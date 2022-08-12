《異動股》中海油升近３％突破１００天線，報１０﹒０４元

《經濟通通訊社１２日專訊》中海油（００８８３）升２﹒８７％，報１０﹒０４元，升穿
１００天線（９﹒９７元），最高價１０﹒０６元，最低價９﹒８４元；成交２８１９﹒５１萬
股，成交金額２﹒８億元；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入１﹒１１億元。現時最大
淨被動買入券商為中信里昂證券，金額７９５﹒５５萬元，加權平均成交價９﹒９６元；現時最
大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額９３７﹒０２萬元，加權平均成交價９﹒９６６元。以
現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒９１％。
現時，恒生指數報２０１１３，升３１點或０﹒１６％；恒生中國企業指數報６８４０，升
１７點或０﹒２５％；恒生科技指數報４３４２，升１５點或０﹒３７％；主板成交
３２０﹒０７億元。
上證綜合指數報３２８７，升５點或０﹒１７％，成交２０９５﹒９６億元人民幣。
深證成份指數報１２４９０，升１５點或０﹒１３％，成交１２７８﹒５９億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 １０﹒０４０ 變動 ＋２﹒８７％
最高價 １０﹒０６０ 最低價 ９﹒８４０
成交股數 ２８１９﹒５１萬股 成交金額 ２﹒８億
１０天平均 ９﹒７２６ 歷史波幅％ ２９﹒４０７
２０天平均 ９﹒８２６ 加權平均價 ９﹒９４７
５０天平均 １０﹒１５３ ＲＳＩ１４ ５４﹒８５２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入１﹒１１億元；暫連升
２日，累計升幅４﹒９１％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中海油（００８８３） １０﹒０４０ ＋２﹒８７
上石化（００３３８） １﹒２７０ ＋２﹒４２
中石化（００３８６） ３﹒７２０ ＋１﹒６４
山東墨龍（００５６８） ３﹒０００ ＋０﹒６７
中石油（００８５７） ３﹒５１０ ＋０﹒８６
中石化油服（０１０３３） ０﹒５７０ ＋３﹒６４
中煉化（０２３８６） ３﹒４００ ＋３﹒０３
中海油服（０２８８３） ７﹒４５０ ＋３﹒０４
Ｆ三星原油期（０３１７５） ７﹒３８５ ＋２﹒２９
中海油化（０３９８３） ２﹒２２０ ＋３﹒２６
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動