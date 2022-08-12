《異動股》舜宇光學科技（２３８２）升逾３％，報１２５﹒３元

《經濟通通訊社１２日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）升３﹒１３％，報１２５﹒３元
，最高價１２５﹒３元，創１個月新高，最低價１２０﹒８元；成交５０５﹒６７萬股，成交金
額６﹒２５億元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１﹒７８億元。現時最大淨被動買
入券商為瑞士信貸證券香港，金額４２７２﹒３４萬元，加權平均成交價１２３﹒６６８元；現
時最大淨被動賣出券商為ＡＢＮ ＡＭＲＯ ＣＬＥＡＲＩＮＧ ＨＫ，金額３６５２﹒７１萬
元，加權平均成交價１２３﹒５９２元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１２﹒５８％。
現時，恒生指數報２０１５４，升７１點或０﹒３６％；恒生中國企業指數報６８５８，升
３５點或０﹒５１％；恒生科技指數報４３５４，升２７點或０﹒６３％；主板成交
３８９﹒６８億元。
上證綜合指數報３２７６，跌５點或０﹒１６％，成交２４９１﹒５１億元人民幣。
深證成份指數報１２４４４，跌２９點或０﹒２３％，成交１５１４﹒６６億元人民幣。
基本資料
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現價 １２５﹒３００ 變動 ＋３﹒１３％
最高價 １２５﹒３００ 最低價 １２０﹒８００
成交股數 ５０５﹒６７萬股 成交金額 ６﹒２５億
１０天平均 １１４﹒３１０ 歷史波幅％ ５９﹒１７１
２０天平均 １１１﹒５００ 加權平均價 １２３﹒５３２
５０天平均 １１４﹒８６６ ＲＳＩ１４ ６１﹒７９１
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股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１﹒７８億元；暫連升２
日，累計升幅１２﹒５８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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舜宇光學科技（０２３８２） １２５﹒３００ ＋３﹒１３
賽晶科技（００５８０） ２﹒４６０ －０﹒４０
偉志控股（０１３０５） １﹒３９０ －３﹒４７
高偉電子（０１４１５） １５﹒９８０ －３﹒７３
丘鈦科技（０１４７８） ４﹒７５０ －２﹒０６
檳傑科達（０１６６５） ０﹒８８０ ＋２﹒３３
匯聚科技（０１７２９） ２﹒２６０ ＋０﹒８９
瑞聲科技（０２０１８） １５﹒１６０ ＋０﹒１３
威勝控股（０３３９３） ２﹒６３０ ＋１﹒５４
光麗科技（０６０３６） ０﹒３９５ ＋８﹒２２
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（ｅｄ）
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