹒５９億元；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出４３５１﹒３５萬元

。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額２２９６﹒９８萬元，加權平均成交價

１７﹒３２８元；現時最大淨被動賣出券商為ＡＢＮ ＡＭＲＯ ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ，金

額８８８﹒１８萬元，加權平均成交價１７﹒３４７元。

現時，恒生指數報２００５４，跌２８點或０﹒１４％；恒生中國企業指數報６８１３，跌

９點或０﹒１４％；恒生科技指數報４３１５，跌１１點或０﹒２６％；主板成交２６４﹒１７

億元。

上證綜合指數報３２８１，跌不足１點，成交１７０８﹒２６億元人民幣。

深證成份指數報１２４５４，跌１９點或０﹒１５％，成交１０５１﹒６１億元人民幣。



基本資料

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現價 １７﹒２２０ 變動 －２﹒８２％

最高價 １７﹒６２０ 最低價 １７﹒１８０

成交股數 ９１８﹒２１萬股 成交金額 １﹒５９億

１０天平均 １６﹒９５６ 歷史波幅％ ４３﹒３７０

２０天平均 １６﹒８２８ 加權平均價 １７﹒３３１

５０天平均 １７﹒３４５ ＲＳＩ１４ ５１﹒９３７

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股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出４３５１﹒３５萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中芯（００９８１） １７﹒２２ －２﹒８２

金蝶國際（００２６８） １７﹒１０ －０﹒２３

寶新置地（００２９９） ０﹒５５ －３﹒５１

中國軟件國際（００３５４） ７﹒４２ －１﹒３３

騰訊（００７００） ３０１﹒００ －０﹒８６

中興（００７６３） １６﹒６４ －１﹒０７

網龍（００７７７） １５﹒５６ ＋１﹒４３

ＩＧＧ（００７９９） ３﹒０４ －０﹒９８

聯想集團（００９９２） ７﹒１１ －０﹒２８

金山軟件（０３８８８） ２５﹒２５ －１﹒３７

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（ｅｄ）

