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02323 融科控股
即時 按盤價 跌0.086 -0.044 (-33.846%)
大手異動

12/08/2022 13:07

《異動股》融科控股跌近４２％失守２０天線，報０﹒０７６元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》融科控股（０２３２３）跌４１﹒５４％，報０﹒０７６元，
跌穿２０天線（０﹒１１８元），最低價０﹒０７６元，最高價０﹒１２８元；成交
９３２６﹒６萬股，成交金額８９８﹒６２萬元；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出
３８２﹒６９萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額１９﹒７７萬元，加權平均
成交價０﹒０９２元；現時最大淨被動賣出券商為佳富達證券，金額３１﹒３５萬元，加權平均
成交價０﹒１２元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅５２﹒８％。
　　現時，恒生指數報２０１９５，升１１３點或０﹒５６％；恒生中國企業指數報６８７２，
升４９點或０﹒７２％；恒生科技指數報４３６１，升３４點或０﹒７９％；主板成交
４１４﹒２３億元。
　　上證綜合指數報３２８０，跌不足１點，成交２５８７﹒３５億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４５４，跌１９點或０﹒１５％，成交１５６７﹒４６億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　０﹒０７６　變動　　　　－４１﹒５４％
　　最高價　　　　　　０﹒１２８　最低價　　　　　０﹒０７６
　　成交股數　　９３２６﹒６萬股　成交金額　　８９８﹒６２萬
　　１０天平均　　　　０﹒１４１　歷史波幅％　３１３﹒５６３
　　２０天平均　　　　０﹒１１８　加權平均價　　　０﹒０９６
　　５０天平均　　　　０﹒２４６　ＲＳＩ１４　　３７﹒３２８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出３８２﹒６９萬元；暫連
跌４日，累計跌幅５２﹒８％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　融科控股（０２３２３）　　　　０﹒０７６　－４１﹒５４
　　建滔集團（００１４８）　　　２３﹒４００　　＋０﹒８６
　　京城機電股份（００１８７）　　３﹒８５０　　＋０﹒２６
　　力勁科技（００５５８）　　　１３﹒７４０　　＋１﹒１８
　　億和控股（００８３８）　　　　１﹒８２０　　＋０﹒５５
　　信義玻璃（００８６８）　　　１５﹒５６０　　＋２﹒３７
　　洛陽玻璃股份（０１１０８）　１３﹒７００　　－２﹒７０
　　海天國際（０１８８２）　　　１８﹒５２０　　＋０﹒５４
　　建滔積層板（０１８８８）　　　７﹒３３０　　＋１﹒１０
　　信懇智能（０１９６７）　　　３８﹒９００　　＋２﹒１０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 17:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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