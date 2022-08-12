《異動股》半新股檸萌影視升逾２２％破頂，報３２﹒７元

《經濟通通訊社１２日專訊》半新股檸萌影視（０９８５７）升２２﹒０１％，報３２﹒７
元，最高價３２﹒７５元，創上市新高，最低價２６﹒８元；成交２４﹒９５萬股，成交金額
７３１﹒８６萬元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入２３１﹒７萬元。現時最大淨被
動買入券商為巴克萊亞洲，金額３６﹒０３萬元，加權平均成交價２９﹒９４４元；現時最大淨
被動賣出券商為哈富證券，金額５５﹒０７萬元，加權平均成交價２９﹒２４３元。該股一手
１００股，ＩＰＯ投資者如持貨至今，不考慮交易費用，每手帳面賺４９５元。
現時，恒生指數報２００６６，跌１５點或０﹒０８％；恒生中國企業指數報６８１８，跌
５點或０﹒０７％；恒生科技指數報４３１８，跌７點或０﹒１８％；主板成交３０２﹒２３億
元。
上證綜合指數報３２８４，升３點或０﹒０９％，成交１９９０﹒８７億元人民幣。
深證成份指數報１２４７０，跌３點或０﹒０３％，成交１２１２﹒０１億元人民幣。
基本資料
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現價 ３２﹒７００ 變動 ＋２２﹒０１％
最高價 ３２﹒７５０ 最低價 ２６﹒８００
成交股數 ２４﹒９５萬股 成交金額 ７３１﹒８６萬
１０天平均 － 歷史波幅％ －
２０天平均 － 加權平均價 ２９﹒３３３
５０天平均 － ＲＳＩ１４ －
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股份狀態：創上市新高；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入２３１﹒７萬元
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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檸萌影視（０９８５７） ３２﹒７００ ＋２２﹒０１
數字王國（００５４７） ０﹒４３０ 無升跌
歡喜傳媒（０１００３） １﹒２４０ ＋０﹒８１
阿里影業（０１０６０） ０﹒６２０ 無升跌
橙天嘉禾（０１１３２） ０﹒０７４ ＋２﹒７８
貓眼娛樂（０１８９６） ６﹒９６０ ＋１﹒９０
ＩＭＡＸ ＣＨＩＮＡ（０１９７０） ６﹒９４０ －０﹒１４
稻草熊娛樂（０２１２５） １﹒８８０ －３﹒０９
ＩＴＰ ＨＯＬＤＩＮＧ－２Ｋ（０８４４６） ９﹒７９０ －１﹒２１
力天影業（０９９５８） １﹒１４０ 無升跌
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（ｅｄ）
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