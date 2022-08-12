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00981 中芯國際
即時 按盤價 跌17.080 -0.640 (-3.612%)
大手異動

12/08/2022 10:27

《異動股》中芯跌近３％失守５０天線，報１７﹒２２元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中芯（００９８１）跌２﹒８２％，報１７﹒２２元，跌穿
５０天線（１７﹒３４５元），最低價１７﹒１８元，最高價１７﹒６２元；成交９１８﹒２１
萬股，成交金額１﹒５９億元；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出４３５１﹒３５萬元
。現時最大淨被動買入券商為中國投資信息，金額２２９６﹒９８萬元，加權平均成交價
１７﹒３２８元；現時最大淨被動賣出券商為ＡＢＮ　ＡＭＲＯ　ＣＬＥＡＲＩＮＧ　ＨＫ，金
額８８８﹒１８萬元，加權平均成交價１７﹒３４７元。
　　現時，恒生指數報２００５４，跌２８點或０﹒１４％；恒生中國企業指數報６８１３，跌
９點或０﹒１４％；恒生科技指數報４３１５，跌１１點或０﹒２６％；主板成交２６４﹒１７
億元。
　　上證綜合指數報３２８１，跌不足１點，成交１７０８﹒２６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５４，跌１９點或０﹒１５％，成交１０５１﹒６１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１７﹒２２０　變動　　　　－２﹒８２％
　　最高價　　　　　１７﹒６２０　最低價　　　１７﹒１８０
　　成交股數　　９１８﹒２１萬股　成交金額　　　１﹒５９億
　　１０天平均　　　１６﹒９５６　歷史波幅％　４３﹒３７０
　　２０天平均　　　１６﹒８２８　加權平均價　１７﹒３３１
　　５０天平均　　　１７﹒３４５　ＲＳＩ１４　５１﹒９３７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿５０天線；主動買沽比率３６：６４，資金淨主動賣出４３５１﹒３５萬元
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中芯（００９８１）　　　　　　１７﹒２２　－２﹒８２
　　金蝶國際（００２６８）　　　　１７﹒１０　－０﹒２３
　　寶新置地（００２９９）　　　　　０﹒５５　－３﹒５１
　　中國軟件國際（００３５４）　　　７﹒４２　－１﹒３３
　　騰訊（００７００）　　　　　３０１﹒００　－０﹒８６
　　中興（００７６３）　　　　　　１６﹒６４　－１﹒０７
　　網龍（００７７７）　　　　　　１５﹒５６　＋１﹒４３
　　ＩＧＧ（００７９９）　　　　　　３﹒０４　－０﹒９８
　　聯想集團（００９９２）　　　　　７﹒１１　－０﹒２８
　　金山軟件（０３８８８）　　　　２５﹒２５　－１﹒３７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 16:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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