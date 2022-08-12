《異動股》信義玻璃升近３％突破２０天線，報１５﹒６４元

《經濟通通訊社１２日專訊》信義玻璃（００８６８）升２﹒８９％，報１５﹒６４元，升

穿２０天線（１５﹒４４元），最高價１５﹒６６元，最低價１５﹒１元；成交５７５﹒４５萬

股，成交金額８８４８﹒９４萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入３０６９﹒７３

萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額５０６﹒５萬元，加權平均成交價

１５﹒３１６元；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額２０６８﹒８４萬元，加權平

均成交價１５﹒３６元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒６８％。

現時，恒生指數報２０１５３，升７０點或０﹒３５％；恒生中國企業指數報６８５３，升

３０點或０﹒４４％；恒生科技指數報４３４７，升２０點或０﹒４７％；主板成交

４３７﹒６６億元。

上證綜合指數報３２７７，跌３點或０﹒１２％，成交２７３２﹒９６億元人民幣。

深證成份指數報１２４４７，跌２６點或０﹒２１％，成交１６４８﹒０３億元人民幣。



基本資料

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現價 １５﹒６４０ 變動 ＋２﹒８９％

最高價 １５﹒６６０ 最低價 １５﹒１００

成交股數 ５７５﹒４５萬股 成交金額 ８８４８﹒９４萬

１０天平均 １５﹒０２６ 歷史波幅％ ４９﹒０１９

２０天平均 １５﹒４４０ 加權平均價 １５﹒３７７

５０天平均 １６﹒７０４ ＲＳＩ１４ ４８﹒５９８

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入３０６９﹒７３萬元；暫

連升２日，累計升幅５﹒６８％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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信義玻璃（００８６８） １５﹒６４０ ＋２﹒８９

建滔集團（００１４８） ２３﹒４００ ＋０﹒８６

京城機電股份（００１８７） ３﹒８２０ －０﹒５２

力勁科技（００５５８） １３﹒７４０ ＋１﹒１８

億和控股（００８３８） １﹒８１０ 無升跌

洛陽玻璃股份（０１１０８） １３﹒６００ －３﹒４１

海天國際（０１８８２） １８﹒５２０ ＋０﹒５４

建滔積層板（０１８８８） ７﹒２８０ ＋０﹒４１

信懇智能（０１９６７） ３８﹒９００ ＋２﹒１０

融科控股（０２３２３） ０﹒０８１ －３７﹒６９

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（ｅｄ）

