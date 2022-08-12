《異動股》碧桂園服務升近３％突破１０天線，報１４﹒５８元

《經濟通通訊社１２日專訊》碧桂園服務（０６０９８）升２﹒９７％，報１４﹒５８元，

升穿１０天線（１４﹒４５６元），最高價１４﹒６元，最低價１３﹒３２元，創５２周新低；

成交１５８２﹒７萬股，成交金額２﹒１８億元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入

１８２３﹒２５萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額８７５﹒０７萬元，

加權平均成交價１３﹒７８元；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額８８１﹒４９萬元

，加權平均成交價１３﹒７９５元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒３５％。

現時，恒生指數報２０１７３，升９１點或０﹒４５％；恒生中國企業指數報６８６５，升

４２點或０﹒６２％；恒生科技指數報４３５６，升２９點或０﹒６８％；主板成交

４５０﹒７６億元。

上證綜合指數報３２８２，升１點或０﹒０４％，成交２８１６﹒８４億元人民幣。

深證成份指數報１２４６４，跌９點或０﹒０８％，成交１６９５﹒７３億元人民幣。



基本資料

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現價 １４﹒５８０ 變動 ＋２﹒９７％

最高價 １４﹒６００ 最低價 １３﹒３２０

成交股數 １５８２﹒７萬股 成交金額 ２﹒１８億

１０天平均 １４﹒４５６ 歷史波幅％ １１９﹒２６７

２０天平均 １７﹒５８９ 加權平均價 １３﹒７８９

５０天平均 ２５﹒３９９ ＲＳＩ１４ ３１﹒１７９

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股份狀態：升穿１０天線，創５２周新低；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入

１８２３﹒２５萬元；暫連升２日，累計升幅５﹒３５％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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碧桂園服務（０６０９８） １４﹒５８ ＋２﹒９７

世茂服務（００８７３） ２﹒２９ ＋４﹒５７

華潤萬象生活（０１２０９） ３４﹒１５ ＋０﹒２９

融創服務（０１５１６） ３﹒１９ ＋４﹒２５

旭輝永升服務（０１９９５） ４﹒５４ ＋０﹒８９

中海物業（０２６６９） ７﹒８３ ＋３﹒０３

綠城服務（０２８６９） ６﹒６１ ＋１﹒６９

雅生活（０３３１９） ８﹒６２ ＋５﹒３８

保利物業（０６０４９） ４１﹒４０ ＋０﹒９８

金科服務（０９６６６） １１﹒２０ ＋３﹒３２

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（ｅｄ）

