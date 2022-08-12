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00868 信義玻璃
即時 按盤價 升15.640 +0.440 (+2.895%)
大手異動

12/08/2022 13:20

《異動股》信義玻璃升近３％突破２０天線，報１５﹒６４元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》信義玻璃（００８６８）升２﹒８９％，報１５﹒６４元，升
穿２０天線（１５﹒４４元），最高價１５﹒６６元，最低價１５﹒１元；成交５７５﹒４５萬
股，成交金額８８４８﹒９４萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入３０６９﹒７３
萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額５０６﹒５萬元，加權平均成交價
１５﹒３１６元；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額２０６８﹒８４萬元，加權平
均成交價１５﹒３６元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒６８％。
　　現時，恒生指數報２０１５３，升７０點或０﹒３５％；恒生中國企業指數報６８５３，升
３０點或０﹒４４％；恒生科技指數報４３４７，升２０點或０﹒４７％；主板成交
４３７﹒６６億元。
　　上證綜合指數報３２７７，跌３點或０﹒１２％，成交２７３２﹒９６億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４４７，跌２６點或０﹒２１％，成交１６４８﹒０３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１５﹒６４０　變動　　　　　　＋２﹒８９％
　　最高價　　　　　１５﹒６６０　最低價　　　　　１５﹒１００
　　成交股數　　５７５﹒４５萬股　成交金額　　８８４８﹒９４萬
　　１０天平均　　　１５﹒０２６　歷史波幅％　　　４９﹒０１９
　　２０天平均　　　１５﹒４４０　加權平均價　　　１５﹒３７７
　　５０天平均　　　１６﹒７０４　ＲＳＩ１４　　　４８﹒５９８
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入３０６９﹒７３萬元；暫
連升２日，累計升幅５﹒６８％
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　信義玻璃（００８６８）　　　１５﹒６４０　　＋２﹒８９
　　建滔集團（００１４８）　　　２３﹒４００　　＋０﹒８６
　　京城機電股份（００１８７）　　３﹒８２０　　－０﹒５２
　　力勁科技（００５５８）　　　１３﹒７４０　　＋１﹒１８
　　億和控股（００８３８）　　　　１﹒８１０　　　　無升跌
　　洛陽玻璃股份（０１１０８）　１３﹒６００　　－３﹒４１
　　海天國際（０１８８２）　　　１８﹒５２０　　＋０﹒５４
　　建滔積層板（０１８８８）　　　７﹒２８０　　＋０﹒４１
　　信懇智能（０１９６７）　　　３８﹒９００　　＋２﹒１０
　　融科控股（０２３２３）　　　　０﹒０８１　－３７﹒６９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 17:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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