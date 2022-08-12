  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
極速報價  |  詳細報價  |  互動圖表  |  成交  |  新聞  |  評論NEW  |  影片NEW  |  相關證券  |  公司資料  |  派息  |  賣空
00883 中國海洋石油
即時 按盤價 升10.000 +0.240 (+2.459%)
大手異動

12/08/2022 10:56

《異動股》中海油升近３％突破１００天線，報１０﹒０４元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中海油（００８８３）升２﹒８７％，報１０﹒０４元，升穿
１００天線（９﹒９７元），最高價１０﹒０６元，最低價９﹒８４元；成交２８１９﹒５１萬
股，成交金額２﹒８億元；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入１﹒１１億元。現時最大
淨被動買入券商為中信里昂證券，金額７９５﹒５５萬元，加權平均成交價９﹒９６元；現時最
大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額９３７﹒０２萬元，加權平均成交價９﹒９６６元。以
現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒９１％。
　　現時，恒生指數報２０１１３，升３１點或０﹒１６％；恒生中國企業指數報６８４０，升
１７點或０﹒２５％；恒生科技指數報４３４２，升１５點或０﹒３７％；主板成交
３２０﹒０７億元。
　　上證綜合指數報３２８７，升５點或０﹒１７％，成交２０９５﹒９６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４９０，升１５點或０﹒１３％，成交１２７８﹒５９億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　１０﹒０４０　變動　　　　＋２﹒８７％
　　最高價　　　　　　１０﹒０６０　最低價　　　　９﹒８４０
　　成交股數　　２８１９﹒５１萬股　成交金額　　　　２﹒８億
　　１０天平均　　　　　９﹒７２６　歷史波幅％　２９﹒４０７
　　２０天平均　　　　　９﹒８２６　加權平均價　　９﹒９４７
　　５０天平均　　　　１０﹒１５３　ＲＳＩ１４　５４﹒８５２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入１﹒１１億元；暫連升
２日，累計升幅４﹒９１％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中海油（００８８３）　　　　１０﹒０４０　＋２﹒８７
　　上石化（００３３８）　　　　　１﹒２７０　＋２﹒４２
　　中石化（００３８６）　　　　　３﹒７２０　＋１﹒６４
　　山東墨龍（００５６８）　　　　３﹒０００　＋０﹒６７
　　中石油（００８５７）　　　　　３﹒５１０　＋０﹒８６
　　中石化油服（０１０３３）　　　０﹒５７０　＋３﹒６４
　　中煉化（０２３８６）　　　　　３﹒４００　＋３﹒０３
　　中海油服（０２８８３）　　　　７﹒４５０　＋３﹒０４
　　Ｆ三星原油期（０３１７５）　　７﹒３８５　＋２﹒２９
　　中海油化（０３９８３）　　　　２﹒２２０　＋３﹒２６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回大手異動

下一篇新聞︰05/08/2022 10:04  《異動股》大凌集團等３家公司上午１０：０３異動

其他大手異動
More

05/08/2022 09:25  《異動股》油價跌穿９０美元，中石油（８５７）開跌逾１％

02/08/2022 09:32  《異動股》金力永磁等５家公司上午９：３１異動

02/08/2022 09:24  《異動股》紐油試穿９３美元，三桶油低開，中海油跌逾２％

26/07/2022 13:08  《異動股》中海油升逾３％突破１００天線，報１０﹒０８元

26/07/2022 09:39  《異動股》中海油（８８３）升逾２％，美議息前夕油價彈２％

備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 16:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【DIVA Channel】賞《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》

【訂閱有賞】賞KFC $20電子現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金