《異動股》碧桂園服務升近３％突破１０天線，報１４﹒５８元

《經濟通通訊社１２日專訊》碧桂園服務（０６０９８）升２﹒９７％，報１４﹒５８元，
升穿１０天線（１４﹒４５６元），最高價１４﹒６元，最低價１３﹒３２元，創５２周新低；
成交１５８２﹒７萬股，成交金額２﹒１８億元；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入
１８２３﹒２５萬元。現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額８７５﹒０７萬元，
加權平均成交價１３﹒７８元；現時最大淨被動賣出券商為巴克萊亞洲，金額８８１﹒４９萬元
，加權平均成交價１３﹒７９５元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅５﹒３５％。
現時，恒生指數報２０１７３，升９１點或０﹒４５％；恒生中國企業指數報６８６５，升
４２點或０﹒６２％；恒生科技指數報４３５６，升２９點或０﹒６８％；主板成交
４５０﹒７６億元。
上證綜合指數報３２８２，升１點或０﹒０４％，成交２８１６﹒８４億元人民幣。
深證成份指數報１２４６４，跌９點或０﹒０８％，成交１６９５﹒７３億元人民幣。
基本資料
＝＝＝＝
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
現價 １４﹒５８０ 變動 ＋２﹒９７％
最高價 １４﹒６００ 最低價 １３﹒３２０
成交股數 １５８２﹒７萬股 成交金額 ２﹒１８億
１０天平均 １４﹒４５６ 歷史波幅％ １１９﹒２６７
２０天平均 １７﹒５８９ 加權平均價 １３﹒７８９
５０天平均 ２５﹒３９９ ＲＳＩ１４ ３１﹒１７９
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿１０天線，創５２周新低；主動買沽比率５４：４６，資金淨主動買入
１８２３﹒２５萬元；暫連升２日，累計升幅５﹒３５％
表列同板塊或相關股份表現
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
碧桂園服務（０６０９８） １４﹒５８ ＋２﹒９７
世茂服務（００８７３） ２﹒２９ ＋４﹒５７
華潤萬象生活（０１２０９） ３４﹒１５ ＋０﹒２９
融創服務（０１５１６） ３﹒１９ ＋４﹒２５
旭輝永升服務（０１９９５） ４﹒５４ ＋０﹒８９
中海物業（０２６６９） ７﹒８３ ＋３﹒０３
綠城服務（０２８６９） ６﹒６１ ＋１﹒６９
雅生活（０３３１９） ８﹒６２ ＋５﹒３８
保利物業（０６０４９） ４１﹒４０ ＋０﹒９８
金科服務（０９６６６） １１﹒２０ ＋３﹒３２
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｅｄ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動