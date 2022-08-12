《異動股》舜宇光學科技（２３８２）升逾３％，報１２５﹒３元

《經濟通通訊社１２日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）升３﹒１３％，報１２５﹒３元

，最高價１２５﹒３元，創１個月新高，最低價１２０﹒８元；成交５０５﹒６７萬股，成交金

額６﹒２５億元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１﹒７８億元。現時最大淨被動買

入券商為瑞士信貸證券香港，金額４２７２﹒３４萬元，加權平均成交價１２３﹒６６８元；現

時最大淨被動賣出券商為ＡＢＮ ＡＭＲＯ ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ，金額３６５２﹒７１萬

元，加權平均成交價１２３﹒５９２元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１２﹒５８％。

現時，恒生指數報２０１５４，升７１點或０﹒３６％；恒生中國企業指數報６８５８，升

３５點或０﹒５１％；恒生科技指數報４３５４，升２７點或０﹒６３％；主板成交

３８９﹒６８億元。

上證綜合指數報３２７６，跌５點或０﹒１６％，成交２４９１﹒５１億元人民幣。

深證成份指數報１２４４４，跌２９點或０﹒２３％，成交１５１４﹒６６億元人民幣。



基本資料

＝＝＝＝



－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

現價 １２５﹒３００ 變動 ＋３﹒１３％

最高價 １２５﹒３００ 最低價 １２０﹒８００

成交股數 ５０５﹒６７萬股 成交金額 ６﹒２５億

１０天平均 １１４﹒３１０ 歷史波幅％ ５９﹒１７１

２０天平均 １１１﹒５００ 加權平均價 １２３﹒５３２

５０天平均 １１４﹒８６６ ＲＳＩ１４ ６１﹒７９１

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１﹒７８億元；暫連升２

日，累計升幅１２﹒５８％



表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

舜宇光學科技（０２３８２） １２５﹒３００ ＋３﹒１３

賽晶科技（００５８０） ２﹒４６０ －０﹒４０

偉志控股（０１３０５） １﹒３９０ －３﹒４７

高偉電子（０１４１５） １５﹒９８０ －３﹒７３

丘鈦科技（０１４７８） ４﹒７５０ －２﹒０６

檳傑科達（０１６６５） ０﹒８８０ ＋２﹒３３

匯聚科技（０１７２９） ２﹒２６０ ＋０﹒８９

瑞聲科技（０２０１８） １５﹒１６０ ＋０﹒１３

威勝控股（０３３９３） ２﹒６３０ ＋１﹒５４

光麗科技（０６０３６） ０﹒３９５ ＋８﹒２２

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｄ）

