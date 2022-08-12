《經濟通通訊社１２日專訊》思摩爾（０６９６９）於１：００ｐｍ錄得１手１８０萬股交
叉盤，每股造１７﹒６元，較上日收市價低０﹒５６％，涉資３１６８萬元。
思摩爾現價跌０﹒４５％，報１７﹒６２元；成交３２４﹒９６萬股，成交金額
５７０９﹒５２萬元，主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入２８０﹒６５萬元。（ｒｗ）
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12/08/2022 13:01
《大手成交》思摩爾一手１８０萬股交叉盤，涉資３１６８萬元
《經濟通通訊社１２日專訊》思摩爾（０６９６９）於１：００ｐｍ錄得１手１８０萬股交
叉盤，每股造１７﹒６元，較上日收市價低０﹒５６％，涉資３１６８萬元。
思摩爾現價跌０﹒４５％，報１７﹒６２元；成交３２４﹒９６萬股，成交金額
５７０９﹒５２萬元，主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入２８０﹒６５萬元。（ｒｗ）
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|即時報價更新時間為 12/08/2022 17:00
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