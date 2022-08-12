《異動股》醫匯集團挫近２１％穿１０天線兼創新低

《經濟通通訊社１２日專訊》醫匯集團（０８１６１）跌２０﹒５９％，報０﹒０２７元，
跌穿１０天線（０﹒０３３元），最低價０﹒０２６元，創上市新低，最高價０﹒０３４元；成
交２０萬股，成交金額６３００元；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出６３００元。現
時最大淨被動買入券商為廣發証券（香港）經紀，金額３４００元，加權平均成交價０﹒０３４
元。
現時，恒生指數報２０１１６，升３３點或０﹒１７％；恒生中國企業指數報６８４０，升
１７點或０﹒２５％；恒生科技指數報４３３７，升１０點或０﹒２５％；主板成交
３７８﹒４７億元。
上證綜合指數報３２７６，跌５點或０﹒１６％，成交２４９１﹒５１億元人民幣。
深證成份指數報１２４４４，跌２９點或０﹒２３％，成交１５１４﹒６６億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０２７ 變動 －２０﹒５９％
最高價 ０﹒０３４ 最低價 ０﹒０２６
成交股數 ２０萬股 成交金額 ６３００
１０天平均 ０﹒０３３ 歷史波幅％ １４５﹒７１６
２０天平均 ０﹒０３６ 加權平均價 ０﹒０３２
５０天平均 ０﹒０４１ ＲＳＩ１４ ３２﹒０１９
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股份狀態：跌穿１０天線，創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出６３００元
（ｅｄ）
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