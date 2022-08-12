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01378 中國宏橋
即時 按盤價 升8.300 +0.390 (+4.930%)
大手異動

12/08/2022 13:37

《異動股》中國宏橋升逾５％突破２０天線，報８﹒３１元

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中國宏橋（０１３７８）升５﹒０６％，報８﹒３１元，升穿
２０天線（７﹒９５４元），最高價８﹒３１元，最低價７﹒９２元；成交８９４﹒６５萬股，
成交金額７２８２﹒９萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入２５４５﹒９７萬元。
現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額５５５﹒５２萬元，加權平均成交價
８﹒１１９元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額５９１﹒４３萬元，加權平均成
交價８﹒１４５元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅８﹒７７％。
　　現時，恒生指數報２０１７１，升８９點或０﹒４５％；恒生中國企業指數報６８６２，升
３９點或０﹒５８％；恒生科技指數報４３５４，升２７點或０﹒６４％；主板成交
４６４﹒０４億元。
　　上證綜合指數報３２８２，升不足１點，成交２９０９﹒１３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２４６０，跌１３點或０﹒１％，成交１７４６﹒３８億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　　　　基本資料
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝
　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　現價　　　　　　　８﹒３１０　變動　　　　　＋５﹒０６％
　　最高價　　　　　　８﹒３１０　最低價　　　　　７﹒９２０
　　成交股數　　８９４﹒６５萬股　成交金額　　７２８２﹒９萬
　　１０天平均　　　　７﹒８３４　歷史波幅％　　４０﹒２２０
　　２０天平均　　　　７﹒９５４　加權平均價　　　８﹒１４０
　　５０天平均　　　　８﹒５６０　ＲＳＩ１４　　５４﹒３６１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入２５４５﹒９７萬元；暫
連升２日，累計升幅８﹒７７％
　
　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國宏橋（０１３７８）　　８﹒３１０　＋５﹒０６
　　易生活控股（００２２３）　０﹒１４４　－０﹒６９
　　俄鋁（００４８６）　　　　３﹒１００　　　無升跌
　　榮陽實業（０２０７８）　　０﹒２１６　＋０﹒４７
　　中鋁（０２６００）　　　　２﹒９３０　＋３﹒１７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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備註： 即時報價更新時間為 12/08/2022 17:00
  港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
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