《異動股》醫匯集團挫近２１％穿１０天線兼創新低

《經濟通通訊社１２日專訊》醫匯集團（０８１６１）跌２０﹒５９％，報０﹒０２７元，

跌穿１０天線（０﹒０３３元），最低價０﹒０２６元，創上市新低，最高價０﹒０３４元；成

交２０萬股，成交金額６３００元；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出６３００元。現

時最大淨被動買入券商為廣發証券（香港）經紀，金額３４００元，加權平均成交價０﹒０３４

元。

現時，恒生指數報２０１１６，升３３點或０﹒１７％；恒生中國企業指數報６８４０，升

１７點或０﹒２５％；恒生科技指數報４３３７，升１０點或０﹒２５％；主板成交

３７８﹒４７億元。

上證綜合指數報３２７６，跌５點或０﹒１６％，成交２４９１﹒５１億元人民幣。

深證成份指數報１２４４４，跌２９點或０﹒２３％，成交１５１４﹒６６億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０２７ 變動 －２０﹒５９％

最高價 ０﹒０３４ 最低價 ０﹒０２６

成交股數 ２０萬股 成交金額 ６３００

１０天平均 ０﹒０３３ 歷史波幅％ １４５﹒７１６

２０天平均 ０﹒０３６ 加權平均價 ０﹒０３２

５０天平均 ０﹒０４１ ＲＳＩ１４ ３２﹒０１９

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股份狀態：跌穿１０天線，創上市新低；主動買沽比率０：１００，資金淨主動賣出６３００元



（ｅｄ）

