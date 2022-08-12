《異動股》北大資源跌近２２％失守５０天線，報０﹒１６９元

《經濟通通訊社１２日專訊》北大資源（００６１８）跌２１﹒７６％，報０﹒１６９元，

跌穿５０天線（０﹒１９９元），最低價０﹒１６９元，創５２周新低，最高價０﹒２２５元；

成交１４４１﹒２萬股，成交金額２８２﹒８８萬元；主動買沽比率２５：７５，資金淨主動賣

出１４０﹒１６萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額１５﹒９９萬元，加權平

均成交價０﹒２０４元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額９﹒６８萬元，加權平均成交價

０﹒１９８元。

現時，恒生指數報２００６７，跌１４點或０﹒０７％；恒生中國企業指數報６８２０，跌

２點或０﹒０４％；恒生科技指數報４３２１，跌５點或０﹒１３％；主板成交２９４﹒２５億

元。

上證綜合指數報３２８５，升３點或０﹒１％，成交１９３２﹒８４億元人民幣。

深證成份指數報１２４７２，跌１點或０﹒０１％，成交１１７８﹒６億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒１６９ 變動 －２１﹒７６％

最高價 ０﹒２２５ 最低價 ０﹒１６９

成交股數 １４４１﹒２萬股 成交金額 ２８２﹒８８萬

１０天平均 ０﹒１９４ 歷史波幅％ １２５﹒７９９

２０天平均 ０﹒２０２ 加權平均價 ０﹒１９６

５０天平均 ０﹒１９９ ＲＳＩ１４ ５１﹒６１８

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股份狀態：跌穿５０天線，創５２周新低；主動買沽比率２５：７５，資金淨主動賣出

１４０﹒１６萬元



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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北大資源（００６１８） ０﹒１６９ －２１﹒７６

新地（０００１６） ９５﹒９００ ＋０﹒０５

中海外（００６８８） １９﹒７４０ －１﹒１０

旭輝控股集團（００８８４） １﹒９００ ＋１﹒０６

龍湖（００９６０） ２１﹒０５０ －４﹒７５

潤地（０１１０９） ２９﹒７００ －２﹒４６

長實（０１１１３） ５４﹒４５０ －０﹒６４

建發國際集團（０１９０８） １７﹒０００ ＋０﹒２４

碧桂園（０２００７） ２﹒３５０ －１﹒２６

萬科企業（０２２０２） １３﹒９００ ＋０﹒５８

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（ｅｄ）

