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06098 碧桂園服務
即時 按盤價 升14.560 +0.400 (+2.825%)
大手異動

12/08/2022 13:28

《異動股》碧桂園服務升近３％突破１０天線，報１４﹒５８元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》碧桂園服務（０６０９８）升２﹒９７％，報１４﹒５８元，
升穿１０天線（１４﹒４５６元），最高價１４﹒６元，最低價１３﹒３２元，創５２周新低；
成交１５８２﹒７萬股，成交金額２﹒１８億元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入
１８２３﹒２５萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額８７５﹒０７萬元，
加權平均成交價１３﹒７８元；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額８８１﹒４９萬元
，加權平均成交價１３﹒７９５元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒３５％。
　　現時，恒生指數報２０１７３，升９１點或０﹒４５％；恒生中國企業指數報６８６５，升
４２點或０﹒６２％；恒生科技指數報４３５６，升２９點或０﹒６８％；主板成交
４５０﹒７６億元。
　　上證綜合指數報３２８２，升１點或０﹒０４％，成交２８１６﹒８４億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４６４，跌９點或０﹒０８％，成交１６９５﹒７３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　１４﹒５８０　變動　　　　　＋２﹒９７％
　　最高價　　　　　１４﹒６００　最低價　　　　１３﹒３２０
　　成交股數　　１５８２﹒７萬股　成交金額　　　　２﹒１８億
　　１０天平均　　　１４﹒４５６　歷史波幅％　１１９﹒２６７
　　２０天平均　　　１７﹒５８９　加權平均價　　１３﹒７８９
　　５０天平均　　　２５﹒３９９　ＲＳＩ１４　　３１﹒１７９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線，創５２周新低；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入
１８２３﹒２５萬元；暫連升２日，累計升幅５﹒３５％
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　碧桂園服務（０６０９８）　　１４﹒５８　＋２﹒９７
　　世茂服務（００８７３）　　　　２﹒２９　＋４﹒５７
　　華潤萬象生活（０１２０９）　３４﹒１５　＋０﹒２９
　　融創服務（０１５１６）　　　　３﹒１９　＋４﹒２５
　　旭輝永升服務（０１９９５）　　４﹒５４　＋０﹒８９
　　中海物業（０２６６９）　　　　７﹒８３　＋３﹒０３
　　綠城服務（０２８６９）　　　　６﹒６１　＋１﹒６９
　　雅生活（０３３１９）　　　　　８﹒６２　＋５﹒３８
　　保利物業（０６０４９）　　　４１﹒４０　＋０﹒９８
　　金科服務（０９６６６）　　　１１﹒２０　＋３﹒３２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 17:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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