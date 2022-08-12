《異動股》北大資源跌近２２％失守５０天線，報０﹒１６９元

《經濟通通訊社１２日專訊》北大資源（００６１８）跌２１﹒７６％，報０﹒１６９元，
跌穿５０天線（０﹒１９９元），最低價０﹒１６９元，創５２周新低，最高價０﹒２２５元；
成交１４４１﹒２萬股，成交金額２８２﹒８８萬元；主動買沽比率２５：７５，資金淨主動賣
出１４０﹒１６萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額１５﹒９９萬元，加權平
均成交價０﹒２０４元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額９﹒６８萬元，加權平均成交價
０﹒１９８元。
現時，恒生指數報２００６７，跌１４點或０﹒０７％；恒生中國企業指數報６８２０，跌
２點或０﹒０４％；恒生科技指數報４３２１，跌５點或０﹒１３％；主板成交２９４﹒２５億
元。
上證綜合指數報３２８５，升３點或０﹒１％，成交１９３２﹒８４億元人民幣。
深證成份指數報１２４７２，跌１點或０﹒０１％，成交１１７８﹒６億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 ０﹒１６９ 變動 －２１﹒７６％
最高價 ０﹒２２５ 最低價 ０﹒１６９
成交股數 １４４１﹒２萬股 成交金額 ２８２﹒８８萬
１０天平均 ０﹒１９４ 歷史波幅％ １２５﹒７９９
２０天平均 ０﹒２０２ 加權平均價 ０﹒１９６
５０天平均 ０﹒１９９ ＲＳＩ１４ ５１﹒６１８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿５０天線，創５２周新低；主動買沽比率２５：７５，資金淨主動賣出
１４０﹒１６萬元
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
北大資源（００６１８） ０﹒１６９ －２１﹒７６
新地（０００１６） ９５﹒９００ ＋０﹒０５
中海外（００６８８） １９﹒７４０ －１﹒１０
旭輝控股集團（００８８４） １﹒９００ ＋１﹒０６
龍湖（００９６０） ２１﹒０５０ －４﹒７５
潤地（０１１０９） ２９﹒７００ －２﹒４６
長實（０１１１３） ５４﹒４５０ －０﹒６４
建發國際集團（０１９０８） １７﹒０００ ＋０﹒２４
碧桂園（０２００７） ２﹒３５０ －１﹒２６
萬科企業（０２２０２） １３﹒９００ ＋０﹒５８
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動