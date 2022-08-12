《異動股》中國宏橋升逾５％突破２０天線，報８﹒３１元

《經濟通通訊社１２日專訊》中國宏橋（０１３７８）升５﹒０６％，報８﹒３１元，升穿
２０天線（７﹒９５４元），最高價８﹒３１元，最低價７﹒９２元；成交８９４﹒６５萬股，
成交金額７２８２﹒９萬元；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入２５４５﹒９７萬元。
現時最大淨被動買入券商為瑞士信貸證券香港，金額５５５﹒５２萬元，加權平均成交價
８﹒１１９元；現時最大淨被動賣出券商為高盛亞洲證券，金額５９１﹒４３萬元，加權平均成
交價８﹒１４５元。以現價計，該股暫連升２日，累計升幅８﹒７７％。
現時，恒生指數報２０１７１，升８９點或０﹒４５％；恒生中國企業指數報６８６２，升
３９點或０﹒５８％；恒生科技指數報４３５４，升２７點或０﹒６４％；主板成交
４６４﹒０４億元。
上證綜合指數報３２８２，升不足１點，成交２９０９﹒１３億元人民幣。
深證成份指數報１２４６０，跌１３點或０﹒１％，成交１７４６﹒３８億元人民幣。
基本資料
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現價 ８﹒３１０ 變動 ＋５﹒０６％
最高價 ８﹒３１０ 最低價 ７﹒９２０
成交股數 ８９４﹒６５萬股 成交金額 ７２８２﹒９萬
１０天平均 ７﹒８３４ 歷史波幅％ ４０﹒２２０
２０天平均 ７﹒９５４ 加權平均價 ８﹒１４０
５０天平均 ８﹒５６０ ＲＳＩ１４ ５４﹒３６１
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股份狀態：升穿２０天線；主動買沽比率６８：３２，資金淨主動買入２５４５﹒９７萬元；暫
連升２日，累計升幅８﹒７７％
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）
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中國宏橋（０１３７８） ８﹒３１０ ＋５﹒０６
易生活控股（００２２３） ０﹒１４４ －０﹒６９
俄鋁（００４８６） ３﹒１００ 無升跌
榮陽實業（０２０７８） ０﹒２１６ ＋０﹒４７
中鋁（０２６００） ２﹒９３０ ＋３﹒１７
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（ｅｄ）
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