《異動股》中海油升近３％突破１００天線，報１０﹒０４元

《經濟通通訊社１２日專訊》中海油（００８８３）升２﹒８７％，報１０﹒０４元，升穿

１００天線（９﹒９７元），最高價１０﹒０６元，最低價９﹒８４元；成交２８１９﹒５１萬

股，成交金額２﹒８億元；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入１﹒１１億元。現時最大

淨被動買入券商為中信里昂證券，金額７９５﹒５５萬元，加權平均成交價９﹒９６元；現時最

大淨被動賣出券商為中銀國際證券，金額９３７﹒０２萬元，加權平均成交價９﹒９６６元。以

現價計，該股暫連升２日，累計升幅４﹒９１％。

現時，恒生指數報２０１１３，升３１點或０﹒１６％；恒生中國企業指數報６８４０，升

１７點或０﹒２５％；恒生科技指數報４３４２，升１５點或０﹒３７％；主板成交

３２０﹒０７億元。

上證綜合指數報３２８７，升５點或０﹒１７％，成交２０９５﹒９６億元人民幣。

深證成份指數報１２４９０，升１５點或０﹒１３％，成交１２７８﹒５９億元人民幣。



基本資料

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現價 １０﹒０４０ 變動 ＋２﹒８７％

最高價 １０﹒０６０ 最低價 ９﹒８４０

成交股數 ２８１９﹒５１萬股 成交金額 ２﹒８億

１０天平均 ９﹒７２６ 歷史波幅％ ２９﹒４０７

２０天平均 ９﹒８２６ 加權平均價 ９﹒９４７

５０天平均 １０﹒１５３ ＲＳＩ１４ ５４﹒８５２

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股份狀態：升穿１００天線；主動買沽比率７０：３０，資金淨主動買入１﹒１１億元；暫連升

２日，累計升幅４﹒９１％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中海油（００８８３） １０﹒０４０ ＋２﹒８７

上石化（００３３８） １﹒２７０ ＋２﹒４２

中石化（００３８６） ３﹒７２０ ＋１﹒６４

山東墨龍（００５６８） ３﹒０００ ＋０﹒６７

中石油（００８５７） ３﹒５１０ ＋０﹒８６

中石化油服（０１０３３） ０﹒５７０ ＋３﹒６４

中煉化（０２３８６） ３﹒４００ ＋３﹒０３

中海油服（０２８８３） ７﹒４５０ ＋３﹒０４

Ｆ三星原油期（０３１７５） ７﹒３８５ ＋２﹒２９

中海油化（０３９８３） ２﹒２２０ ＋３﹒２６

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（ｅｄ）

