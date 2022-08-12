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00618 北大資源
即時 按盤價 跌0.133 -0.083 (-38.426%)
大手異動

12/08/2022 10:42

《異動股》北大資源跌近２２％失守５０天線，報０﹒１６９元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》北大資源（００６１８）跌２１﹒７６％，報０﹒１６９元，
跌穿５０天線（０﹒１９９元），最低價０﹒１６９元，創５２周新低，最高價０﹒２２５元；
成交１４４１﹒２萬股，成交金額２８２﹒８８萬元；主動買沽比率２５：７５，資金淨主動賣
出１４０﹒１６萬元。現時最大淨被動買入券商為滙豐證券經紀，金額１５﹒９９萬元，加權平
均成交價０﹒２０４元；現時最大淨被動賣出券商為美銀，金額９﹒６８萬元，加權平均成交價
０﹒１９８元。
　　現時，恒生指數報２００６７，跌１４點或０﹒０７％；恒生中國企業指數報６８２０，跌
２點或０﹒０４％；恒生科技指數報４３２１，跌５點或０﹒１３％；主板成交２９４﹒２５億
元。
　　上證綜合指數報３２８５，升３點或０﹒１％，成交１９３２﹒８４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７２，跌１點或０﹒０１％，成交１１７８﹒６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒１６９　變動　　　　－２１﹒７６％
　　最高價　　　　　　０﹒２２５　最低價　　　　　０﹒１６９
　　成交股數　　１４４１﹒２萬股　成交金額　　２８２﹒８８萬
　　１０天平均　　　　０﹒１９４　歷史波幅％　１２５﹒７９９
　　２０天平均　　　　０﹒２０２　加權平均價　　　０﹒１９６
　　５０天平均　　　　０﹒１９９　ＲＳＩ１４　　５１﹒６１８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿５０天線，創５２周新低；主動買沽比率２５：７５，資金淨主動賣出
１４０﹒１６萬元
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　北大資源（００６１８）　　　　０﹒１６９　－２１﹒７６
　　新地（０００１６）　　　　　９５﹒９００　　＋０﹒０５
　　中海外（００６８８）　　　　１９﹒７４０　　－１﹒１０
　　旭輝控股集團（００８８４）　　１﹒９００　　＋１﹒０６
　　龍湖（００９６０）　　　　　２１﹒０５０　　－４﹒７５
　　潤地（０１１０９）　　　　　２９﹒７００　　－２﹒４６
　　長實（０１１１３）　　　　　５４﹒４５０　　－０﹒６４
　　建發國際集團（０１９０８）　１７﹒０００　　＋０﹒２４
　　碧桂園（０２００７）　　　　　２﹒３５０　　－１﹒２６
　　萬科企業（０２２０２）　　　１３﹒９００　　＋０﹒５８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 16:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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