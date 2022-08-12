《異動股》融科控股跌近４２％失守２０天線，報０﹒０７６元

《經濟通通訊社１２日專訊》融科控股（０２３２３）跌４１﹒５４％，報０﹒０７６元，
跌穿２０天線（０﹒１１８元），最低價０﹒０７６元，最高價０﹒１２８元；成交
９３２６﹒６萬股，成交金額８９８﹒６２萬元；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出
３８２﹒６９萬元。現時最大淨被動買入券商為富途證券國際，金額１９﹒７７萬元，加權平均
成交價０﹒０９２元；現時最大淨被動賣出券商為佳富達證券，金額３１﹒３５萬元，加權平均
成交價０﹒１２元。以現價計，該股暫連跌４日，累計跌幅５２﹒８％。
現時，恒生指數報２０１９５，升１１３點或０﹒５６％；恒生中國企業指數報６８７２，
升４９點或０﹒７２％；恒生科技指數報４３６１，升３４點或０﹒７９％；主板成交
４１４﹒２３億元。
上證綜合指數報３２８０，跌不足１點，成交２５８７﹒３５億元人民幣。
深證成份指數報１２４５４，跌１９點或０﹒１５％，成交１５６７﹒４６億元人民幣。
基本資料
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現價 ０﹒０７６ 變動 －４１﹒５４％
最高價 ０﹒１２８ 最低價 ０﹒０７６
成交股數 ９３２６﹒６萬股 成交金額 ８９８﹒６２萬
１０天平均 ０﹒１４１ 歷史波幅％ ３１３﹒５６３
２０天平均 ０﹒１１８ 加權平均價 ０﹒０９６
５０天平均 ０﹒２４６ ＲＳＩ１４ ３７﹒３２８
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股份狀態：跌穿２０天線；主動買沽比率２８：７２，資金淨主動賣出３８２﹒６９萬元；暫連
跌４日，累計跌幅５２﹒８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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融科控股（０２３２３） ０﹒０７６ －４１﹒５４
建滔集團（００１４８） ２３﹒４００ ＋０﹒８６
京城機電股份（００１８７） ３﹒８５０ ＋０﹒２６
力勁科技（００５５８） １３﹒７４０ ＋１﹒１８
億和控股（００８３８） １﹒８２０ ＋０﹒５５
信義玻璃（００８６８） １５﹒５６０ ＋２﹒３７
洛陽玻璃股份（０１１０８） １３﹒７００ －２﹒７０
海天國際（０１８８２） １８﹒５２０ ＋０﹒５４
建滔積層板（０１８８８） ７﹒３３０ ＋１﹒１０
信懇智能（０１９６７） ３８﹒９００ ＋２﹒１０
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（ｅｄ）
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