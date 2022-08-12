《異動股》中國宏橋升近３％突破２０天線，報８﹒１３元

《經濟通通訊社１２日專訊》中國宏橋（０１３７８）升２﹒７８％，報８﹒１３元，升穿

２０天線（７﹒９４５元），最高價８﹒１５元，最低價７﹒９２元；成交２９０﹒３萬股，成

交金額２３３５﹒１１萬元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入７４８﹒５７萬元。現

時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額２２７﹒４８萬元，加權平均成交價

８﹒０３５元；現時最大淨被動賣出券商為中國投資信息，金額２２８﹒４萬元，加權平均成交

價８﹒０４３元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅６﹒４１％。

現時，恒生指數報２００７１，跌１１點或０﹒０６％；恒生中國企業指數報６８１７，跌

５點或０﹒０９％；恒生科技指數報４３１９，跌６點或０﹒１６％；主板成交２８０億元。

上證綜合指數報３２８５，升３點或０﹒１２％，成交１８１８﹒７４億元人民幣。

深證成份指數報１２４７３，跌不足１點，成交１１１６﹒１９億元人民幣。



基本資料

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現價 ８﹒１３０ 變動 ＋２﹒７８％

最高價 ８﹒１５０ 最低價 ７﹒９２０

成交股數 ２９０﹒３萬股 成交金額 ２３３５﹒１１萬

１０天平均 ７﹒８１６ 歷史波幅％ ４０﹒２２０

２０天平均 ７﹒９４５ 加權平均價 ８﹒０４４

５０天平均 ８﹒５５６ ＲＳＩ１４ ５０﹒８１９

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入７４８﹒５７萬元；暫連

升２日，累計升幅６﹒４１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國宏橋（０１３７８） ８﹒１３０ ＋２﹒７８

易生活控股（００２２３） ０﹒１４０ －３﹒４５

俄鋁（００４８６） ３﹒１００ 無升跌

榮陽實業（０２０７８） ０﹒２１６ ＋０﹒４７

中鋁（０２６００） ２﹒９２０ ＋２﹒８２

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（ｅｄ）

