《異動股》半新股檸萌影視升逾２２％破頂，報３２﹒７元

《經濟通通訊社１２日專訊》半新股檸萌影視（０９８５７）升２２﹒０１％，報３２﹒７

元，最高價３２﹒７５元，創上市新高，最低價２６﹒８元；成交２４﹒９５萬股，成交金額

７３１﹒８６萬元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入２３１﹒７萬元。現時最大淨被

動買入券商為巴克萊亞洲，金額３６﹒０３萬元，加權平均成交價２９﹒９４４元；現時最大淨

被動賣出券商為哈富證券，金額５５﹒０７萬元，加權平均成交價２９﹒２４３元。該股一手

１００股，ＩＰＯ投資者如持貨至今，不考慮交易費用，每手帳面賺４９５元。

現時，恒生指數報２００６６，跌１５點或０﹒０８％；恒生中國企業指數報６８１８，跌

５點或０﹒０７％；恒生科技指數報４３１８，跌７點或０﹒１８％；主板成交３０２﹒２３億

元。

上證綜合指數報３２８４，升３點或０﹒０９％，成交１９９０﹒８７億元人民幣。

深證成份指數報１２４７０，跌３點或０﹒０３％，成交１２１２﹒０１億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 ３２﹒７００ 變動 ＋２２﹒０１％

最高價 ３２﹒７５０ 最低價 ２６﹒８００

成交股數 ２４﹒９５萬股 成交金額 ７３１﹒８６萬

１０天平均 － 歷史波幅％ －

２０天平均 － 加權平均價 ２９﹒３３３

５０天平均 － ＲＳＩ１４ －

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：創上市新高；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入２３１﹒７萬元



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

檸萌影視（０９８５７） ３２﹒７００ ＋２２﹒０１

數字王國（００５４７） ０﹒４３０ 無升跌

歡喜傳媒（０１００３） １﹒２４０ ＋０﹒８１

阿里影業（０１０６０） ０﹒６２０ 無升跌

橙天嘉禾（０１１３２） ０﹒０７４ ＋２﹒７８

貓眼娛樂（０１８９６） ６﹒９６０ ＋１﹒９０

ＩＭＡＸ ＣＨＩＮＡ（０１９７０） ６﹒９４０ －０﹒１４

稻草熊娛樂（０２１２５） １﹒８８０ －３﹒０９

ＩＴＰ ＨＯＬＤＩＮＧ－２Ｋ（０８４４６） ９﹒７９０ －１﹒２１

力天影業（０９９５８） １﹒１４０ 無升跌

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

