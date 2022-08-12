《異動股》信義玻璃升近３％突破２０天線，報１５﹒６４元

《經濟通通訊社１２日專訊》信義玻璃（００８６８）升２﹒８９％，報１５﹒６４元，升
穿２０天線（１５﹒４４元），最高價１５﹒６６元，最低價１５﹒１元；成交５７５﹒４５萬
股，成交金額８８４８﹒９４萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入３０６９﹒７３
萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額５０６﹒５萬元，加權平均成交價
１５﹒３１６元；現時最大淨被動賣出券商為中信里昂證券，金額２０６８﹒８４萬元，加權平
均成交價１５﹒３６元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒６８％。
現時，恒生指數報２０１５３，升７０點或０﹒３５％；恒生中國企業指數報６８５３，升
３０點或０﹒４４％；恒生科技指數報４３４７，升２０點或０﹒４７％；主板成交
４３７﹒６６億元。
上證綜合指數報３２７７，跌３點或０﹒１２％，成交２７３２﹒９６億元人民幣。
深證成份指數報１２４４７，跌２６點或０﹒２１％，成交１６４８﹒０３億元人民幣。
基本資料
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現價 １５﹒６４０ 變動 ＋２﹒８９％
最高價 １５﹒６６０ 最低價 １５﹒１００
成交股數 ５７５﹒４５萬股 成交金額 ８８４８﹒９４萬
１０天平均 １５﹒０２６ 歷史波幅％ ４９﹒０１９
２０天平均 １５﹒４４０ 加權平均價 １５﹒３７７
５０天平均 １６﹒７０４ ＲＳＩ１４ ４８﹒５９８
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入３０６９﹒７３萬元；暫
連升２日，累計升幅５﹒６８％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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信義玻璃（００８６８） １５﹒６４０ ＋２﹒８９
建滔集團（００１４８） ２３﹒４００ ＋０﹒８６
京城機電股份（００１８７） ３﹒８２０ －０﹒５２
力勁科技（００５５８） １３﹒７４０ ＋１﹒１８
億和控股（００８３８） １﹒８１０ 無升跌
洛陽玻璃股份（０１１０８） １３﹒６００ －３﹒４１
海天國際（０１８８２） １８﹒５２０ ＋０﹒５４
建滔積層板（０１８８８） ７﹒２８０ ＋０﹒４１
信懇智能（０１９６７） ３８﹒９００ ＋２﹒１０
融科控股（０２３２３） ０﹒０８１ －３７﹒６９
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（ｅｄ）
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