《異動股》融科控股跌逾２２％失守２０天線，報０﹒１０１元

《經濟通通訊社１２日專訊》融科控股（０２３２３）跌２２﹒３１％，報０﹒１０１元，
跌穿２０天線（０﹒１１９元），最低價０﹒１元，最高價０﹒１２８元；成交２２３２﹒２萬
股，成交金額２５２﹒６５萬元；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出８２﹒３２萬元。
現時最大淨被動買入券商為元大證券（香港），金額１０﹒６４萬元，加權平均成交價
０﹒１１３元；現時最大淨被動賣出券商為佳富達證券，金額３１﹒３５萬元，加權平均成交價
０﹒１２元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅３７﹒２７％。
現時，恒生指數報２００９２，升１０點或０﹒０５％；恒生中國企業指數報６８２８，升
４點或０﹒０７％；恒生科技指數報４３２８，升１點或０﹒０４％；主板成交２８４﹒５２億
元。
上證綜合指數報３２８７，升６點或０﹒１８％，成交１８５３﹒７１億元人民幣。
深證成份指數報１２４８３，升９點或０﹒０７％，成交１１３４﹒０３億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒１０１ 變動 －２２﹒３１％
最高價 ０﹒１２８ 最低價 ０﹒１００
成交股數 ２２３２﹒２萬股 成交金額 ２５２﹒６５萬
１０天平均 ０﹒１４３ 歷史波幅％ ３１３﹒５６３
２０天平均 ０﹒１１９ 加權平均價 ０﹒１１３
５０天平均 ０﹒２４７ ＲＳＩ１４ ４０﹒１１８
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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率３３：６７，資金淨主動賣出８２﹒３２萬元；暫連跌
４日，累計跌幅３７﹒２７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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融科控股（０２３２３） ０﹒１０１ －２２﹒３１
建滔集團（００１４８） ２３﹒４５０ ＋１﹒０８
京城機電股份（００１８７） ３﹒８７０ ＋０﹒７８
力勁科技（００５５８） １３﹒６８０ ＋０﹒７４
億和控股（００８３８） １﹒８００ －０﹒５５
信義玻璃（００８６８） １５﹒３４０ ＋０﹒９２
洛陽玻璃股份（０１１０８） １３﹒８８０ －１﹒４２
海天國際（０１８８２） １８﹒４２０ 無升跌
建滔積層板（０１８８８） ７﹒３８０ ＋１﹒７９
光控精技（０３３０２） ０﹒５４０ ＋５﹒８８
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（ｅｄ）
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