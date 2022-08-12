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06969 思摩爾國際
即時 按盤價 不變17.700 0.000 (0.000%)
大手異動

12/08/2022 13:01

《大手成交》思摩爾一手１８０萬股交叉盤，涉資３１６８萬元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》思摩爾（０６９６９）於１：００ｐｍ錄得１手１８０萬股交
叉盤，每股造１７﹒６元，較上日收市價低０﹒５６％，涉資３１６８萬元。
　　思摩爾現價跌０﹒４５％，報１７﹒６２元；成交３２４﹒９６萬股，成交金額
５７０９﹒５２萬元，主動買沽比率５６：４４，資金淨主動買入２８０﹒６５萬元。（ｒｗ）

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備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 17:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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