《異動股》融科控股跌近４２％失守２０天線，報０﹒０７６元

《經濟通通訊社１２日專訊》融科控股（０２３２３）跌４１﹒５４％，報０﹒０７６元，

跌穿２０天線（０﹒１１８元），最低價０﹒０７６元，最高價０﹒１２８元；成交

９３２６﹒６萬股，成交金額８９８﹒６２萬元；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出

３８２﹒６９萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額１９﹒７７萬元，加權平均

成交價０﹒０９２元；現時最大淨被動賣出券商為佳富達證券，金額３１﹒３５萬元，加權平均

成交價０﹒１２元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅５２﹒８％。

現時，恒生指數報２０１９５，升１１３點或０﹒５６％；恒生中國企業指數報６８７２，

升４９點或０﹒７２％；恒生科技指數報４３６１，升３４點或０﹒７９％；主板成交

４１４﹒２３億元。

上證綜合指數報３２８０，跌不足１點，成交２５８７﹒３５億元人民幣。

深證成份指數報１２４５４，跌１９點或０﹒１５％，成交１５６７﹒４６億元人民幣。



基本資料

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現價 ０﹒０７６ 變動 －４１﹒５４％

最高價 ０﹒１２８ 最低價 ０﹒０７６

成交股數 ９３２６﹒６萬股 成交金額 ８９８﹒６２萬

１０天平均 ０﹒１４１ 歷史波幅％ ３１３﹒５６３

２０天平均 ０﹒１１８ 加權平均價 ０﹒０９６

５０天平均 ０﹒２４６ ＲＳＩ１４ ３７﹒３２８

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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出３８２﹒６９萬元；暫連

跌４日，累計跌幅５２﹒８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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融科控股（０２３２３） ０﹒０７６ －４１﹒５４

建滔集團（００１４８） ２３﹒４００ ＋０﹒８６

京城機電股份（００１８７） ３﹒８５０ ＋０﹒２６

力勁科技（００５５８） １３﹒７４０ ＋１﹒１８

億和控股（００８３８） １﹒８２０ ＋０﹒５５

信義玻璃（００８６８） １５﹒５６０ ＋２﹒３７

洛陽玻璃股份（０１１０８） １３﹒７００ －２﹒７０

海天國際（０１８８２） １８﹒５２０ ＋０﹒５４

建滔積層板（０１８８８） ７﹒３３０ ＋１﹒１０

信懇智能（０１９６７） ３８﹒９００ ＋２﹒１０

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（ｅｄ）

