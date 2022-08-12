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09857 檸萌影視
即時 按盤價 升29.000 +2.200 (+8.209%)
大手異動

12/08/2022 10:47

《異動股》半新股檸萌影視升逾２２％破頂，報３２﹒７元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》半新股檸萌影視（０９８５７）升２２﹒０１％，報３２﹒７
元，最高價３２﹒７５元，創上市新高，最低價２６﹒８元；成交２４﹒９５萬股，成交金額
７３１﹒８６萬元；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入２３１﹒７萬元。現時最大淨被
動買入券商為巴克萊亞洲，金額３６﹒０３萬元，加權平均成交價２９﹒９４４元；現時最大淨
被動賣出券商為哈富證券，金額５５﹒０７萬元，加權平均成交價２９﹒２４３元。該股一手
１００股，ＩＰＯ投資者如持貨至今，不考慮交易費用，每手帳面賺４９５元。
　　現時，恒生指數報２００６６，跌１５點或０﹒０８％；恒生中國企業指數報６８１８，跌
５點或０﹒０７％；恒生科技指數報４３１８，跌７點或０﹒１８％；主板成交３０２﹒２３億
元。
　　上證綜合指數報３２８４，升３點或０﹒０９％，成交１９９０﹒８７億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４７０，跌３點或０﹒０３％，成交１２１２﹒０１億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　３２﹒７００　變動　　　　＋２２﹒０１％
　　最高價　　　　３２﹒７５０　最低價　　　　２６﹒８００
　　成交股數　　２４﹒９５萬股　成交金額　　７３１﹒８６萬
　　１０天平均　　　　　　　－　歷史波幅％　　　　　　　－
　　２０天平均　　　　　　　－　加權平均價　　２９﹒３３３
　　５０天平均　　　　　　　－　ＲＳＩ１４　　　　　　　－
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　股份狀態：創上市新高；主動買沽比率６７：３３，資金淨主動買入２３１﹒７萬元
　
　　　　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　檸萌影視（０９８５７）　　　　　　　　　　　３２﹒７００　＋２２﹒０１
　　數字王國（００５４７）　　　　　　　　　　　　０﹒４３０　　　　無升跌
　　歡喜傳媒（０１００３）　　　　　　　　　　　　１﹒２４０　　＋０﹒８１
　　阿里影業（０１０６０）　　　　　　　　　　　　０﹒６２０　　　　無升跌
　　橙天嘉禾（０１１３２）　　　　　　　　　　　　０﹒０７４　　＋２﹒７８
　　貓眼娛樂（０１８９６）　　　　　　　　　　　　６﹒９６０　　＋１﹒９０
　　ＩＭＡＸ　ＣＨＩＮＡ（０１９７０）　　　　　　６﹒９４０　　－０﹒１４
　　稻草熊娛樂（０２１２５）　　　　　　　　　　　１﹒８８０　　－３﹒０９
　　ＩＴＰ　ＨＯＬＤＩＮＧ－２Ｋ（０８４４６）　　９﹒７９０　　－１﹒２１
　　力天影業（０９９５８）　　　　　　　　　　　　１﹒１４０　　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 16:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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