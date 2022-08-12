《異動股》中國宏橋升逾５％突破２０天線，報８﹒３１元

《經濟通通訊社１２日專訊》中國宏橋（０１３７８）升５﹒０６％，報８﹒３１元，升穿

２０天線（７﹒９５４元），最高價８﹒３１元，最低價７﹒９２元；成交８９４﹒６５萬股，

成交金額７２８２﹒９萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入２５４５﹒９７萬元。

現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額５５５﹒５２萬元，加權平均成交價

８﹒１１９元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額５９１﹒４３萬元，加權平均成

交價８﹒１４５元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅８﹒７７％。

現時，恒生指數報２０１７１，升８９點或０﹒４５％；恒生中國企業指數報６８６２，升

３９點或０﹒５８％；恒生科技指數報４３５４，升２７點或０﹒６４％；主板成交

４６４﹒０４億元。

上證綜合指數報３２８２，升不足１點，成交２９０９﹒１３億元人民幣。

深證成份指數報１２４６０，跌１３點或０﹒１％，成交１７４６﹒３８億元人民幣。



基本資料

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現價 ８﹒３１０ 變動 ＋５﹒０６％

最高價 ８﹒３１０ 最低價 ７﹒９２０

成交股數 ８９４﹒６５萬股 成交金額 ７２８２﹒９萬

１０天平均 ７﹒８３４ 歷史波幅％ ４０﹒２２０

２０天平均 ７﹒９５４ 加權平均價 ８﹒１４０

５０天平均 ８﹒５６０ ＲＳＩ１４ ５４﹒３６１

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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入２５４５﹒９７萬元；暫

連升２日，累計升幅８﹒７７％



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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中國宏橋（０１３７８） ８﹒３１０ ＋５﹒０６

易生活控股（００２２３） ０﹒１４４ －０﹒６９

俄鋁（００４８６） ３﹒１００ 無升跌

榮陽實業（０２０７８） ０﹒２１６ ＋０﹒４７

中鋁（０２６００） ２﹒９３０ ＋３﹒１７

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（ｅｄ）

