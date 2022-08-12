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02323 融科控股
即時 按盤價 跌0.086 -0.044 (-33.846%)
大手異動

12/08/2022 10:36

《異動股》融科控股跌逾２２％失守２０天線，報０﹒１０１元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》融科控股（０２３２３）跌２２﹒３１％，報０﹒１０１元，
跌穿２０天線（０﹒１１９元），最低價０﹒１元，最高價０﹒１２８元；成交２２３２﹒２萬
股，成交金額２５２﹒６５萬元；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出８２﹒３２萬元。
現時最大淨被動買入券商為元大證券（香港），金額１０﹒６４萬元，加權平均成交價
０﹒１１３元；現時最大淨被動賣出券商為佳富達證券，金額３１﹒３５萬元，加權平均成交價
０﹒１２元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅３７﹒２７％。
　　現時，恒生指數報２００９２，升１０點或０﹒０５％；恒生中國企業指數報６８２８，升
４點或０﹒０７％；恒生科技指數報４３２８，升１點或０﹒０４％；主板成交２８４﹒５２億
元。
　　上證綜合指數報３２８７，升６點或０﹒１８％，成交１８５３﹒７１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４８３，升９點或０﹒０７％，成交１１３４﹒０３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒１０１　變動　　　　－２２﹒３１％
　　最高價　　　　　　０﹒１２８　最低價　　　　　０﹒１００
　　成交股數　　２２３２﹒２萬股　成交金額　　２５２﹒６５萬
　　１０天平均　　　　０﹒１４３　歷史波幅％　３１３﹒５６３
　　２０天平均　　　　０﹒１１９　加權平均價　　　０﹒１１３
　　５０天平均　　　　０﹒２４７　ＲＳＩ１４　　４０﹒１１８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出８２﹒３２萬元；暫連跌
４日，累計跌幅３７﹒２７％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　融科控股（０２３２３）　　　　０﹒１０１　－２２﹒３１
　　建滔集團（００１４８）　　　２３﹒４５０　　＋１﹒０８
　　京城機電股份（００１８７）　　３﹒８７０　　＋０﹒７８
　　力勁科技（００５５８）　　　１３﹒６８０　　＋０﹒７４
　　億和控股（００８３８）　　　　１﹒８００　　－０﹒５５
　　信義玻璃（００８６８）　　　１５﹒３４０　　＋０﹒９２
　　洛陽玻璃股份（０１１０８）　１３﹒８８０　　－１﹒４２
　　海天國際（０１８８２）　　　１８﹒４２０　　　　無升跌
　　建滔積層板（０１８８８）　　　７﹒３８０　　＋１﹒７９
　　光控精技（０３３０２）　　　　０﹒５４０　　＋５﹒８８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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25/07/2022 10:16  《異動股》融科控股（０２３２３）漲２０％，報０﹒１１４元

備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 16:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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