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08161 醫匯集團
即時 按盤價 跌0.031 -0.003 (-8.824%)
大手異動

12/08/2022 11:47

《異動股》醫匯集團挫近２１％穿１０天線兼創新低

　　《經濟通通訊社１２日專訊》醫匯集團（０８１６１）跌２０﹒５９％，報０﹒０２７元，
跌穿１０天線（０﹒０３３元），最低價０﹒０２６元，創上市新低，最高價０﹒０３４元；成
交２０萬股，成交金額６３００元；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出６３００元。現
時最大淨被動買入券商為廣發証券（香港）經紀，金額３４００元，加權平均成交價０﹒０３４
元。
　　現時，恒生指數報２０１１６，升３３點或０﹒１７％；恒生中國企業指數報６８４０，升
１７點或０﹒２５％；恒生科技指數報４３３７，升１０點或０﹒２５％；主板成交
３７８﹒４７億元。
　　上證綜合指數報３２７６，跌５點或０﹒１６％，成交２４９１﹒５１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４４４，跌２９點或０﹒２３％，成交１５１４﹒６６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　０﹒０２７　變動　　　　－２０﹒５９％
　　最高價　　　０﹒０３４　最低價　　　　　０﹒０２６
　　成交股數　　　２０萬股　成交金額　　　　　６３００
　　１０天平均　０﹒０３３　歷史波幅％　１４５﹒７１６
　　２０天平均　０﹒０３６　加權平均價　　　０﹒０３２
　　５０天平均　０﹒０４１　ＲＳＩ１４　　３２﹒０１９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿１０天線，創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出６３００元
　
（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 16:59
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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