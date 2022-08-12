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02382 舜宇光學科技
即時 按盤價 升123.200 +1.700 (+1.399%)
大手異動

12/08/2022 11:57

《異動股》舜宇光學科技（２３８２）升逾３％，報１２５﹒３元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》舜宇光學科技（０２３８２）升３﹒１３％，報１２５﹒３元
，最高價１２５﹒３元，創１個月新高，最低價１２０﹒８元；成交５０５﹒６７萬股，成交金
額６﹒２５億元；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１﹒７８億元。現時最大淨被動買
入券商為瑞士信貸證券香港，金額４２７２﹒３４萬元，加權平均成交價１２３﹒６６８元；現
時最大淨被動賣出券商為ＡＢＮ　ＡＭＲＯ　ＣＬＥＡＲＩＮＧ　ＨＫ，金額３６５２﹒７１萬
元，加權平均成交價１２３﹒５９２元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅１２﹒５８％。
　　現時，恒生指數報２０１５４，升７１點或０﹒３６％；恒生中國企業指數報６８５８，升
３５點或０﹒５１％；恒生科技指數報４３５４，升２７點或０﹒６３％；主板成交
３８９﹒６８億元。
　　上證綜合指數報３２７６，跌５點或０﹒１６％，成交２４９１﹒５１億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４４４，跌２９點或０﹒２３％，成交１５１４﹒６６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　１２５﹒３００　變動　　　　　＋３﹒１３％
　　最高價　　　　１２５﹒３００　最低價　　　１２０﹒８００
　　成交股數　　５０５﹒６７萬股　成交金額　　　　６﹒２５億
　　１０天平均　　１１４﹒３１０　歷史波幅％　　５９﹒１７１
　　２０天平均　　１１１﹒５００　加權平均價　１２３﹒５３２
　　５０天平均　　１１４﹒８６６　ＲＳＩ１４　　６１﹒７９１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：創１個月新高；主動買沽比率６５：３５，資金淨主動買入１﹒７８億元；暫連升２
日，累計升幅１２﹒５８％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學科技（０２３８２）　１２５﹒３００　＋３﹒１３
　　賽晶科技（００５８０）　　　　　２﹒４６０　－０﹒４０
　　偉志控股（０１３０５）　　　　　１﹒３９０　－３﹒４７
　　高偉電子（０１４１５）　　　　１５﹒９８０　－３﹒７３
　　丘鈦科技（０１４７８）　　　　　４﹒７５０　－２﹒０６
　　檳傑科達（０１６６５）　　　　　０﹒８８０　＋２﹒３３
　　匯聚科技（０１７２９）　　　　　２﹒２６０　＋０﹒８９
　　瑞聲科技（０２０１８）　　　　１５﹒１６０　＋０﹒１３
　　威勝控股（０３３９３）　　　　　２﹒６３０　＋１﹒５４
　　光麗科技（０６０３６）　　　　　０﹒３９５　＋８﹒２２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 17:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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